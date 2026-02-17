Ελεύθεροι επαγγελματίες: Για ποιους έρχεται «φουσκωμένος» φορολογαριασμός – Τι να προσέξετε

Προσαρμοσμένο στα νέα φορολογικά δεδομένα είναι το έντυπο Ε3 που θα υποβάλουν φέτος περισσότεροι από 1 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Οι αλλαγές που φέρνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο δήλωσης εσόδων και εξόδων, ενισχύσεων και τεκμαρτού εισοδήματος, με βασικό στόχο τη διαφάνεια και τον περιορισμό των «φουσκωμένων» δαπανών.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, το νέο έντυπο περιλαμβάνει νέους κωδικούς, προσυμπληρωμένα στοιχεία και «κλειδωμένες» δαπάνες, αλλά και αυξημένο ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για χιλιάδες επαγγελματίες.

«Κλειδωμένες» δαπάνες μέσω myDATA

Κεντρική αλλαγή στο φετινό Ε3 είναι η πλήρης διασύνδεση με την πλατφόρμα myDATA.

Τι σημαίνει πρακτικά:

Τα έσοδα θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα.

Αν για παράδειγμα στο myDATA έχουν καταγραφεί 35.000 ευρώ, αλλά μέσω POS ή τιμολογίων προκύπτει υψηλότερο ποσό, ο επαγγελματίας μπορεί να παρέμβει και να διορθώσει.

Οι δαπάνες όμως «κλειδώνουν».

Αν στο myDATA εμφανίζονται 15.000 ευρώ έξοδα, αυτό το ποσό θα μεταφέρεται αυτόματα στη δήλωση χωρίς δυνατότητα αύξησης.

Με απλά λόγια, δαπάνες που δεν έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά δεν αναγνωρίζονται φορολογικά. Το μέτρο στοχεύει στον περιορισμό τεχνητής διόγκωσης εξόδων για μείωση φόρου.

Οι βασικές αλλαγές στο έντυπο Ε3

Το νέο έντυπο περιλαμβάνει:

Νέους κωδικούς για κρατικές ενισχύσεις

Αφορούν αγρότες, συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις που επλήγησαν το 2025 (π.χ. περιοχές όπως Θεσσαλία και Βόλος).

Διεύρυνση δαπανών με προσαυξημένη έκπτωση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επενδύσεις όπως:

Φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων

Πράσινες και ενεργειακές υποδομές

Νέος Πίνακας ΙΒ

Αφορά μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους και τον συμπληρωματικό φόρο στο πλαίσιο του global minimum tax.

Νέοι κωδικοί για πλανόδιους λαχειοπώλες

Ειδική κατηγορία με ξεχωριστή φορολογική αντιμετώπιση.

Σαφής διαχωρισμός εσόδων

Γίνεται διάκριση μεταξύ:

Αφορολόγητων εσόδων

Αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών

Όσοι έχουν λάβει επιδοτήσεις ή ειδικές αποζημιώσεις πρέπει να τα καταχωρίσουν στον σωστό κωδικό.

Κατάργηση παλαιών κωδικών

Αφαιρούνται κωδικοί που σχετίζονταν με έκτακτες ενισχύσεις (Covid, πόλεμος στην Ουκρανία).

Αυξημένο τεκμαρτό εισόδημα – Περισσότεροι φόροι

Περίπου 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν εισόδημα χαμηλότερο από το τεκμαρτό θα δουν αυξημένο φορολογικό βάρος.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από 830 σε 880 ευρώ οδήγησε σε άνοδο του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος:

Έτος Ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα Ελάχιστος φόρος Πέρυσι 11.620 € 1.256 € Φέτος 12.320 € 1.410 €

Η διαφορά μεταφράζεται σε επιπλέον επιβάρυνση για όσους δηλώνουν χαμηλότερα πραγματικά κέρδη.

Ποιοι έχουν ελαφρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις περιορίζονται για:

Επαγγελματίες με έδρα και κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής)

→ Το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%

Νέες μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες

→ Εξαιρούνται από την τεκμαρτή φορολόγηση για το έτος γέννησης και τα δύο επόμενα χρόνια

Τι πρέπει να προσέξουν οι επαγγελματίες

Να έχουν διαβιβάσει όλα τα παραστατικά στο myDATA. Να ελέγξουν τα προσυμπληρωμένα ποσά πριν την οριστική υποβολή. Να καταχωρίσουν σωστά επιδοτήσεις και ειδικές ενισχύσεις. Να υπολογίσουν αν τους συμφέρει να δηλώσουν υψηλότερο πραγματικό εισόδημα από το τεκμαρτό.

Το νέο Ε3 σηματοδοτεί μια πιο «ψηφιακή» και αυστηρή εποχή στη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Η διασταύρωση στοιχείων μέσω myDATA περιορίζει τα περιθώρια παρεμβάσεων στις δαπάνες, ενώ η αύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος ανεβάζει τον ελάχιστο φόρο για χιλιάδες φορολογούμενους.

Η σωστή προετοιμασία και ο έγκαιρος έλεγχος των στοιχείων είναι πλέον κρίσιμοι για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων.