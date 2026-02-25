Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Μαζική ανταπόκριση στη ρύθμιση – Πάνω από 3.000 αιτήσεις

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφεται για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ήδη πάνω από 3.000 δανειολήπτες έχουν υποβάλει αίτηση από τις 19 Φεβρουαρίου, οπότε και άνοιξε η σχετική πλατφόρμα.

Η ρύθμιση στοχεύει στη διευκόλυνση των οφειλετών που είχαν συνάψει δάνεια σε ξένο νόμισμα, προσφέροντας σημαντική μείωση της οφειλής και πιο βιώσιμους όρους αποπληρωμής.

Κούρεμα οφειλής έως 50% και σταθερό επιτόκιο

Η κυβερνητική πρόταση προβλέπει διαγραφή μέρους της οφειλής, με κούρεμα που κυμαίνεται από 15% έως 50% ανάλογα με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Παράλληλα, η μετατροπή του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ συνοδεύεται από σταθερό επιτόκιο για το υπόλοιπο κεφάλαιο και δυνατότητα επιμήκυνσης αποπληρωμής έως και πέντε έτη.

Το επιτόκιο μετά τη ρύθμιση διαμορφώνεται μεταξύ 2,3% και 2,9%, επίπεδο που θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σχέση με τα σημερινά στεγαστικά επιτόκια της αγοράς.

Πώς γίνεται η αίτηση – Βήματα πρόσβασης στην πλατφόρμα

Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω της κρατικής πύλης του gov.gr. Ο ενδιαφερόμενος ακολουθεί τη διαδρομή: «Περιουσία και φορολογία» → «Διαχείριση οφειλών» → «Βεβαίωση κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο».

Για την είσοδο απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί του ΑΑΔΕ (Taxisnet).

Με την υποβολή της αίτησης, ο δανειολήπτης παρέχει αυτομάτως άδεια για άρση του τραπεζικού και οικονομικού απορρήτου, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση των δεδομένων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί έως τις 19 Αυγούστου 2026, γεγονός που δίνει αρκετό χρονικό περιθώριο στους ενδιαφερόμενους να εξετάσουν τις επιλογές τους.

Οι δύο βασικές λύσεις ρύθμισης

Η ρύθμιση διαφοροποιείται ανάλογα με το αν το δάνειο εξυπηρετείται.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η διαδικασία περνά μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Η λύση που προκύπτει από τον αλγόριθμο καθίσταται υποχρεωτικά αποδεκτή από τους πιστωτές, χωρίς επιπλέον φίλτρα περιουσίας ή εισοδήματος.

Για τα εξυπηρετούμενα ή ήδη ρυθμισμένα δάνεια προβλέπεται η οριστική μετατροπή σε ευρώ, με βελτιωμένη ισοτιμία που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κεφαλαίου από 15% έως 50%.

Οι επιμέρους επιλογές ρύθμισης είναι οι εξής:

– Η πρώτη κατηγορία προβλέπει κούρεμα 50% και μετατροπή της οφειλής σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο 2,3%.
– Η δεύτερη κατηγορία προσφέρει κούρεμα 30% και επιτόκιο 2,5%.
– Η τρίτη επιλογή περιλαμβάνει κούρεμα 20% με επιτόκιο 2,7%.
– Η τέταρτη και τελευταία κατηγορία αφορά τους υπόλοιπους δανειολήπτες με κούρεμα 15% και επιτόκιο 2,9%.

Μεγάλος αριθμός δανείων στην Ελλάδα

Συνολικά στην Ελλάδα χορηγήθηκαν περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνολικής αξίας περίπου 14,1 δισ. ελβετικών φράγκων.

