Οδηγός για «μπλοκάκια»: Ποιοι γλιτώνουν το τεκμαρτό και πώς κερδίζουν έκπτωση φόρου

Χιλιάδες εργαζόμενοι που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών («μπλοκάκι») μπορούν να εξαιρεθούν από το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης και να φορολογηθούν ως μισθωτοί, εξασφαλίζοντας σημαντικές φοροελαφρύνσεις.

Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι κρίσιμες ενόψει της έναρξης των φορολογικών δηλώσεων.

Ο παρακάτω οδηγός συγκεντρώνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι».

1. Τι ισχύει για τη φορολόγηση με «μπλοκάκι»

Οι εργαζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες με δελτίο παροχής μπορούν:

είτε να φορολογηθούν ως μισθωτοί ,

είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες με τεκμαρτό εισόδημα.

Η διαφορά στη φορολογική επιβάρυνση είναι σημαντική, καθώς στη δεύτερη περίπτωση επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ και ενεργοποιείται το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.

2. Οι 5 βασικές προϋποθέσεις για φορολόγηση ως μισθωτός

Για να εξαιρεθεί ένας εργαζόμενος από το τεκμαρτό σύστημα, πρέπει να πληροί σωρευτικά και τις πέντε παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Συμβάσεις με έως τρεις εργοδότες

Πρέπει να υπάρχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου με έως τρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Κανόνας 75% σε περισσότερους εργοδότες

Αν οι εργοδότες είναι περισσότεροι από τρεις, τότε τουλάχιστον το 75% του εισοδήματος πρέπει να προέρχεται από έναν εργοδότη.

3. Έδρα στην κατοικία

Η έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας πρέπει να έχει δηλωθεί στην κατοικία του φορολογούμενου.

4. Μη ύπαρξη άλλης μισθωτής εργασίας

Ο εργαζόμενος δεν πρέπει να λαμβάνει μισθό από άλλη εξαρτημένη εργασία.

5. Άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να έχουν επιστημονικό, καλλιτεχνικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα.

3. Ποιες ειδικότητες εντάσσονται στο καθεστώς

Στο ευνοϊκό καθεστώς περιλαμβάνονται δεκάδες επαγγέλματα, όπως:

Ιατροί, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, νοσηλευτές

Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, επιμελητές

Μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι

Λογιστές, οικονομολόγοι, αναλυτές

Προγραμματιστές, σύμβουλοι επιχειρήσεων

Δημοσιογράφοι, μεταφραστές, εκπαιδευτικοί

Καλλιτέχνες, γραφίστες, μουσικοί, ηθοποιοί

και γενικά επαγγελματίες πνευματικής και δημιουργικής δραστηριότητας.

4. Τι συμβαίνει αν χαθεί έστω μία προϋπόθεση

Αν δεν πληρούται έστω και ένα από τα παραπάνω κριτήρια, τότε:

Ο εργαζόμενος φορολογείται ως ελεύθερος επαγγελματίας

Εφαρμόζεται το τεκμαρτό εισόδημα

Ο φόρος υπολογίζεται ως εξής:

Εισόδημα Φορολογικός συντελεστής Έως 10.000 € 9% Πάνω από 10.000 € 22% – 44%

Στην περίπτωση αυτή χάνονται και οι εκπτώσεις φόρου.

5. Έκπτωση φόρου: Ποιοι κερδίζουν και πόσα

Όσοι φορολογηθούν ως μισθωτοί δικαιούνται μείωση φόρου:

Οικογενειακή κατάσταση Έκπτωση Χωρίς παιδιά 777 € 1 παιδί 810 € 2 παιδιά 900 € 3 παιδιά 1.120 € 4 παιδιά 1.340 €

Η έκπτωση ισχύει για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.

Για υψηλότερα εισοδήματα μειώνεται κατά 20 ευρώ για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ.

6. Νέα φορολογική κλίμακα από το 2027

Τα εισοδήματα που αποκτούν το 2025 με «μπλοκάκι» θα φορολογηθούν το 2027 με τη νέα ενιαία κλίμακα.

Η νέα κλίμακα προβλέπει ελαφρύνσεις κυρίως για:

Εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ

Νέους έως 30 ετών

Οικογένειες με παιδιά

7. Checklist πριν την υποβολή δήλωσης

Πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» καλό είναι να ελέγξουν:

☑ Αν έχουν έγγραφες συμβάσεις

☑ Αν πληρούν τον κανόνα του 75%

☑ Αν η έδρα είναι σωστά δηλωμένη

☑ Αν δεν έχουν άλλη μισθωτή εργασία

☑ Αν η δραστηριότητα καλύπτεται από τον νόμο

Η σωστή προετοιμασία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση φόρου και αποφυγή επιβαρύνσεων.