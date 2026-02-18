Οι ζημιά στο ΠΑΣΟΚ από την σκανδαλολογία, οι καθυστερήσεις της Καρυστιανού και το real estate project της Κουμουνδούρου

Στη Χαριλάου Τρικούπη, πριν συνέλθουν από το σοκ που προκάλεσε η εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ και ιστορικού στελέχους του κόμματος στο σκάνδαλο με τα κονδύλια για την επιμόρφωση των ανέργων, καλούνται να διαχειριστούν και την υπόθεση με τον ΟΠΕΚΑ στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο φαίνεται να έχει η Αναστασία Χατζηδάκη, πρώην υπεύθυνη του οργανωτικού. Όπως αναμενόταν, ο μηχανισμός προπαγάνδας της κυβέρνησης κάνει άγρια σπέκουλα με τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που εμπλέκονται σε σκανδαλώδεις υποθέσεις. Εξάλλου στρατηγικός στόχος της ΝΔ είναι να εξασφαλίσει το κρίσιμο ποσοστό της τάξεως του 3% από τους κεντρογενείς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που έχουν αλλεργία με τα σκάνδαλα. Στο Μαξίμου αισιοδοξούν ότι ο στόχος θα έχει επιτευχθεί.

Γελάνε στην Αμαλίας

Οι περιπέτειες των στελεχών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που εμπλέκονται σε σκάνδαλα προκαλούν αισιοδοξία στη Λεωφόρο Αμαλίας. Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα εκτιμά ότι ο νέος κύκλος εσωστρέφειας στον οποίο έρχεται το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ευνοεί το νέο κόμμα που θα ανακοινωθεί επίσημα τον Μάιο. Αλλωστε στόχος του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι να ανατρέψει τη ΝΔ αλλά να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση προκειμένου να αποκτήσει ρόλο και προοπτική για το… αόριστο μέλλον.

Οι… καθυστερήσεις της Καρυστιανού

Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγκύρως ότι η Μαρία Καρυστιανού καθυστερεί την ανακοίνωση των επιτροπών στήριξης και της ομάδας που επεξεργάζεται τις προγραμματικές θέσεις, γιατί τρέμει το ενδεχόμενο προβοκάτσιας. Είναι σίγουρο ότι στην περίπτωση που δημοσιοποιηθούν κάποια πρόσωπα που προέρχονται από τον ακροδεξιό χώρο, τότε θα ξεκινήσει η επίθεση αποδόμησής της, όχι από την κυβέρνηση, αλλά από τα κόμματα της Κεντροαριστεράς τα οποία θα επιχειρήσουν να περιορίσουν τις διαρροές προς την Καρυστιανού.

Το real estate project της Κουμουνδούρου

Ρώτησα ένα κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τι θα απογίνει το κόμμα σε περίπτωση κατά την οποία η πλειοψηφία των βουλευτών και των στελεχών προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η απάντηση που μου έδωσε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το μαγαζί δεν πρόκειται να κλείσει, αφ’ ενός γιατί δεν διαθέτει χρέη και αφ’ ετέρου διαθέτει ένα ιδιόκτητο πολυώροφο κτίριο στην Κουμουνδούρου. Όπως αντιλαμβάνεστε όποιος κρατήσει τη σφραγίδα θα βρεθεί και ιδιοκτήτης του κτιρίου.

Ωραία πρόταση καναλάρχη

Ενας επιχειρηματίας που διαθέτει και περιφερειακό κανάλι, πρότεινε στο Μαξίμου, με το οποίο διατηρεί προνομιακές σχέσεις, να τροποποιήσει τον νόμο για τη λειτουργία των περιφερειακών σταθμών. Το ζητούμενο για τον ίδιο είναι να υποχρεωθούν όλα τα περιφερειακά κανάλια να εκπέμπουν 16 ώρες πρόγραμμα ημερησίως. Βέβαια κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κλείσιμο όλων των περιφερειακών καναλιών που ήδη βρίσκονται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής.

