Η νέα βόμβα Σαμαρά για τα…οικόπεδα, το διαζύγιο υπουργού, οι δημοσκοπήσεις και το μιντιακό deal

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

 

Η νέα βόμβα Σαμαρά για τα… οικόπεδα

Η νέα βόμβα που έριξε ο Αντώνης Σαμαράς προκαλεί έντονο προβληματισμό, ακόμη
και σε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά, στη
σύμβαση που υπέγραψε η κυβέρνηση με την Chevron προστέθηκαν την τελευταία
στιγμή όροι που υποδηλώνουν εμμέσως πλην σαφώς τη δυνητική εκχώρηση
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Σε ελεύθερη μετάφραση αυτό σημαίνει ότι η
κυβέρνηση αποδέχεται ότι τα οικόπεδα νότια της Κρήτης που θα γίνουν οι έρευνες
μπορεί και να μην είναι ελληνικά. Η εμπρηστική δήλωση Σαμαρά στην οποία
επισημαίνεται ότι δεν δικαιούται να σιωπά όταν πρόκειται για τη χώρα, είναι μόνο η
αρχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο μήκος κύματος θα κινηθεί και ο πρώην
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ανοίγοντας νέο κεφάλαιο εσωστρέφειας στη
συντηρητική παράταξη.

…και οι διεργασίες για κόμμα

Στο Μαξίμου έχουν βραχυκυκλώσει από την τακτική Σαμαρά. Παρά το γεγονός ότι ο
ίδιος επιμένει να παρεμβαίνει, κυρίως όταν πρόκειται για εθνικά θέματα, κάποιοι
από το περιβάλλον του εξακολουθούν να προεξοφλούν τη δημιουργία κόμματος.
Βέβαια στις δημοσκοπήσεις ένα κόμμα Σαμαρά καταγράφει χαμηλές πτήσεις.
Μπορεί όμως να ανακόψει την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και να διαμορφώσει
καταστάσεις αποσταθεροποίησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε συνδυασμό με τις
κινήσεις Δένδια, ένα κόμμα Σαμαρά μπορεί να γίνει καταλύτης εξελίξεων.

Η Καρυστιανού και η αγάπη του… Open

Προνομιακή σχέση με το OPEN του Ιβάν Σαββίδη έχει διαμορφώσει η Μαρία
Καρυστιανού. Γι’ αυτό έδωσε συνέντευξη στο συγκεκριμένο κανάλι τρεις μέρες πριν
την επέτειο του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Πάντως η ίδια επιμένει να
επικεντρώνει τον δημόσιο λόγο της σε ζητήματα που έχουν σχέση με τη Δικαιοσύνη,
αποφεύγοντας να διατυπώσει θέσεις για μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα,
προφανώς για να μην εκτεθεί όπως συνέβη με το ζήτημα των αμβλώσεων.

Το διαζύγιο υπουργού και οι δημοσκοπήσεις

Αγρια σπέκουλα με το διαζύγιο ενός προβεβλημένου και πετυχημένου υπουργού
κάνουν οι συνυποψήφιοί του στον Νότιο Τομέα. Είναι το μόνο που τους έμεινε, να
σταματήσουν την επέλαση του υπουργού ο οποίος, ενώ ήταν τελευταίος, σύμφωνα
με τα γκάλοπ στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων τώρα εκτινάχθηκε στην πρώτη θέση.

Συζητήσεις και όχι συμφωνία (ακόμα) για μειοψηφικό πακέτο μιντιακού ομίλου

Σε επίπεδο συζητήσεων κινείται ακόμη το ενδεχόμενο εξαγοράς ενός ποσοστού από
εκδοτικό όμιλο από επιχειρηματία που πρόσφατα εξαγόρασε διαφημιστική εταιρεία,
καθώς και εταιρεία δημοσκοπήσεων. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, το
ενδεχόμενο να κλείσει η συμφωνία δεν αποκλείεται, αλλά προς το παρόν δεν
υπάρχει καμία μεταβίβαση μετοχών.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Το στοίχημα του Οσλο για τον Βαγγέλη Μαρινάκη και η νέα διανομή(?) της Ελλάκτωρ

