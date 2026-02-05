Δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα οι λογαριασμοί του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ, με εντολή Βουρλιώτη

Νέα έρευνα για οικονομικές ατασθαλίες φαίνεται ότι έχει ανοίξει γύρω από τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, προκαλώντας αναταράξεις στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας.

Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλίωτης δέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές του πρόεδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και έξι ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών, όπως δέσμευσε και δύο ακίνητα.

Μετά από έρευνα της Αρχής ο κ. Παναγόπουλος και τα άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα αυτά της υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στην υπόθεση εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση των λογαριασμών τους, ενώ έχει γίνει η δέσμευση και σε δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρο χρήματος εξετάστηκε η δραστηριότητα των συγκεκριμένων προσώπων αλλά και των ελεγχόμενων εταιρειών, σχετικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης.

Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων οι οποίες ελήφθησαν την πενταετία 2020 – 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Παράλληλα, η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής προς την εισαγγελική αρχή, αλλά και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και ιδίως από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιοποίνων πράξεων.

Αναλυτικότερα, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και άλλοι εμπλεκόμενοι προέβησαν στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Αρχή χαρτογράφησε την τακτική που ακολουθούσε ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης προχωρώντας σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες εταιρείες αυτές εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων. Μάλιστα με βάση τα ευρήματα της Αρχής πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί καν στη Διαύγεια.

Στη περίπτωση των αναθέσεων με διαγωνισμό παρατηρήθηκε ότι σε όλες οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και φυσικά επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή στην οποία πρόεδρος ήταν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας γεγονός που κατά της Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών οχημάτων.

Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.

Ακόμη, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και καταδεικνύουν την μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.

Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές η υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των αλλαγών ελεγχόμενων προσώπων.

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας κατά την Αρχή προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα σηματοδοτεί την έναρξη και ποινικής έρευνας στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν όλα τα ελεγχόμενα πρόσωπα.

