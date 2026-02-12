Γ. Παναγόπουλος: Δεν παραιτούμαι από πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Ήταν όλα τιμολογημένα

Την πρόθεση του να παραμείνει στην προεδρία της ΓΣΕΕ, τόνισε ο Γιάννης Παναγόπουλος, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/02), απαντώντας στα όσα του καταλογίζονται περί υπεξαίρεσης εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων.

Παράλληλα, αναφερόμενος στα κονδύλια που διαχειριζόταν ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ είπε ότι «ήταν όλα τιμολογημένα».

«Έχω γίνει βορά τηλεδικών και άδικων καταστάσεων», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γ. Παναγόπουλος, λέγοντας ότι ανεβαίνει τον δικό του ατομικό Γολγοθά και επισήμανε ότι «τα καρφιά βγαίνουν, αλλά οι τρύπες μένουν» και θα τον ακολουθούν σε όλη του τη ζωή.

Στο δια ταύτα, υπογράμμισε ότι η ΕΕ λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες και κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει απευθείας αναθέσεις. Υπάρχει μια διαπαραταξιακή επιτροπή, όπως είπε, η οποία παίρνει κάθε απόφαση.

Υπογράμμισε ότι μέχρι τον 11ο του 2025 όλες οι συμβάσεις έχουν ελεγχθεί από κρατικούς και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και όπως τόνισε η ηγεσία έχει πάρει συγχαρητήρια, ενώ υπογράμμισε ότι σέβεται την Δικαιοσύνη, αλλά αναρωτήθηκε ποιο κράτος δικαίου θα τον προστατεύσει και πότε θα πάρει το συγκεκριμένο πόρισμα, καθώς αυτό που έχει στα χέρια του είναι μόνο ένα non paper, ένα δισέλιδο non paper που διακινήθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Ο Γ. Παναγόπουλος, τόνισε ότι όλες οι συμβάσεις οι οποίες πρέπει να αναρτηθούν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι αναρτημένες, έχουν ελεγχθεί όλες και δεν υπάρχει κάτι μεμπτό σε αυτές.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη, περιήλθε στην κατοχή του η διαταγή δέσμευσης των λογαριασμών του.