Σαρωτικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ – Ποιες υποθέσεις μπαίνουν πρώτες στο μικροσκόπιο

Σε πλήρη ανάπτυξη θέτει τον ελεγκτικό μηχανισμό η φορολογική διοίκηση, βάζοντας στο στόχαστρο κατά προτεραιότητα αγοραπωλησίες ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, αλλά και υποθέσεις με υψηλές επιστροφές φόρων – είτε ΦΠΑ είτε φόρου εισοδήματος. Στη «λίστα» περιλαμβάνονται επίσης φορολογούμενοι που εμφανίζουν χαμηλό δηλωθέν εισόδημα σε σχέση με τις πραγματικές τους δαπάνες ή τη δραστηριότητά τους.

Η απόφαση που εξέδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, περιγράφει αναλυτικά τις κατηγορίες υποθέσεων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα, σηματοδοτώντας ένα νέο κύμα διασταυρώσεων και παρεμβάσεων, με αιχμή τις πιο «επικίνδυνες» περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Έλεγχοι με βάση την ανάλυση κινδύνου

Η επιλογή των υποθέσεων δεν γίνεται τυχαία. Βασίζεται σε σύγχρονα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ηλεκτρονικών δεδομένων, διασταυρώσεων και πληροφοριών από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές.

Στόχος είναι να προηγηθούν οι υποθέσεις με τη μεγαλύτερη πιθανότητα παραβατικότητας. Ωστόσο, το μήνυμα της φορολογικής διοίκησης είναι σαφές: κανένας φορολογούμενος δεν μπορεί να θεωρεί εαυτόν «εκτός κινδύνου».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τελευταία πενταετία, ενώ το 75% των ελέγχων θα αφορά κυρίως τα τρία τελευταία έτη για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης εισοδήματος. Ακόμη και αν επιτευχθούν οι στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2026, δεν αποκλείεται να διενεργηθούν πρόσθετοι έλεγχοι σε υποθέσεις που είχαν αξιολογηθεί αλλά δεν είχαν προτεραιοποιηθεί.

Ποιες υποθέσεις μπαίνουν πρώτες στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν:

1. Υποθέσεις με πορίσματα ελεγκτικών υπηρεσιών

Περιλαμβάνονται εκθέσεις ελέγχου και έρευνας των ΥΕΔΔΕ, καθώς και πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, ιδίως όταν υπάρχουν ενδείξεις ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής.

2. Υποθέσεις με εισαγγελικές και δικαστικές εντολές

Όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, ανακριτικές ή προανακριτικές πράξεις, καθώς και εντολές διενέργειας φορολογικών ελέγχων από δικαστικές αρχές.

3. Επιστροφές φόρων και δείγματα ελέγχου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται:

Σε υποθέσεις επιστροφών ΦΠΑ

Σε νομικά πρόσωπα και οντότητες που έλαβαν επιστροφή φόρου εισοδήματος χωρίς έλεγχο

Σε περιπτώσεις δειγματοληπτικού ελέγχου δικαιούχων επιστροφών

4. Υποθέσεις με προσωρινό προσδιορισμό φόρων

Ελέγχονται όσες υποθέσεις έχουν ήδη λάβει σημείωμα διαπιστώσεων και προσωρινό προσδιορισμό φόρου και προστίμων, αλλά και εκείνες όπου επίκειται η σχετική έκδοση.

5. Επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις

Στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε φορολογουμένους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, με έμφαση:

Στην τήρηση βιβλίων

Στην έκδοση φορολογικών στοιχείων

Στη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις

6. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και διεθνής συνεργασία

Εξετάζονται υποθέσεις διασταυρωτικών ελέγχων ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), πολυμερείς έλεγχοι με αλλοδαπές αρχές, καθώς και περιπτώσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής.

7. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και «δέουσα επιμέλεια»

Στο πεδίο των ελέγχων περιλαμβάνεται η συμμόρφωση ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών, καθώς και οι υποχρεώσεις για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

20.000 επαγγελματίες με «χαμηλά» εισοδήματα και υψηλές δαπάνες

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πρόβλεψη για ελέγχους σε περίπου 20.000 επαγγελματίες που αναμένεται να λάβουν κλήσεις εντός του μήνα.

Πρόκειται για φορολογούμενους που δηλώνουν εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά εμφανίζουν καταναλωτικές δαπάνες από 30.000 έως και 200.000 ευρώ. Οι υποθέσεις αυτές θα ελεγχθούν στο πλαίσιο αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος, με βάση τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος: Προθεσμία έως 31/12/2026

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε όλες τις υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για τις οποίες λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026 η προθεσμία έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ακίνητα που δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και για τα οποία δεν έγινε δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση – προσωρινή αξία της εφορίας. Οι υποθέσεις αυτές θεωρούνται αυξημένου κινδύνου για υποεκτίμηση αξιών και απώλεια φορολογικών εσόδων.

Η στρατηγική της ΑΑΔΕ για το 2026 εστιάζει στη στοχευμένη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Η έμφαση σε επιστροφές φόρων, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ακίνητα και ασυμφωνίες εισοδήματος-δαπανών δείχνει τη μετατόπιση από τους τυχαίους στους «έξυπνους» ελέγχους.

Για χιλιάδες φορολογούμενους – φυσικά και νομικά πρόσωπα – η επόμενη περίοδος προμηνύεται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να κλείσει εκκρεμότητες πριν την παρέλευση κρίσιμων προθεσμιών και να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις.