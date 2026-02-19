Ελβετικό φράγκο: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των δανείων – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στη ρύθμιση για τη μετατροπή δανείων από ελβετικό φράγκο σε ευρώ.

Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ανακοίνωσε την έναρξη νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη χορήγηση «Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο», σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ. 6 του ν.5264/2025 (Α’ 239), για τους δανειολήπτες που έχουν εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιθυμούν να τα μετατρέψουν σε ευρώ.

Η Βεβαίωση εντάσσει τον δανειολήπτη σε μία από τις ακόλουθες Κατηγορίες:

Κατηγορία 1:

Σύνθεση νοικοκυριού Εισόδημα Ακίνητη περιουσία Όρια καταθέσεων Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 7.500 € 125.000 € 7.500 € Νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 μέλη 11.000 € 140.000 € 11.000 € Νοικοκυριό αποτελούμενο από 3 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος ή οικογένεια με 1 απροστάτευτο τέκνο 14.500 € 155.000 € 14.500 € Νοικοκυριό αποτελούμενο από 4 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη ή οικογένεια με 2 απροστάτευτα τέκνα 18.000 € 170.000 € 18.000 € Νοικοκυριό αποτελούμενο από ≥ 5 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ≥ 3 ανήλικα μέλη 22.000 € 185.000 € 22.000 €

Κατηγορία 2:

Σύνθεση νοικοκυριού Εισόδημα Ακίνητη περιουσία Όρια καταθέσεων Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.375 € 156.250 € 9.375 € Νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 μέλη 12.875 € 171.250 € 12.875 € Νοικοκυριό αποτελούμενο από 3 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος ή οικογένεια με 1 απροστάτευτο τέκνο 16.375 € 186.250 € 16.375 € Νοικοκυριό αποτελούμενο από 4 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη ή οικογένεια με 2 απροστάτευτα τέκνα 19.875 € 201.250 € 19.875 € Νοικοκυριό αποτελούμενο από ≥ 5 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ≥ 3 ανήλικα μέλη 23.375 € 216.250 € 23.375 €

Κατηγορία 3:

Σύνθεση νοικοκυριού Εισόδημα Ακίνητη περιουσία Όρια καταθέσεων Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 11.250 € 187.500 € 11.250 € Νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 μέλη 14.750 € 202.500 € 14.750 € Νοικοκυριό αποτελούμενο από 3 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος ή οικογένεια με 1 απροστάτευτο τέκνο 18.250 € 217.500 € 18.250 € Νοικοκυριό αποτελούμενο από 4 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη ή οικογένεια με 2 απροστάτευτα τέκνα 21.750 € 232.500 € 21.750 € Νοικοκυριό αποτελούμενο από ≥ 5 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ≥ 3 ανήλικα μέλη 25.250 € 247.500 € 25.250 €

Η βεβαίωση κατάταξης σε μία εκ των τριών Κατηγοριών καθορίζει τους ευνοϊκούς όρους μετατροπής δανείων ελβετικού φράγκου σε ευρώ ως εξής:

Κατηγορία 1:

Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

50% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου και

μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου και Σταθερό επιτόκιο 2,3% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Κατηγορία 2:

Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

30% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου. Σταθερό επιτόκιο 2,5% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Κατηγορία 3:

Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

20% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου. Σταθερό επιτόκιο 2,7% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Οι δανειολήπτες που δεν κατατάσσονται σε καμία εκ των τριών κατηγοριών εντάσσονται αυτόματα στην Κατηγορία 4 και λαμβάνουν τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους χωρίς να απαιτείται η έκδοση της Bεβαίωσης κατάταξης:

15% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου. Σταθερό επιτόκιο 2,9% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Στο πλαίσιο της ρύθμισης, οι δανειολήπτες απολαμβάνουν σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων:

Ευνοϊκότερη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα

Μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου

Σταθερή μηνιαία δόση για το σύνολο της εναπομένουσας διάρκειας αποπληρωμής

Προστασία από μελλοντικές συναλλαγματικές διακυμάνσεις

Προστασία από ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση επιτοκίων

Δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου έως πέντε (5) έτη

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑμεΑ

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τους δανειολήπτες με αναπηρία. Συγκεκριμένα, δανειολήπτες ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εντάσσονται αυτοδίκαια στην Κατηγορία 1, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τους. Δικαιούνται δηλαδή βελτιωμένη κατά 50% ισοτιμία μετατροπής, με σταθερό επιτόκιο 2,3% πλέον εισφοράς ν. 128/75 για το σύνολο της διάρκειας του δανείου.

Η εν λόγω πρόβλεψη επεκτείνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο σύνολο των δανειοληπτών (οφειλετών) ΑμεΑ με δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προς όλους τους Πιστωτές (δηλ. και Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων πέρα από Τράπεζες).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της Βεβαίωσης κατάταξης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet και η προθεσμία υποβολής αίτησης εκπνέει την 19η Αυγούστου 2026.

Μέσω της πλατφόρμας εκδίδεται η Βεβαίωση κατάταξης, η οποία ενημερώνει τον δανειολήπτη για την Κατηγορία στην οποία εντάσσεται και τους όρους ρύθμισης που αντιστοιχούν σε αυτή, ενώ παράλληλα γνωστοποιεί τα ίδια στοιχεία στον πιστωτή.

