Η ελληνική «ομπρέλα» στην Κύπρο με φρεγάτες και F-16, η ευρωπαϊκή καθυστέρηση, τα ρωσικά κέρδη από το πετρέλαιο και οι «κενές» απειλές του Ιράν

Φρεγάτες και F-16 στην Κύπρο: κίνηση υψηλού συμβολισμού από την Αθήνα

Κίνηση υψηλού συμβολισμού και μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση συνιστά η απόφαση του πρωθυπουργού να εγγυηθεί εμπράκτως την ασφάλεια της Κύπρου.

Η παρουσία της υπερσύγχρονης φρεγάτας «Κίμων» και της φρεγάτας «Ύδρας» που διαθέτει αντι-drones σύστημα που είχε δοκιμαστεί στις επιθέσεις των Χούθι και των  μαχητικών F-16 στην Κύπρο, αποκαλύπτει ότι το δόγμα για την αμυντική στήριξη της Κύπρου δεν είναι κενό περιεχομένου.

 Ιδιαίτερη σημασία έχει και η απόβαση στη Λευκωσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Δημήτριο Χούπη. Η παρουσία τους στην Κύπρο δεν αφορά μόνο στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας απέναντι σε ενδεχόμενες επιθέσεις από ιρανικούς βαλιστικούς πυραύλους, αλλά και μήνυμα προς την Τουρκία.

Η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο σε συνδυασμό με τη γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή αλλάζουν ριζικά τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και ως εκ τούτου την πολιτική και επικοινωνιακή ατζέντα.

Ο πρωθυπουργός με την πρωτοβουλία αυτή, αλλά και με μια σειρά άλλων κινήσεων στρατηγικού χαρακτήρα, επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση στο εσωτερικό.

Αυτό που επιδιώκει είναι να εμφανίσει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας στην περιοχή της Μεσογείου σε μια περίοδο κατά την οποία είναι εγκλωβισμένη και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ταχθεί υπέρ των δυνάμεων που μάχονται το Ιράν, αλλά ούτε να στηρίξει εμπράκτως την Τεχεράνη.

Κυρίαρχη είναι η εκτίμηση στο Μαξίμου ότι η Ελλάδα είναι ικανή να διαχειριστεί την κρίση και στο τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή να βγει κερδισμένη σε όλα τα επίπεδα.

                                                              Ξανά χαμένοι οι Ευρωπαίοι

Με μεγάλη καθυστέρηση Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία ανακάλυψαν ότι η ουδετερότητα απέναντι στη γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια των επιρροών που τους απέμειναν στις χώρες του Κόλπου.

Γι’ αυτό αποφάσισαν ξαφνικά να συμμετέχουν στον πόλεμο ως δυνάμεις αποτροπής. Αυτό σημαίνει ότι θα συμβάλουν κυρίως οι Βρετανοί με τις βάσεις που διαθέτουν στην άμυνα των χωρών του Κόλπου, ενώ θα διευκολύνουν και τα μαχητικά των ΗΠΑ που επιχειρούν κατά του Ιράν.

Η αλλαγή στάσης των τριών ευρωπαϊκών χωρών δείχνει την έλλειψη στρατηγικής, που τις έχει καταστήσει ουραγό των εξελίξεων.

Τι και γιατί κερδίζει η Ρωσία από τον πόλεμο στο Ιράν

Μπορεί η Ρωσία να κινδυνεύει να χάσει και τον τελευταίο σύμμαχο που της απέμεινε, δηλαδή το καθεστώς των Μουλάδων, αλλά φαίνεται ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα γεμίσουν και πάλι τα ταμεία του κράτους για να συνεχιστεί ο πολυέξοδος πόλεμος με την Ουκρανία. Κίνα και Ινδία στρέφονται αναγκαστικά στο ρωσικό πετρέλαιο.

Μάλιστα η Κίνα, που εισήγαγε το 80% του πετρελαίου του Ιράν, αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες της από τα ρωσικά αποθέματα. Σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, η Ρωσία προσδοκά να αυξήσει τα έσοδα. Η γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή αποσπά την προσοχή από το μέτωπο της Ουκρανίας, ενώ σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους η αμερικανική επίθεση στο Ιράν νομιμοποιεί και τη δική τους εισβολή στα εδάφη της Ουκρανίας.

Οι… κενές απειλές Τζαμπαρί προς την Κύπρο

Οι απειλές του Ιρανού στρατηγού Εμπραχίμ Τζαμπαρί ότι θα εκτοξεύσει όσους πυραύλους χρειαστεί κατά της Κύπρου μέχρι να φύγουν από το νησί τα αμερικανικά μαχητικά, συνιστούν έναν ακόμη βερμπαλισμό του καταρρέοντος καθεστώτος των Μουλάδων.

Αλλωστε πολύ σύντομα το Ιράν θα ξεμείνει από βαλιστικούς πυραύλους, ενώ είναι αμφίβολο αν θα ζει και ο στρατηγός για να υλοποιήσει την απειλή του.

