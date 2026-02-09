Παναγόπουλος (ΓΣΕΕ): Δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης προσωπικού λογαριασμού

Βολές κατά πάντων, από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μέχρι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, και κατηγορίες για για «τρικλοποδιές» εις βάρος του και απόπειρα «ηθικής κατακρεούργησής» του, εξαπολύει με νέα ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο οποίος έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών για υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ας σημειωθεί ότι νωρίτερα, λίγες μέρες μετά την εντολή δέσμευσης της περιουσίας των ελεγχόμενων προσώπων από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης διέταξε ήδη τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης με βάση το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που αποτελεί και την βάση της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Πρώτη ενέργεια του εισαγγελέα αναμένεται να είναι η επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στον γνωστό συνδικαλιστή και στους υπόλοιπους ελεγχόμενους προκειμένου να «τρέξουν» οι προθεσμίες για ενδεχόμενες προσφυγές κατά του «παγώματος» κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του κ. Παναγόπουλου έχει ως εξής:

«Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται  σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν.

Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο».

Share