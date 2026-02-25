Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Μαζική ανταπόκριση στη ρύθμιση – Πάνω από 3.000 αιτήσεις

Ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφεται για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ήδη πάνω από 3.000 δανειολήπτες έχουν υποβάλει αίτηση από τις 19 Φεβρουαρίου, οπότε και άνοιξε η σχετική πλατφόρμα.

Η ρύθμιση στοχεύει στη διευκόλυνση των οφειλετών που είχαν συνάψει δάνεια σε ξένο νόμισμα, προσφέροντας σημαντική μείωση της οφειλής και πιο βιώσιμους όρους αποπληρωμής.

Κούρεμα οφειλής έως 50% και σταθερό επιτόκιο

Η κυβερνητική πρόταση προβλέπει διαγραφή μέρους της οφειλής, με κούρεμα που κυμαίνεται από 15% έως 50% ανάλογα με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Παράλληλα, η μετατροπή του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ συνοδεύεται από σταθερό επιτόκιο για το υπόλοιπο κεφάλαιο και δυνατότητα επιμήκυνσης αποπληρωμής έως και πέντε έτη.

Το επιτόκιο μετά τη ρύθμιση διαμορφώνεται μεταξύ 2,3% και 2,9%, επίπεδο που θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σχέση με τα σημερινά στεγαστικά επιτόκια της αγοράς.

Πώς γίνεται η αίτηση – Βήματα πρόσβασης στην πλατφόρμα

Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω της κρατικής πύλης του gov.gr. Ο ενδιαφερόμενος ακολουθεί τη διαδρομή: «Περιουσία και φορολογία» → «Διαχείριση οφειλών» → «Βεβαίωση κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο».

Για την είσοδο απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί του ΑΑΔΕ (Taxisnet).

Με την υποβολή της αίτησης, ο δανειολήπτης παρέχει αυτομάτως άδεια για άρση του τραπεζικού και οικονομικού απορρήτου, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση των δεδομένων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί έως τις 19 Αυγούστου 2026, γεγονός που δίνει αρκετό χρονικό περιθώριο στους ενδιαφερόμενους να εξετάσουν τις επιλογές τους.

Οι δύο βασικές λύσεις ρύθμισης

Η ρύθμιση διαφοροποιείται ανάλογα με το αν το δάνειο εξυπηρετείται.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η διαδικασία περνά μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Η λύση που προκύπτει από τον αλγόριθμο καθίσταται υποχρεωτικά αποδεκτή από τους πιστωτές, χωρίς επιπλέον φίλτρα περιουσίας ή εισοδήματος.

Για τα εξυπηρετούμενα ή ήδη ρυθμισμένα δάνεια προβλέπεται η οριστική μετατροπή σε ευρώ, με βελτιωμένη ισοτιμία που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κεφαλαίου από 15% έως 50%.

Οι επιμέρους επιλογές ρύθμισης είναι οι εξής:



– Η πρώτη κατηγορία προβλέπει κούρεμα 50% και μετατροπή της οφειλής σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο 2,3%.

– Η δεύτερη κατηγορία προσφέρει κούρεμα 30% και επιτόκιο 2,5%.

– Η τρίτη επιλογή περιλαμβάνει κούρεμα 20% με επιτόκιο 2,7%.

– Η τέταρτη και τελευταία κατηγορία αφορά τους υπόλοιπους δανειολήπτες με κούρεμα 15% και επιτόκιο 2,9%.

Μεγάλος αριθμός δανείων στην Ελλάδα

Συνολικά στην Ελλάδα χορηγήθηκαν περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνολικής αξίας περίπου 14,1 δισ. ελβετικών φράγκων.

Παράγοντες της αγοράς των διαχειριστών δανείων χαρακτηρίζουν τις ρυθμίσεις ιδιαίτερα ευνοϊκές, καθώς οδηγούν σε μερική διαγραφή οφειλής και ταυτόχρονα διασφαλίζουν σταθερούς και πιο βιώσιμους όρους αποπληρωμής μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δανειολήπτες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξετάσουν προσεκτικά τα δεδομένα τους πριν υποβάλουν αίτηση, να συνδεθούν με τους κωδικούς Taxisnet και να ελέγξουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Η διαδικασία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ρύθμιση μπορεί να μειώσει ουσιαστικά το υπόλοιπο της οφειλής και να σταθεροποιήσει τη μηνιαία δόση για τα επόμενα χρόνια.