Στη συνέχεια, ο οφειλέτης προσκομίζει τη Βεβαίωση Κατάταξης στον πιστωτή και υποβάλει επίσημο αίτημα για τη μετατροπή του δανείου του σε ευρώ, βάσει των όρων της Κατηγορίας κατάταξής του.

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας της νέας παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω του myEGDIXlive που θα υποστηρίζει τους χρήστες της πλατφόρμας της «Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο» και θα παρέχει:

• Τεχνική βοήθεια στη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας και

• Ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις κατάταξης κ τη διαδικασία

myEGDIXlive.gov.gr είτε τηλεφωνικά στο 213 212 5730. Η νέα υπηρεσία ενημέρωσης, παρέχεται στους δανειολήπτες κατόπιν ραντεβού είτε ψηφιακά μέσωείτε τηλεφωνικά στο 213 212 5730.

www.keyd.gov.gr . Επιπρόσθετα, στη διάθεση των ενδιαφερόμενων αναλυτικός οδηγός συχνών ερωτήσεων κ απαντήσεων για τη ρύθμιση οφειλών σε ελβετικό φράγκο σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Οδηγός Ερωτήσεων – Απαντήσεων

1. Ποιες οφειλές σε ελβετικό φράγκο ρυθμίζονται με το α. 128 ν. 5264/2025;

Ρυθμίζονται δάνεια σε ελβετικό φράγκο που είναι:

α) ενήμερα ή

β) ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα ή

γ) ληξιπρόθεσμα, δηλ. με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά τη θέση σε ισχύ της διάταξης (δηλ. την 19.2.2026).

2. Έχω ληξιπρόθεσμο δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Τι μπορώ να κάνω;

Αν το δάνειο είναι σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης, δηλ. την 19-02-2026, ο οφειλέτης έχει διαζευκτικά τις εξής δυνατότητες:

α) μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή κάνοντας αίτηση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Η οφειλή μετατρέπεται σε ευρώ με προκαθορισμένη ισοτιμία και εν συνεχεία ρυθμίζεται.

Στην περίπτωση αυτή τεκμαίρεται η συναίνεση του συνόλου των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, επί της

παραγόμενης αντιπρότασης πιστωτών, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2Α του άρθρου 71 του ν. 4738/2020, χωρίς την απόδειξη συγκεκριμένων περιουσιακών ή εισοδηματικών κριτηρίων.

Το σύνολο της οφειλής σε ελβετικό φράγκο μετατρέπεται σε ευρώ με ισοτιμία αναφοράς την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ – ελβετικού φράγκου που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στον πιστωτή για τη μετατροπή του νομίσματος του δανείου. Στην πρόταση ρύθμισης εφαρμόζονται οι επιτοκιακοί και λοιποί όροι που προβλέπονται για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Για τις λοιπές οφειλές της αίτησης ρύθμισης οφειλών δια του εξωδικαστικού μηχανισμού, η τεκμαιρόμενη συναίνεση των πιστωτών δεν ισχύει, ενώ εάν για αυτές δεν χορηγηθεί πρόταση ρύθμισης, εξαιρούνται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης που χορηγείται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού για την οφειλή σε ελβετικό φράγκο (και μπορούν να ρυθμισθούν διμερώς με τον πιστωτή).

β) Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα ακόμα και τώρα να ρυθμίσει διμερώς την οφειλή με τον πιστωτή του, ώστε η οφειλή να καταστεί «ρυθμισμένη και εξυπηρετούμενη» και εν συνεχεία να ζητήσει την έκδοση βεβαίωσης ένταξης σε κάποια από τις κατωτέρω Κατηγορίες από την ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ώστε να ενταχθεί στο προνομιακό πρόγραμμα μετατροπής.

3. Έχω ενήμερο (ή ρυθμισμένο και εξυπηρετούμενο) δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Τι μπορώ να κάνω;

Αν το δάνειο είναι ενήμερο ή ρυθμισμένο και εξυπηρετούμενο, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση στην Τράπεζά του να μετατρέψει το δάνειο από ελβετικό φράγκο σε ευρώ και να λάβει βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής και σταθερό επιτόκιο για την υπόλοιπη διάρκεια της δανειακής σύμβασης, ανάλογα με το εισόδημα και την περιουσία του.

Προϋπόθεση είναι η οφειλή να μην έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη), και να προσκομίσει τη βεβαίωση περί ένταξής του σε μία από τις Κατηγορίες 1,2 ή 3. Επισημαίνεται ότι για την ένταξη στην Κατηγορία 4 δεν εκδίδεται κάποιο πιστοποιητικό αλλά αρκεί απλή αίτηση του οφειλέτη στον πιστωτή (τράπεζα ή servicer).

4. Ποια είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του δανειολήπτη που έχει ενήμερη ή ρυθμισμένη και εξυπηρετούμενη οφειλή για να λάβει τη βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής και σταθερό επιτόκιο;

Η διάταξη προβλέπει τέσσερις κατηγορίες δανειοληπτών με ενήμερες ή ρυθμισμένες και εξυπηρετούμενες οφειλές, για τις οποίες προβλέπει κατά περίπτωση βελτιωμένη ισοτιμία και ύψος σταθερού επιτοκίου (Κατηγορίες 1, 2,3 και 4).

Ειδικότερα:

Α/ Για δανειολήπτες που πληρούν τα εξής περιουσιακά και εισοδηματικά όρια, καθώς και

όρια καταθέσεων της παρούσας (Κατηγορία 1):