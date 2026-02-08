Πρώτη καρέκλα… πίστα η Γεροβασίλη, το ΠΑΣΟΚ και ο Παναγόπουλος και η εκπομπή του Στέφανου

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Φεύγει η Ολγα από τον ΣΥΡΙΖΑ;

Πρώτη μούρη στο Καβούρι η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία βρισκόταν στις πρώτες θέσεις στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στα Γιάννενα. Η Όλγα λόγω εντοπιότητας και στενής σχέσης με τον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να αναλάβει κρίσιμο ρόλο στο νέο κόμμα όταν αυτό ανακοινωθεί επίσημα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν αποχωρεί τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αφού όλοι γνωρίζουν ότι διέβη τον Ρουβίκωνα. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει σχέση με τη βουλευτική έδρα την οποία για λόγους δεοντολογίας θα πρέπει να παραδώσει στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που έχουν αποφασίσει να μετακινηθούν στο νέο κόμμα. Αυτός είναι και ο λόγος που προτείνουν στον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το κόμμα τον Σεπτέμβριο και όχι τον Μάιο. Όπως αντιλαμβάνεστε οι μισθοί είναι πολλοί για να τους χαρίσουν, ενώ από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας τους έχει προειδοποιήσει ότι όποιος προχωρήσει στο Κίνημα θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθεί από βουλευτής.

Ζημιά στο ΠΑΣΟΚ από την υπόθεση Παναγόπουλου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις που διενεργούνται αυτή την εβδομάδα. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που έχει υποστεί βαρύ πλήγμα στην αξιοπιστία του με την υπόθεση Παναγόπουλου. Κυρίαρχη είναι η εκτίμηση ότι στις νέες δημοσκοπήσεις αναμένεται να καταγραφεί νέα πτώση στα ποσοστά του, εξαιτίας του σκανδάλου της ΓΣΕΕ. Πάντως στη Χαριλάου Τρικούπη μιλάνε για στημένη υπόθεση που έχει στόχο να συμψηφιστεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι για τις αποκαλύψεις με τα κονδύλια της ΓΣΕΕ έβαλαν το χεράκι τους οι μηχανισμοί του Μαξίμου.

Ετοιμάζει εκπομπή ο Στέφανος;

Αρχισε να αντιλαμβάνεται ο Στέφανος Κασσελάκης ότι η αλλαγή ονόματος στο κόμμα του, δεν πρόκειται να τον διασώσει. Προφανώς γι’ αυτό είχε πρόσφατα συνάντηση με διευθυντικό στέλεχος τηλεοπτικού σταθμού. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κασσελάκης μετά την αποτυχία του στην πολιτική μπορεί να συζητά και το ενδεχόμενο να δοκιμάσει τη τύχη του στην τηλεόραση παρουσιάζοντας δική του πρωτότυπη εκπομπή.

 

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Ο κατάσκοπος (των Κινέζων) και τα…απόνερα στον ΟΛΠ

Ο κατάσκοπος (των Κινέζων) και τα…απόνερα στον ΟΛΠ

09.02.20261 λεπτ.
Ο Μυτιληναίος, η Λαζαράκου, το θεσμικό πλαίσιο, οι έλεγχοι και η ψωροκώσταινα

Ο Μυτιληναίος, η Λαζαράκου, το θεσμικό πλαίσιο, οι έλεγχοι και η ψωροκώσταινα

09.02.20261 λεπτ.
Η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό;

Η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό;

06.02.20261 λεπτ.
Στο τραπέζι deal με κινεζικό κολοσσό για το ορυχείο των Μουνδρέα – Ιωάννου στη Μαδαγασκάρη

Στο τραπέζι deal με κινεζικό κολοσσό για το ορυχείο των Μουνδρέα – Ιωάννου στη Μαδαγασκάρη

06.02.20261 λεπτ.
Centric: Σε νέα υψηλά μέσω real estate, ή μήπως…

Centric: Σε νέα υψηλά μέσω real estate, ή μήπως…

06.02.20261 λεπτ.
Δίκτυο της ΜΙΤ στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις;

Δίκτυο της ΜΙΤ στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις;

06.02.20261 λεπτ.
Συνάντηση με πολιτικό και οικονομικό βάθος στο Κολωνάκι

Συνάντηση με πολιτικό και οικονομικό βάθος στο Κολωνάκι

06.02.20261 λεπτ.
Τι ζήτησε ο Θύμιος από τον Φλωρίδη, η στρατολόγηση “μίας χρήσης” και οι γκρίνιες στην Αριστερά

Τι ζήτησε ο Θύμιος από τον Φλωρίδη, η στρατολόγηση “μίας χρήσης” και οι γκρίνιες στην Αριστερά

05.02.20261 λεπτ.
Η “σιωπηλή” στρατηγική της Grivalia – Κεφάλαια, AmanZoe και η επιστροφή Χρυσικού

Η “σιωπηλή” στρατηγική της Grivalia – Κεφάλαια, AmanZoe και η επιστροφή Χρυσικού

05.02.20261 λεπτ.
Μεσολαβητής υπουργός σε κόντρα γνωστού τραγουδιστή με επιχειρηματία

Μεσολαβητής υπουργός σε κόντρα γνωστού τραγουδιστή με επιχειρηματία

04.02.20261 λεπτ.
Orcel alpha bank
JPMC: Για ποιον “φυλάει” το 7,25% της Alpha Bank και οι επισημάνσεις του fpress για την τακτική Orcel

JPMC: Για ποιον “φυλάει” το 7,25% της Alpha Bank και οι επισημάνσεις του fpress για την τακτική Orcel

04.02.20261 λεπτ.
Ο Φλωρίδης και ο Ηγούμενος την Μονής Εσφιγμένου, το… κόμμα Σαμαρά και ο Ν. Μπίστης

Ο Φλωρίδης και ο Ηγούμενος την Μονής Εσφιγμένου, το… κόμμα Σαμαρά και ο Ν. Μπίστης

04.02.20261 λεπτ.
Το πρόστιμο της ΑΑΔΕ για ύποπτη συναλλαγή επιχειρηματία από το πόρισμα Βουρλιώτη

Το πρόστιμο της ΑΑΔΕ για ύποπτη συναλλαγή επιχειρηματία από το πόρισμα Βουρλιώτη

03.02.20261 λεπτ.
Οι βροχοπτώχεις χαλάνε τη…σούπα των κατασκευαστών για την αντιμετώπιση της…λειψυδρίας

Οι βροχοπτώχεις χαλάνε τη…σούπα των κατασκευαστών για την αντιμετώπιση της…λειψυδρίας

03.02.20261 λεπτ.
Χ. ΜΕΓΑΛΟΥ
Ο…πονοκέφαλος του Χ. Μεγάλου από ενδεχόμενο deal Πειραιώς – Euroxx

Ο…πονοκέφαλος του Χ. Μεγάλου από ενδεχόμενο deal Πειραιώς – Euroxx

03.02.20261 λεπτ.
Share