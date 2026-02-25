Η νέα βόμβα Σαμαρά για τα…οικόπεδα, το διαζύγιο υπουργού, οι δημοσκοπήσεις και το μιντιακό deal

Η νέα βόμβα Σαμαρά για τα… οικόπεδα

Η νέα βόμβα που έριξε ο Αντώνης Σαμαράς προκαλεί έντονο προβληματισμό, ακόμη

και σε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά, στη

σύμβαση που υπέγραψε η κυβέρνηση με την Chevron προστέθηκαν την τελευταία

στιγμή όροι που υποδηλώνουν εμμέσως πλην σαφώς τη δυνητική εκχώρηση

κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Σε ελεύθερη μετάφραση αυτό σημαίνει ότι η

κυβέρνηση αποδέχεται ότι τα οικόπεδα νότια της Κρήτης που θα γίνουν οι έρευνες

μπορεί και να μην είναι ελληνικά. Η εμπρηστική δήλωση Σαμαρά στην οποία

επισημαίνεται ότι δεν δικαιούται να σιωπά όταν πρόκειται για τη χώρα, είναι μόνο η

αρχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο μήκος κύματος θα κινηθεί και ο πρώην

πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ανοίγοντας νέο κεφάλαιο εσωστρέφειας στη

συντηρητική παράταξη.

…και οι διεργασίες για κόμμα

Στο Μαξίμου έχουν βραχυκυκλώσει από την τακτική Σαμαρά. Παρά το γεγονός ότι ο

ίδιος επιμένει να παρεμβαίνει, κυρίως όταν πρόκειται για εθνικά θέματα, κάποιοι

από το περιβάλλον του εξακολουθούν να προεξοφλούν τη δημιουργία κόμματος.

Βέβαια στις δημοσκοπήσεις ένα κόμμα Σαμαρά καταγράφει χαμηλές πτήσεις.

Μπορεί όμως να ανακόψει την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και να διαμορφώσει

καταστάσεις αποσταθεροποίησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε συνδυασμό με τις

κινήσεις Δένδια, ένα κόμμα Σαμαρά μπορεί να γίνει καταλύτης εξελίξεων.

Η Καρυστιανού και η αγάπη του… Open

Προνομιακή σχέση με το OPEN του Ιβάν Σαββίδη έχει διαμορφώσει η Μαρία

Καρυστιανού. Γι’ αυτό έδωσε συνέντευξη στο συγκεκριμένο κανάλι τρεις μέρες πριν

την επέτειο του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Πάντως η ίδια επιμένει να

επικεντρώνει τον δημόσιο λόγο της σε ζητήματα που έχουν σχέση με τη Δικαιοσύνη,

αποφεύγοντας να διατυπώσει θέσεις για μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα,

προφανώς για να μην εκτεθεί όπως συνέβη με το ζήτημα των αμβλώσεων.

Το διαζύγιο υπουργού και οι δημοσκοπήσεις

Αγρια σπέκουλα με το διαζύγιο ενός προβεβλημένου και πετυχημένου υπουργού

κάνουν οι συνυποψήφιοί του στον Νότιο Τομέα. Είναι το μόνο που τους έμεινε, να

σταματήσουν την επέλαση του υπουργού ο οποίος, ενώ ήταν τελευταίος, σύμφωνα

με τα γκάλοπ στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων τώρα εκτινάχθηκε στην πρώτη θέση.

Συζητήσεις και όχι συμφωνία (ακόμα) για μειοψηφικό πακέτο μιντιακού ομίλου

Σε επίπεδο συζητήσεων κινείται ακόμη το ενδεχόμενο εξαγοράς ενός ποσοστού από

εκδοτικό όμιλο από επιχειρηματία που πρόσφατα εξαγόρασε διαφημιστική εταιρεία,

καθώς και εταιρεία δημοσκοπήσεων. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, το

ενδεχόμενο να κλείσει η συμφωνία δεν αποκλείεται, αλλά προς το παρόν δεν

υπάρχει καμία μεταβίβαση μετοχών.