Το στοίχημα του Οσλο για τον Βαγγέλη Μαρινάκη και η νέα διανομή(?) της Ελλάκτωρ

26.02.20261 λεπτ.
Ποιος Greek ενδιαφέρεται για τις μαρίνες του CVC Capital Partners

Ποιος Greek ενδιαφέρεται για τις μαρίνες του CVC Capital Partners

25.02.20261 λεπτ.
Τι θέλει ο Φέσσας στην Fourlis

Τι θέλει ο Φέσσας στην Fourlis

24.02.20261 λεπτ.
Η πρώτη “κρυάδα” για τους μετόχους της ΕΧΑΕ από τους νέους ιδιοκτήτες και το πάθημα που γίνεται( ; ) μάθημα

Η πρώτη “κρυάδα” για τους μετόχους της ΕΧΑΕ από τους νέους ιδιοκτήτες και το πάθημα που γίνεται( ; ) μάθημα

20.02.20261 λεπτ.
Οι παρενέργειες της «Βιολάντα» στο Μαξίμου, η σιγή της Deutsche Welle και η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα

Οι παρενέργειες της «Βιολάντα» στο Μαξίμου, η σιγή της Deutsche Welle και η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα

20.02.20261 λεπτ.
«Happy Day»: Η υπομονή τελειώνει για συνεργάτη με αιχμηρές ατάκες

«Happy Day»: Η υπομονή τελειώνει για συνεργάτη με αιχμηρές ατάκες

20.02.20261 λεπτ.
Οι δύο κατασκευαστές που καλοβλέπουν την ONYX του Ζησιάδη

Οι δύο κατασκευαστές που καλοβλέπουν την ONYX του Ζησιάδη

19.02.20261 λεπτ.
Μετά την Intralot “επαιξαν” με την ΤΗΕΟΝ και… κάηκαν

Μετά την Intralot “επαιξαν” με την ΤΗΕΟΝ και… κάηκαν

19.02.20261 λεπτ.
Οι ζημιά στο ΠΑΣΟΚ από την σκανδαλολογία, οι καθυστερήσεις της Καρυστιανού και το real estate project της Κουμουνδούρου

Οι ζημιά στο ΠΑΣΟΚ από την σκανδαλολογία, οι καθυστερήσεις της Καρυστιανού και το real estate project της Κουμουνδούρου

19.02.20261 λεπτ.
Tι (δεν) θα εξαγοράσει ο Μυλωνάς από Ζυρίχη μεριά

Tι (δεν) θα εξαγοράσει ο Μυλωνάς από Ζυρίχη μεριά

18.02.20261 λεπτ.
Βάζει τα Attica στο ΧΑ ο Παπακωνσταντίνου;

Βάζει τα Attica στο ΧΑ ο Παπακωνσταντίνου;

18.02.20261 λεπτ.
Η επίθεση Σαμαρά και ο προβληματισμός του Μαξίμου, η επιρροή Δημητριάδη στη βάση της ΝΔ και οι χορηγίες του Δήμου της Αθήνας

Η επίθεση Σαμαρά και ο προβληματισμός του Μαξίμου, η επιρροή Δημητριάδη στη βάση της ΝΔ και οι χορηγίες του Δήμου της Αθήνας

18.02.20261 λεπτ.
Παίζει μεταγραφή για γυναίκα HR από τράπεζα σε μεγάλο όμιλο;

Παίζει μεταγραφή για γυναίκα HR από τράπεζα σε μεγάλο όμιλο;

17.02.20261 λεπτ.
Ετοιμάζει… χτύπημα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (μέσω Landmark);

Ετοιμάζει… χτύπημα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (μέσω Landmark);

17.02.20261 λεπτ.
Πολεμος κατασκευαστικών με διατητή Μαξίμου, η έρευνα που πάγωσε, η ενόχληση των δικαστών, ποιος θέλει και άλλη εφημερίδα και η “εκτόξευση” Παπασταύρου

Πολεμος κατασκευαστικών με διατητή Μαξίμου, η έρευνα που πάγωσε, η ενόχληση των δικαστών, ποιος θέλει και άλλη εφημερίδα και η “εκτόξευση” Παπασταύρου

17.02.20261 λεπτ.
Share