Πρώτη καρέκλα… πίστα η Γεροβασίλη, το ΠΑΣΟΚ και ο Παναγόπουλος και η εκπομπή του Στέφανου

Φεύγει η Ολγα από τον ΣΥΡΙΖΑ;

Πρώτη μούρη στο Καβούρι η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία βρισκόταν στις πρώτες θέσεις στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στα Γιάννενα. Η Όλγα λόγω εντοπιότητας και στενής σχέσης με τον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να αναλάβει κρίσιμο ρόλο στο νέο κόμμα όταν αυτό ανακοινωθεί επίσημα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν αποχωρεί τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αφού όλοι γνωρίζουν ότι διέβη τον Ρουβίκωνα. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει σχέση με τη βουλευτική έδρα την οποία για λόγους δεοντολογίας θα πρέπει να παραδώσει στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που έχουν αποφασίσει να μετακινηθούν στο νέο κόμμα. Αυτός είναι και ο λόγος που προτείνουν στον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το κόμμα τον Σεπτέμβριο και όχι τον Μάιο. Όπως αντιλαμβάνεστε οι μισθοί είναι πολλοί για να τους χαρίσουν, ενώ από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας τους έχει προειδοποιήσει ότι όποιος προχωρήσει στο Κίνημα θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθεί από βουλευτής.

Ζημιά στο ΠΑΣΟΚ από την υπόθεση Παναγόπουλου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις που διενεργούνται αυτή την εβδομάδα. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που έχει υποστεί βαρύ πλήγμα στην αξιοπιστία του με την υπόθεση Παναγόπουλου. Κυρίαρχη είναι η εκτίμηση ότι στις νέες δημοσκοπήσεις αναμένεται να καταγραφεί νέα πτώση στα ποσοστά του, εξαιτίας του σκανδάλου της ΓΣΕΕ. Πάντως στη Χαριλάου Τρικούπη μιλάνε για στημένη υπόθεση που έχει στόχο να συμψηφιστεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι για τις αποκαλύψεις με τα κονδύλια της ΓΣΕΕ έβαλαν το χεράκι τους οι μηχανισμοί του Μαξίμου.

Ετοιμάζει εκπομπή ο Στέφανος;

Αρχισε να αντιλαμβάνεται ο Στέφανος Κασσελάκης ότι η αλλαγή ονόματος στο κόμμα του, δεν πρόκειται να τον διασώσει. Προφανώς γι’ αυτό είχε πρόσφατα συνάντηση με διευθυντικό στέλεχος τηλεοπτικού σταθμού. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κασσελάκης μετά την αποτυχία του στην πολιτική μπορεί να συζητά και το ενδεχόμενο να δοκιμάσει τη τύχη του στην τηλεόραση παρουσιάζοντας δική του πρωτότυπη εκπομπή.