Ρήξη μεταξύ συνεταίρων-εφοπλιστών. Μοιράζουν τα… ιμάτια τους

Στα ναυτιλιακά γραφεία του Πειραιά κυκλοφορεί εδώ και μέρες μία κουβέντα που έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: οι δύο συνέταιροι εφοπλιστές, από τους πιο «δεμένους» (και για χρόνια αδιαπραγμάτευτους) στο σχήμα τους, έχουν φτάσει σε ρήξη. Όχι τύπου «ψυχράθηκε το κλίμα» – αλλά ρήξη που πλέον αποτυπώνεται σε χαρτιά, ραντεβού, και ατελείωτα τηλεφωνήματα ανάμεσα σε δικηγορικά γραφεία.

Το story, όπως το αφηγούνται άνθρωποι που ξέρουν, έχει περάσει στο επόμενο στάδιο: διαμοιρασμός περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή όχι απλώς «βγαίνω από το management», ούτε «θα αλλάξουμε ρόλους». Μιλάμε για πραγματική μοιρασιά του χαρτοφυλακίου των εταιριών τους – από πλοία και συμμετοχές σε SPVs, μέχρι ακίνητα, γραφεία, αποθήκες, ακόμα και εκείνα τα assets που κρατούνται συνήθως «εκτός κάδρου».

Όσοι παρακολουθούν στενά, λένε ότι η ένταση δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι και θέμα ελέγχου, εγωισμών και –κυρίως– ποιος θα κρατήσει το «τιμόνι» στα κομμάτια που παράγουν ρευστότητα. Γιατί άλλο να μοιράζεις ακίνητα και άλλο να μοιράζεις cash flows, ναυλώσεις, συμβάσεις, σχέσεις με τράπεζες και brokers. Εκεί είναι που γίνεται το πραγματικό μπρα-ντε-φερ.

Και κάπου εδώ «πήραν φωτιά» τα δικηγορικά γραφεία. Όχι μόνο τα μεγάλα που παίζουν παραδοσιακά στα ναυτιλιακά, αλλά και εκείνα που ειδικεύονται σε εταιρικές αναδιαρθρώσεις, εμπράγματα, και dispute resolution. Κοινώς: δεν μιλάμε για μία τυπική έξοδο με buy-out και μια χειραψία. Μιλάμε για διαδικασία που μυρίζει hard negotiation, με due diligence σε κάθε πλευρά, αποτιμήσεις που δεν συμφωνούν, και λίστες με assets που… ξαφνικά «θυμήθηκαν» όλοι ότι υπάρχουν.

Γιατί όταν δύο δυνατοί παίκτες σταματούν να μιλάνε την ίδια γλώσσα, το κύμα περνάει και στους γύρω: τράπεζες, ασφαλιστές, ναυλομεσίτες, ακόμα και συνεργάτες που προσπαθούν να καταλάβουν σε ποιον απαντούν πλέον.

Το μόνο σίγουρο; Όταν δύο συνέταιροι τέτοιου βεληνεκούς φτάνουν στο «πάμε να τα μοιράσουμε», το έργο δεν τελειώνει γρήγορα.