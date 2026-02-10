Γιατί κάποιοι επιμένουν να θέλουν τον Παύλο ντε Γκρες δίπλα στην Καρυστιανού

Στο παρασκήνιο της νέας πολιτικής κινητικότητας, ένα όνομα παίζει επίμονα εδώ και μέρες  στα «πηγαδάκια» της Αθήνας: Παύλος ντε Γκρες. Σύμφωνα με πληροφορίες που μας μεταφέρουν παράγοντες  που παρακολουθούν τις διεργασίες και παρά την διάψευση «ούτε μία στο εκατομμύριο» από το περιβάλλον του , ο Παύλος συνεχίζει να δέχεται έντονες πιέσεις από ετερόκλητους κύκλους να τεθεί επικεφαλής – ή έστω να συμμετάσχει με κάποιο τρόπο – στο κόμμα που συγκροτείται γύρω από τη Μαρία Καρυστιανού.

Η λογική όσων πιέζουν, για δικούς τους προφανώς λόγους, θεωρώντας ότι θα αποκτήσουν ρόλο στο νέο πολιτικό σκηνικό που θα διαμορφωθεί, είναι απλή αλλά κυνική: η Καρυστιανού διαθέτει ισχυρό κοινωνικό φορτίο, συναισθηματική απήχηση και ένα ακροατήριο που υπερβαίνει τα στενά όρια της παραδοσιακής πολιτικής. Αυτό που – κατά τους ίδιους – λείπει είναι ένα «βαρύ» όνομα με  αναγνωρισιμότητα, θεσμική αύρα και συμβολισμό. Και εδώ μπαίνει στο κάδρο ο Παύλος ντε Γκρες, όχι ως κλασικός πολιτικός αρχηγός, αλλά ως σημείο αναφοράς που θα μπορούσε να λειτουργήσει συγκολλητικά για ετερόκλητες κοινωνικές ομάδες.

O ίδιος εμφανίζεται – τουλάχιστον μέχρι τώρα – εξαιρετικά επιφυλακτικός, γνωρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα ήταν απλώς πολιτική, αλλά βαθιά συμβολική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Από την άλλη πλευρά, στο επιτελείο της Καρυστιανού επικρατεί διπλή ανάγνωση. Κάποιοι βλέπουν μια πιθανή σύμπραξη ως εκτόξευση της δυναμικής του εγχειρήματος. Άλλοι φοβούνται ότι η είσοδος ενός τόσο φορτισμένου ονόματος θα αλλάξει το αφήγημα, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από την κοινωνική διεκδίκηση σε μια συζήτηση περί συμβόλων.

Το βέβαιο είναι ότι, είτε αποδεχθεί είτε απορρίψει την πρόταση, το όνομα του Παύλου ντε Γκρες έχει ήδη μπει στο πολιτικό παιχνίδι. Και αυτό, από μόνο του, δείχνει ότι το εγχείρημα Καρυστιανού δεν αντιμετωπίζεται πια ως μια στιγμιαία έκρηξη αγανάκτησης, αλλά ως κάτι που ορισμένοι θέλουν – ή φοβούνται – να δουν να αποκτά κανονικά χαρακτηριστικά εξουσίας.

 

