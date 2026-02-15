Παρενέργειες από το… σκάνδαλο των προγραμμάτων, η κόντρα Άδωνι – Δένδια και το παραμύθι του προοδευτικού μετώπου

1.Εντάσεις και στην κυβέρνηση από το…σκάνδαλο των προγραμμάτων

Το σκάνδαλο με τα προγράμματα επιμόρφωσης των εργαζομένων, που απειλεί να τινάξει στον αέρα την ενότητα του ΠΑΣΟΚ, προκαλεί επικίνδυνες παρενέργειες και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Οι αντίπαλες φατρίες βρήκαν την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους, ενώ στο παιχνίδι μπήκαν δυναμικά και ισχυροί παράγοντες της διαπλοκής που συνδέονται με συγκεκριμένα κέντρα μέσα στην κυβέρνηση. Οι στοχευμένες επιθέσεις που δέχονται οι Νίκη Κεραμέωςκαι Νίκος Παπαθανάσης αναμένεται να συνεχιστούν και μάλιστα με ένταση. Το Μαξίμου παρακολουθεί με αμηχανία τον ιδιότυπο εμφύλιο ανάμεσα σε αντιμαχόμενες φατρίες και αφήνει να διαρρεύσει ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν στον επικείμενο ανασχηματισμό.

2. Η αυτονομία του Αδωνι και ο Δένδιας

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί το Μαξίμου και τις επιθέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη κατά του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο Άδωνις, ο οποίος έχει αυτοχριστεί δελφίνος ενώ διαθέτει ισχυρή επιτροπή στο κόμμα αφού ελέγχει τις διοικήσεις όλων των νοσοκομείων και των οργανισμών υγείας, με κάθε ευκαιρία επιτίθεται στον Νίκο Δένδια. Από το Μαξίμου ισχυρίζονται ότι ο Άδωνις έχει εξασφαλίσει αυτονομία κινήσεων γιατί είναι ο μοναδικός υπουργός που υπερασπίζεται καθημερινά την κυβέρνηση στα κανάλια. Βέβαια και το Μαξίμου επιχειρεί να κοντύνει τον Δένδιακαι γι’ αυτό ενθαρρύνει τον Άδωνι, που έχει αναλάβει εργολαβικά το σφυροκόπημα. Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγκύρως ότι εκείνος που είναι ενθουσιασμένος με τον Άδωνι είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Πιστεύει ότι μια τοξική σύγκρουση ανάμεσα στον Άδωνι και τον Δένδια θα αναδείξει τον ίδιο ως φαβορί για τη διαδοχή όταν μετά από χρόνια και καιρούς αποφασίσει ο Μητσοτάκης να κινήσει τις διαδικασίες.
3. Άλλο οικονομική και άλλο πολιτική συγχώνευση 

Αποτελεί δόγμα στην οικονομία ότι μία προβληματική επιχείρηση για να επιβιώσει πρέπει να συγχωνευτεί με μια υγιή που να διαθέτει επιφάνεια. Το δόγμα αυτό επιχειρούν να καταργήσουν οι Σωκράτης Φάμελλος, Αλέξης Χαρίτσης και Χάρης Δούκας. Για μία ακόμη φορά, από ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Λέσβο, μίλησαν για την ανάγκη σύμπραξης όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Προφανώς δεν αντιλαμβάνονται ότι στην πολιτική δεν ισχύει η αριθμητική. Αν για παράδειγμα ενώσεις ανόμοια πράγματα, όπως το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, τότε το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καταστροφικό. Γιατί όσοι ψηφοφόροι απέμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουν αλλεργία στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ οι μισοί είναι έτοιμοι να το εγκαταλείψουν αν συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό όλα αυτά τα περί προοδευτικού μετώπου είναι παραμύθια για να περνάνε ευχάριστα την ώρα τους κάποιοι επαγγελματίες της πολιτικής.
