Ρήξη μεταξύ συνεταίρων-εφοπλιστών. Μοιράζουν τα… ιμάτια τους

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Στα ναυτιλιακά γραφεία του Πειραιά κυκλοφορεί εδώ και μέρες μία κουβέντα που έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: οι δύο συνέταιροι εφοπλιστές, από τους πιο «δεμένους» (και για χρόνια αδιαπραγμάτευτους) στο σχήμα τους, έχουν φτάσει σε ρήξη. Όχι τύπου «ψυχράθηκε το κλίμα» – αλλά ρήξη που πλέον αποτυπώνεται σε χαρτιά, ραντεβού, και ατελείωτα τηλεφωνήματα ανάμεσα σε δικηγορικά γραφεία.

Το story, όπως το αφηγούνται άνθρωποι που ξέρουν, έχει περάσει στο επόμενο στάδιο: διαμοιρασμός περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή όχι απλώς «βγαίνω από το management», ούτε «θα αλλάξουμε ρόλους». Μιλάμε για πραγματική μοιρασιά του χαρτοφυλακίου των εταιριών τους – από πλοία και συμμετοχές σε SPVs, μέχρι ακίνητα, γραφεία, αποθήκες, ακόμα και εκείνα τα assets που κρατούνται συνήθως «εκτός κάδρου».

Όσοι παρακολουθούν στενά, λένε ότι η ένταση δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι και θέμα ελέγχου, εγωισμών και –κυρίως– ποιος θα κρατήσει το «τιμόνι» στα κομμάτια που παράγουν ρευστότητα. Γιατί άλλο να μοιράζεις ακίνητα και άλλο να μοιράζεις cash flows, ναυλώσεις, συμβάσεις, σχέσεις με τράπεζες και brokers. Εκεί είναι που γίνεται το πραγματικό μπρα-ντε-φερ.

Και κάπου εδώ «πήραν φωτιά» τα δικηγορικά γραφεία. Όχι μόνο τα μεγάλα που παίζουν παραδοσιακά στα ναυτιλιακά, αλλά και εκείνα που ειδικεύονται σε εταιρικές αναδιαρθρώσεις, εμπράγματα, και dispute resolution. Κοινώς: δεν μιλάμε για μία τυπική έξοδο με buy-out και μια χειραψία. Μιλάμε για διαδικασία που μυρίζει hard negotiation, με due diligence σε κάθε πλευρά, αποτιμήσεις που δεν συμφωνούν, και λίστες με assets που… ξαφνικά «θυμήθηκαν» όλοι ότι υπάρχουν.

Γιατί όταν δύο δυνατοί παίκτες σταματούν να μιλάνε την ίδια γλώσσα, το κύμα περνάει και στους γύρω: τράπεζες, ασφαλιστές, ναυλομεσίτες, ακόμα και συνεργάτες που προσπαθούν να καταλάβουν σε ποιον απαντούν πλέον.

Το μόνο σίγουρο; Όταν δύο συνέταιροι τέτοιου βεληνεκούς φτάνουν στο «πάμε να τα μοιράσουμε», το έργο δεν τελειώνει γρήγορα.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Ξανά στο σφυρί η Unisystems; Οι κινήσεις του Θ. Φέσσα

Ξανά στο σφυρί η Unisystems; Οι κινήσεις του Θ. Φέσσα

13.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστής “μαϊμού” στο στόχαστρο των αρχών

Χρηματιστής “μαϊμού” στο στόχαστρο των αρχών

12.02.20261 λεπτ.
Την ερχόμενη εβδομάδα κλειδώνει η αύξηση της Credia – Ποιοι θα μπουν

Την ερχόμενη εβδομάδα κλειδώνει η αύξηση της Credia – Ποιοι θα μπουν

12.02.20261 λεπτ.
Που τρώνε τα στελέχη του Σπύρου Λάτση

Που τρώνε τα στελέχη του Σπύρου Λάτση

12.02.20261 λεπτ.
Βάζουν τον… τζόγο στο καλάθι του νοικοκυριού

Βάζουν τον… τζόγο στο καλάθι του νοικοκυριού

11.02.20261 λεπτ.
«Αόρατη» για την ΕΕΤΤ η ΔΕΗ στην αγορά των τηλεπικοινωνιών

«Αόρατη» για την ΕΕΤΤ η ΔΕΗ στην αγορά των τηλεπικοινωνιών

11.02.20261 λεπτ.
«Το ίδιο fund που σόρταρε τον… Trump, μπήκε απέναντι και στην BYLOT – ΙΝΤΡΑΛΟΤ και…κάηκε

«Το ίδιο fund που σόρταρε τον… Trump, μπήκε απέναντι και στην BYLOT – ΙΝΤΡΑΛΟΤ και…κάηκε

11.02.20261 λεπτ.
Γιατί κάποιοι επιμένουν να θέλουν τον Παύλο ντε Γκρες δίπλα στην Καρυστιανού

Γιατί κάποιοι επιμένουν να θέλουν τον Παύλο ντε Γκρες δίπλα στην Καρυστιανού

11.02.20261 λεπτ.
Noval Property: Αναζητά μισθωτές για το Μετς, συζητά με Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα για Κηφισό

Noval Property: Αναζητά μισθωτές για το Μετς, συζητά με Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα για Κηφισό

11.02.20261 λεπτ.
Και ρυθμισμένος και… δαρμένος

Και ρυθμισμένος και… δαρμένος

10.02.20261 λεπτ.
Jumbo: Η Ρουμανία “παγώνει” επενδύσεις και… ξεκλειδώνει νέο cash bonus στους μετόχους

Jumbo: Η Ρουμανία “παγώνει” επενδύσεις και… ξεκλειδώνει νέο cash bonus στους μετόχους

10.02.20261 λεπτ.
Ο κατάσκοπος (των Κινέζων) και τα…απόνερα στον ΟΛΠ

Ο κατάσκοπος (των Κινέζων) και τα…απόνερα στον ΟΛΠ

09.02.20261 λεπτ.
Ο Μυτιληναίος, η Λαζαράκου, το θεσμικό πλαίσιο, οι έλεγχοι και η ψωροκώσταινα

Ο Μυτιληναίος, η Λαζαράκου, το θεσμικό πλαίσιο, οι έλεγχοι και η ψωροκώσταινα

09.02.20261 λεπτ.
Πρώτη καρέκλα… πίστα η Γεροβασίλη, το ΠΑΣΟΚ και ο Παναγόπουλος και η εκπομπή του Στέφανου

Πρώτη καρέκλα… πίστα η Γεροβασίλη, το ΠΑΣΟΚ και ο Παναγόπουλος και η εκπομπή του Στέφανου

09.02.20261 λεπτ.
Η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό;

Η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό;

06.02.20261 λεπτ.
Share
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com