Παράγοντες της αγοράς των διαχειριστών δανείων χαρακτηρίζουν τις ρυθμίσεις ιδιαίτερα ευνοϊκές, καθώς οδηγούν σε μερική διαγραφή οφειλής και ταυτόχρονα διασφαλίζουν σταθερούς και πιο βιώσιμους όρους αποπληρωμής μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δανειολήπτες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξετάσουν προσεκτικά τα δεδομένα τους πριν υποβάλουν αίτηση, να συνδεθούν με τους κωδικούς Taxisnet και να ελέγξουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Η διαδικασία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ρύθμιση μπορεί να μειώσει ουσιαστικά το υπόλοιπο της οφειλής και να σταθεροποιήσει τη μηνιαία δόση για τα επόμενα χρόνια.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Δάνεια έως τρεις μισθούς σε δημοσίους υπαλλήλους από 9 Μαρτίου – Οι βασικές προϋποθέσεις

Δάνεια έως τρεις μισθούς σε δημοσίους υπαλλήλους από 9 Μαρτίου – Οι βασικές προϋποθέσεις

25.02.20261 λεπτ.
BofA: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τι αναμένει από τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου

BofA: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τι αναμένει από τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου

25.02.20261 λεπτ.
Ενεργειακές συμφωνίες με ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα στη Διατλαντική Σύνοδο για το LNG

Ενεργειακές συμφωνίες με ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα στη Διατλαντική Σύνοδο για το LNG

25.02.20261 λεπτ.
Αυτός είναι ο νέος κατώτατος μισθός, μεικτός και… καθαρός

Αυτός είναι ο νέος κατώτατος μισθός, μεικτός και… καθαρός

24.02.20261 λεπτ.
Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Πού μπαίνει ο πήχης για τα κέρδη

Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Πού μπαίνει ο πήχης για τα κέρδη

24.02.20261 λεπτ.
Απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς να προστατευτείτε από τις νέες, «έξυπνες» παγίδες

Απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς να προστατευτείτε από τις νέες, «έξυπνες» παγίδες

24.02.20261 λεπτ.
Euroxx Securities: Overweight στις Ελληνικές Τράπεζες – Ισχυροί τριετείς στόχοι και ανοδικά περιθώρια

Euroxx Securities: Overweight στις Ελληνικές Τράπεζες – Ισχυροί τριετείς στόχοι και ανοδικά περιθώρια

24.02.20261 λεπτ.
Πώς φτάσαμε να εισπράττουμε 65 εκατ. € (ή 2 δισ. € τον μήνα) από τον τουρισμό

Πώς φτάσαμε να εισπράττουμε 65 εκατ. € (ή 2 δισ. € τον μήνα) από τον τουρισμό

23.02.20261 λεπτ.
Ολες οι οφειλές και τα επιδόματα σε μία οθόνη – Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις

Ολες οι οφειλές και τα επιδόματα σε μία οθόνη – Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις

21.02.20261 λεπτ.
O Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς για κάθε εισαγόμενο προΐόν στις ΗΠΑ

O Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς για κάθε εισαγόμενο προΐόν στις ΗΠΑ

21.02.20261 λεπτ.
Επίδομα ενοικίου: Ποιοι πρέπει να κάνουν νέα αίτηση για να πληρωθούν τον Μάρτιο – Βήμα – βήμα η διαδικασία ανανέωσης

Επίδομα ενοικίου: Ποιοι πρέπει να κάνουν νέα αίτηση για να πληρωθούν τον Μάρτιο – Βήμα – βήμα η διαδικασία ανανέωσης

20.02.20261 λεπτ.
Διαφημιστικές κλήσεις: Πώς να προστατευτείτε και πότε δικαιούστε αποζημίωση

Διαφημιστικές κλήσεις: Πώς να προστατευτείτε και πότε δικαιούστε αποζημίωση

20.02.20261 λεπτ.
Σαρωτικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ – Ποιες υποθέσεις μπαίνουν πρώτες στο μικροσκόπιο

Σαρωτικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ – Ποιες υποθέσεις μπαίνουν πρώτες στο μικροσκόπιο

20.02.20261 λεπτ.
Υπολογίστε τη δόση του δανείου σε ελβετικό φράγκο μετά τη ρύθμιση

Υπολογίστε τη δόση του δανείου σε ελβετικό φράγκο μετά τη ρύθμιση

19.02.20261 λεπτ.
Ελβετικό φράγκο: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των δανείων – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ελβετικό φράγκο: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των δανείων – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

19.02.20261 λεπτ.
Share