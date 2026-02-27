Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι κερδίζουν απαλλαγές και εκπτώσεις έως 50% – Όλες οι κατηγορίες και τα δικαιολογητικά

Μικρότερες φορολογικές επιβαρύνσεις για χιλιάδες επαγγελματίες φέρνουν οι απαλλαγές και οι μειώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, που θα εφαρμοστούν για τα εισοδήματα τα οποία θα φορολογηθούν το 2026 (χρήση 2025).

Με τις παρεμβάσεις αυτές, το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να διορθώσει στρεβλώσεις του συστήματος και να περιορίσει τα βάρη κυρίως για ευάλωτες και ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η νέα ρύθμιση για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των μη αδειοδοτημένων τυχερών παιγνίων και προβλέπει μείωση 30% στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.

Ποιοι απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμαρτό εισόδημα

Οι παρακάτω κατηγορίες δεν θα φορολογηθούν με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, αλλά με βάση το πραγματικό (δηλωθέν) εισόδημα:

Νέοι επαγγελματίες

Για τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη δραστηριότητας.

Όσοι έκαναν έναρξη το 2025 απαλλάσσονται για τα έτη 2025, 2026 και 2027.

Μητέρες – επαγγελματίες

Για το έτος γέννησης του τέκνου και για τα δύο επόμενα έτη.

Αγρότες

Ανεξαρτήτως μεγέθους δραστηριότητας.

Επαγγελματίες με «μπλοκάκι»

Εφόσον συνεργάζονται με έως τρεις εργοδότες.

Φορολογούνται ως μισθωτοί, αποκτώντας πρόσβαση στο αφορολόγητο όριο.

Άτομα με αναπηρία ≥ 80%

Καφενεία

Σε κοινότητες έως 500 κατοίκων.

Σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές

Με έως δύο ασφαλιστικές εταιρείες.

Με δηλωμένη επαγγελματική έδρα την κατοικία τους.

Ποιοι έχουν μείωση 50% στο τεκμαρτό εισόδημα

Η μείωση κατά 50% στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

Επαγγελματίες με αναπηρία 67%–79%

Επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς

Όσοι ασκούν δραστηριότητα και έχουν κύρια κατοικία:

Σε κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων

Σε κοινότητες 500–1.500 κατοίκων (εκτός Περιφέρειας Αττικής, πλην Π.Ε. Νήσων)

Σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων

Γονείς

Μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα τέκνα

Με εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία ≥ 67%

Πολύτεκνοι

Εκμεταλλευτές ταξί

Με ποσοστό ιδιοκτησίας έως 25% στο όχημα.

Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων

Πωλητές λαϊκών αγορών: Μείωση 30% στο τεκμαρτό

Με ειδική ρύθμιση που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείο Οικονομικών, οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών θα υπολογίζουν το ελάχιστο καθαρό εισόδημά τους μειωμένο κατά 30% σε σχέση με ό,τι προβλέπουν οι γενικές διατάξεις του άρθρου 28Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η ρύθμιση:

Ισχύει για εισοδήματα από το φορολογικό έτος 2025

Αποτελεί ικανοποίηση πάγιου αιτήματος του κλάδου

Περιορίζει σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται

Για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων απαιτούνται κατά περίπτωση:

Αναφορά σε νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση που περιορίζει την άσκηση δραστηριότητας.

Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας.

Πιστοποιητικό μονογονεϊκής οικογένειας (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου, δικαστική απόφαση επιμέλειας, συμφωνητικό διαζυγίου κ.λπ.).

Άδεια κυκλοφορίας για τον έλεγχο ποσοστού ιδιοκτησίας σε περίπτωση εκμεταλλευτών ταξί.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές για τους επαγγελματίες

Οι νέες παρεμβάσεις:

Περιορίζουν τις υπερφορολογήσεις σε χαμηλά ή ειδικά εισοδήματα

Στηρίζουν μικρές επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές

Παρέχουν κοινωνικά κριτήρια ελάφρυνσης

Ενισχύουν επαγγελματίες με οικογενειακές ή υγειονομικές ιδιαιτερότητες

Το τεκμαρτό σύστημα παραμένει βασικός πυλώνας φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, ωστόσο οι στοχευμένες διορθώσεις μειώνουν αισθητά τα βάρη για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Επόμενο κρίσιμο βήμα θα είναι η ορθή εφαρμογή των διατάξεων και η έγκαιρη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ώστε να μην χαθούν οι σχετικές ελαφρύνσεις.