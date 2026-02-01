 Στην Ελλάδα ο ΕΦΚΑ θέλει… δεκανίκι και ο αντίστοιχος της Ουγγαρίας εξαγόρασε το 10% της Fourlis

Με μία συνήθη ανακοίνωση έγινε γνωστό πως η HOLD Alapkezelo ελέγχει το 10% του μ.κ του ομίλου Fourlis.

Ωστόσο, με πιο προσεκτική προσέγγιση προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα: κατ’ αρχήν ο εν λόγω μέτοχος μειοψηφίας “χτίζει” θέση στην εταιρεία από το 2022, είναι φορέας που διαχειρίζεται κεφάλαια που ξεπερνούν τα 2 δισ. (AUM), και διαθέτει ακόμη αρκετές μετοχικές θέσεις σε εταιρείες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον το γεγονός πως πρόκειται για τον (κατά κάποιο τρόπο)…ΕΦΚΑ της Ουγγαρίας, που με πρόχειρη και μόνο ματιά στα αποτελέσματα του, διαπιστώνει κάποιος πως η ενεργητική διαχείριση κεφαλαίων αποφέρει σημαντικές ( διψήφιες) αποδόσεις.

Αυτά στην Ουγγαρία, γιατί στην Ελλάδα ακόμη αναζητούνται τρόποι ανάλογης διαχείρισης, όπως και της (αυτονόητης) λειτουργικής ενοποίησης

ταμείων. Που σε δεύτερο χρόνο μέρος των διαθεσίμων τους θα μπορούσε να έχει ανάλογη αξιοποίηση.

Αλλά είπαμε για τις γνωστές Ελληνικές…καλένδες. Δυστυχώς.