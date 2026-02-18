Μετά την Intralot “επαιξαν” με την ΤΗΕΟΝ και… κάηκαν

Το γνωστό μας πλέον Cube Research & Technologies είχε λάβει “ανοικτές θέσεις πώλησης” (short) στη μετοχή της ΤΗΕΟΝ. Οι αναλυτές του hedge fund υπέθεσαν πως καθώς μέσα στο 2026 θα επέλθει ( ; ) εκεχειρία/ειρήνη στην Ουκρανία, αμυντικές βιομηχανίες όπως του Κριστιάν Χατζημηνά με βραχυπρόθεσμα συμβόλαια θα έμεναν εκτεθειμένες.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα η διοίκηση ανακοίνωσε ιστορικά υψηλά μεγέθη (κύκλου εργασιών, κερδοφορίας) διαψεύδοντας πλήρως τις εκτιμήσεις του QRT. Μάλιστα, σύμφωνα με την καθοδήγηση για το 2026 (guidance) αναμένεται αύξηση εσόδων κατά περίπου 30% με το σημαντικότερο μέρος να είναι οργανική. Παράλληλα θα ενοποιηθεί η Kappa Optronics.

Συνέπεια τούτων το “πωλητικό” στοίχημα να μην βγει, οι διαχειριστές υποχρεώθηκαν να προχωρήσουν εσπευσμένα σε κάλυψη των θέσεων τους (short covering) με την τιμή της μετοχής να εκτινάσσεται στο συν 11%.

Ετσι το hedge fund του Pierre-Yves Morlat που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει ανάλογες θέσεις (short) από την Barclays μέχρι την Trump Media και εσχάτως την Bylot (Intralot) έγγραψε σημαντικές υποαξίες.

Σαν να λέμε ο γέννημα θρέμμα Παριζιάνος- με σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Πόλης του Φωτός- επικεφαλής επενδυτικού χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται 32 δισ. ευρώ, βρήκε τον δάσκαλο του από τον γεννημένο στο-τότε- Βελγικό Κονγκό, Ελληνα.