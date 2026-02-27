Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι κερδίζουν απαλλαγές και εκπτώσεις έως 50% – Όλες οι κατηγορίες και τα δικαιολογητικά

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Μικρότερες φορολογικές επιβαρύνσεις για χιλιάδες επαγγελματίες φέρνουν οι απαλλαγές και οι μειώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, που θα εφαρμοστούν για τα εισοδήματα τα οποία θα φορολογηθούν το 2026 (χρήση 2025).

Με τις παρεμβάσεις αυτές, το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να διορθώσει στρεβλώσεις του συστήματος και να περιορίσει τα βάρη κυρίως για ευάλωτες και ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η νέα ρύθμιση για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των μη αδειοδοτημένων τυχερών παιγνίων και προβλέπει μείωση 30% στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.

Ποιοι απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμαρτό εισόδημα

Οι παρακάτω κατηγορίες δεν θα φορολογηθούν με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, αλλά με βάση το πραγματικό (δηλωθέν) εισόδημα:

Νέοι επαγγελματίες

  • Για τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη δραστηριότητας.
  • Όσοι έκαναν έναρξη το 2025 απαλλάσσονται για τα έτη 2025, 2026 και 2027.

 Μητέρες – επαγγελματίες

Για το έτος γέννησης του τέκνου και για τα δύο επόμενα έτη.

Αγρότες

Ανεξαρτήτως μεγέθους δραστηριότητας.

Επαγγελματίες με «μπλοκάκι»

  • Εφόσον συνεργάζονται με έως τρεις εργοδότες.
  • Φορολογούνται ως μισθωτοί, αποκτώντας πρόσβαση στο αφορολόγητο όριο.

Άτομα με αναπηρία ≥ 80%

Καφενεία

  • Σε κοινότητες έως 500 κατοίκων.
  • Σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές

  • Με έως δύο ασφαλιστικές εταιρείες.
  • Με δηλωμένη επαγγελματική έδρα την κατοικία τους.

Ποιοι έχουν μείωση 50% στο τεκμαρτό εισόδημα

Η μείωση κατά 50% στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

  • Επαγγελματίες με αναπηρία 67%–79%
  • Επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς

Όσοι ασκούν δραστηριότητα και έχουν κύρια κατοικία:

  • Σε κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων
  • Σε κοινότητες 500–1.500 κατοίκων (εκτός Περιφέρειας Αττικής, πλην Π.Ε. Νήσων)
  • Σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων

Γονείς

  • Μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα τέκνα
  • Με εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία ≥ 67%

Πολύτεκνοι

 Εκμεταλλευτές ταξί

  • Με ποσοστό ιδιοκτησίας έως 25% στο όχημα.

Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων

Πωλητές λαϊκών αγορών: Μείωση 30% στο τεκμαρτό

Με ειδική ρύθμιση που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείο Οικονομικών, οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών θα υπολογίζουν το ελάχιστο καθαρό εισόδημά τους μειωμένο κατά 30% σε σχέση με ό,τι προβλέπουν οι γενικές διατάξεις του άρθρου 28Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η ρύθμιση:

  • Ισχύει για εισοδήματα από το φορολογικό έτος 2025
  • Αποτελεί ικανοποίηση πάγιου αιτήματος του κλάδου
  • Περιορίζει σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται

Για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων απαιτούνται κατά περίπτωση:

Αναφορά σε νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση που περιορίζει την άσκηση δραστηριότητας.

  • Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας.
  • Πιστοποιητικό μονογονεϊκής οικογένειας (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου, δικαστική απόφαση επιμέλειας, συμφωνητικό διαζυγίου κ.λπ.).
  • Άδεια κυκλοφορίας για τον έλεγχο ποσοστού ιδιοκτησίας σε περίπτωση εκμεταλλευτών ταξί.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές για τους επαγγελματίες

Οι νέες παρεμβάσεις:

  •  Περιορίζουν τις υπερφορολογήσεις σε χαμηλά ή ειδικά εισοδήματα
  • Στηρίζουν μικρές επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές
  • Παρέχουν κοινωνικά κριτήρια ελάφρυνσης
  • Ενισχύουν επαγγελματίες με οικογενειακές ή υγειονομικές ιδιαιτερότητες

