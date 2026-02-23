Τι θέλει ο Φέσσας στην Fourlis

Με έκπληξη αρχικά, με εύλογο ενδιαφέρον για το που αποσκοπεί η κίνηση Φέσσα, υποδέχτηκε η αγορά την ανακοίνωση της Quest Holdings πως διαθέτει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Fourlis Συμμετοχών.

Κατ’ αρχήν στα υπόψη πως, αμφότεροι οι όμιλοι είναι Συμμετοχών, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει σε ενδεχόμενη δημιουργία συνεργειών σε εύθετο επενδυτικό χρόνο.

Γνωστό πως, ο όμιλος Fourlis Συμμετοχών επιχειρεί τον μεγαλύτερο και πιο σύνθετο λειτουργικό μετασχηματισμό των τελευταίων ετών.

Και σε αυτό το γύρισμα ο Θεόδωρος Φέσσας είναι- πλέον- ανάμεσα στους μετόχους ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους λιανικού εμπορίου στην Ν.Α Ευρώπη.

“Αλλαγή κινητήρα, ενώ το αεροπλάνο πετάει…” έχει χαρακτηρίσει το εγχείρημα ο Γιάννος Βασιλάκος- με τον διευθύνοντα σύμβουλο να δίνει το στίγμα αυτής της προσπάθειας μετατροπής της Fourlis Συμμετοχών σε μία ενιαία πλατφόρμα λιανικής- που θα περιλαμβάνει όλα τα brands του ομίλου -από τα ΙΚΕΑ και την Intersport μέχρι και την νεότερη προσθήκη της Foot Locker-.

Θα θυμίσω, συνοπτικά, ποιος είναι ο από τον Ιούνιο 2025 CEO του oμίλου: Θητεία στην Κωτσόβολος (2010 έως 2025) – με το mega deal με τη ΔΕΗ να του το πιστώνει η αγορά. Είχαν προηγηθεί: Όμιλος Public (διευθυντής λιανικής), Multirama (εμπορικός διευθυντής) με αφετηρία την Πουλιάδης (marketing manager), Informer.

Ο όμιλος είναι σε φάση επιτάχυνσης, (3ετούς) προγράμματος μετασχηματισμού με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου λειτουργικού μοντέλου που θα στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Επί της ουσίας πρόκειται για αναδιάρθρωση που θα ενοποιεί δεδομένα, αποθήκες, διανομές, CRM, forecasting και οικονομικές διαδικασίες σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης.

Προφανώς σε αυτό το bet επενδύει ο επικεφαλής/βασικός μέτοχος του ομίλου Quest Holdings.