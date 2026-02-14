Τα γενέθλια του διακοσμητή και ο Τζόκοβιτς

Στο κοσμικό εστιατόριο του Συντάγματος Athenee πραγματοποιήθηκαν τα 50ά γενέθλια γνωστού διακοσμητή, σε μια βραδιά με έντονο παρασκηνιακό ενδιαφέρον και εκλεκτές παρουσίες από τον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Η γιορτή συνεχίστηκε αργότερα στο νυχτερινό σχήμα της Δέσποινας Βανδή, όπου η παρέα δεν δίστασε να ανέβει στην πίστα και να χορέψει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Θα αδικήσω την πηγή, που μου μετέφερε την πληροφορία, αν γράψω ότι ήταν ή δεν ήταν μεταξύ των καλεσμένων και ο Novak Djokovic, αφού με πήρε τόσο αργά που μέσα στον ύπνο μου δεν πολυκατάλαβα. Προφανώς ακόμα θα κοιμάται για να μην μου απαντάει, οπότε για να μην χάσω την είδηση το δημοσιεύω.

Πάντως ήταν δεν ήταν ο Djokovic, μου είπαν ότι δεν πέρασαν απαρατήρητες οι «ήσυχες» απουσίες φίλων από τον χώρο του επιχειρείν αλλά και του εφοπλισμού, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα στα πηγαδάκια της βραδιάς.