Το τεκμαρτό σύστημα παραμένει βασικός πυλώνας φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, ωστόσο οι στοχευμένες διορθώσεις μειώνουν αισθητά τα βάρη για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Επόμενο κρίσιμο βήμα θα είναι η ορθή εφαρμογή των διατάξεων και η έγκαιρη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ώστε να μην χαθούν οι σχετικές ελαφρύνσεις.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Πόσα “τζιράρουν” στην Ελλάδα, τα ταξί, τα κομμωτήρια, τα μπαρ και τα καφέ

Πόσα “τζιράρουν” στην Ελλάδα, τα ταξί, τα κομμωτήρια, τα μπαρ και τα καφέ

26.02.20261 λεπτ.
e-ΕΦΚΑ: Ποιοι χάνουν την ασφαλιστική ικανότητα από 1η Μαρτίου – Οι επιλογές των οφειλετών

e-ΕΦΚΑ: Ποιοι χάνουν την ασφαλιστική ικανότητα από 1η Μαρτίου – Οι επιλογές των οφειλετών

26.02.20261 λεπτ.
Δάνεια έως τρεις μισθούς σε δημοσίους υπαλλήλους από 9 Μαρτίου – Οι βασικές προϋποθέσεις

Δάνεια έως τρεις μισθούς σε δημοσίους υπαλλήλους από 9 Μαρτίου – Οι βασικές προϋποθέσεις

25.02.20261 λεπτ.
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Μαζική ανταπόκριση στη ρύθμιση – Πάνω από 3.000 αιτήσεις

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Μαζική ανταπόκριση στη ρύθμιση – Πάνω από 3.000 αιτήσεις

25.02.20261 λεπτ.
BofA: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τι αναμένει από τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου

BofA: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τι αναμένει από τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου

25.02.20261 λεπτ.
Ενεργειακές συμφωνίες με ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα στη Διατλαντική Σύνοδο για το LNG

Ενεργειακές συμφωνίες με ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα στη Διατλαντική Σύνοδο για το LNG

25.02.20261 λεπτ.
Αυτός είναι ο νέος κατώτατος μισθός, μεικτός και… καθαρός

Αυτός είναι ο νέος κατώτατος μισθός, μεικτός και… καθαρός

24.02.20261 λεπτ.
Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Πού μπαίνει ο πήχης για τα κέρδη

Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Πού μπαίνει ο πήχης για τα κέρδη

24.02.20261 λεπτ.
Απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς να προστατευτείτε από τις νέες, «έξυπνες» παγίδες

Απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς να προστατευτείτε από τις νέες, «έξυπνες» παγίδες

24.02.20261 λεπτ.
Euroxx Securities: Overweight στις Ελληνικές Τράπεζες – Ισχυροί τριετείς στόχοι και ανοδικά περιθώρια

Euroxx Securities: Overweight στις Ελληνικές Τράπεζες – Ισχυροί τριετείς στόχοι και ανοδικά περιθώρια

24.02.20261 λεπτ.
Πώς φτάσαμε να εισπράττουμε 65 εκατ. € (ή 2 δισ. € τον μήνα) από τον τουρισμό

Πώς φτάσαμε να εισπράττουμε 65 εκατ. € (ή 2 δισ. € τον μήνα) από τον τουρισμό

23.02.20261 λεπτ.
Ολες οι οφειλές και τα επιδόματα σε μία οθόνη – Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις

Ολες οι οφειλές και τα επιδόματα σε μία οθόνη – Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις

21.02.20261 λεπτ.
O Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς για κάθε εισαγόμενο προΐόν στις ΗΠΑ

O Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς για κάθε εισαγόμενο προΐόν στις ΗΠΑ

21.02.20261 λεπτ.
Επίδομα ενοικίου: Ποιοι πρέπει να κάνουν νέα αίτηση για να πληρωθούν τον Μάρτιο – Βήμα – βήμα η διαδικασία ανανέωσης

Επίδομα ενοικίου: Ποιοι πρέπει να κάνουν νέα αίτηση για να πληρωθούν τον Μάρτιο – Βήμα – βήμα η διαδικασία ανανέωσης

20.02.20261 λεπτ.
Διαφημιστικές κλήσεις: Πώς να προστατευτείτε και πότε δικαιούστε αποζημίωση

Διαφημιστικές κλήσεις: Πώς να προστατευτείτε και πότε δικαιούστε αποζημίωση

20.02.20261 λεπτ.
Share