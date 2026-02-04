Η “σιωπηλή” στρατηγική της Grivalia – Κεφάλαια, AmanZoe και η επιστροφή Χρυσικού

Δεν περνά απαρατήρητο –έστω κι αν δεν έγινε πρώτο θέμα– ότι σε μια περίοδο όπου η Grivalia Hospitality συνεχίζει να εμφανίζει πιεσμένα αποτελέσματα και υψηλό λειτουργικό κόστος, μια διαφορετική στρατηγική φαίνεται να ξεδιπλώνεται πιο χαμηλόφωνα στο εσωτερικό του ομίλου.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3 εκατ. ευρώ στην Grivalia Development, θυγατρική που συστάθηκε τον Ιούλιο του 2024, διαβάζεται από γνώστες της αγοράς όχι ως κίνηση ανάγκης αλλά ως συνειδητή επιλογή timing. Σε μια συγκυρία όπου κάθε νέα ενίσχυση στη μητρική συνοδεύεται από εύλογα ερωτήματα, η συγκεκριμένη ΑΜΚ μοιάζει περισσότερο με τοποθέτηση για την επόμενη ημέρα παρά με διαχείριση της τρέχουσας πίεσης.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο γεγονός ότι η θυγατρική αυτή καλείται να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από projects-ναυαρχίδες, με πρώτο και κύριο το AmanZoe. Το resort στο Κρανίδι, που έχει εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα assets του διεθνούς brand AMAN του Vladislav Doronin, αποτελεί πλέον πλήρως ελεγχόμενο περιουσιακό στοιχείο της Grivalia Hospitality, μετά την τμηματική εξαγορά του από τη Dolphin Capital. Η αποτίμησή του, σύμφωνα με όσα έχουν ειπωθεί, έχει πολλαπλασιαστεί σε σχέση με το 2018, ενώ τα έσοδά του το 2024 ξεπέρασαν τα 35 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για το asset με τη μεγαλύτερη δυνητική αξία μεταπώλησης στον όμιλο, εφόσον κάποτε τεθεί τέτοιο ζήτημα από τον βασικό μέτοχο, τον Prem Watsa.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επιστροφή του Γιώργος Χρυσικός στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, μετά την αποχώρηση της Ναταλία Στράφτη, δεν θεωρείται τυχαία. Ο ίδιος γνωρίζει όσο λίγοι το AmanZoe, αλλά και το πώς μπορεί να μετατραπεί ένα ultra-luxury asset από απλή ξενοδοχειακή επένδυση σε μηχανή παραγωγής υπεραξίας.

Μέχρι πρότινος, μεγάλο μέρος του development και του project management των επενδύσεων της Grivalia ανατίθετο εκτός ομίλου, με outsourcing λύσεις που εξυπηρετούσαν την ταχύτητα αλλά άφηναν σημαντικό κομμάτι της προστιθέμενης αξίας εκτός εσωτερικού ελέγχου. Η Grivalia Development έρχεται να ανατρέψει αυτό το μοντέλο, αναλαμβάνοντας in-house τη συνολική λειτουργία και στελεχωμένη με πρόσωπα που γνωρίζουν το παιχνίδι των σύνθετων αναπτύξεων, όπως ο Αντώνης Χατζηκώστας, ο Πάνος Παναγιωτίδης και ο Bart van de Winkel.

Σε μια περίοδο όπου τα λειτουργικά αποτελέσματα της μητρικής συνεχίζουν να πιέζονται, η ενίσχυση της θυγατρικής στο παρασκήνιο, αρκετοί συνομιλητές της αγοράς εκτιμούν ότι το στοίχημα δεν βρίσκεται πλέον μόνο στα ίδια τα assets, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτά ωριμάζουν, επεκτείνονται και μεταφράζονται σε υπεραξία.