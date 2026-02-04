Η “σιωπηλή” στρατηγική της Grivalia – Κεφάλαια, AmanZoe και η επιστροφή Χρυσικού

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Δεν περνά απαρατήρητο –έστω κι αν δεν έγινε πρώτο θέμα– ότι σε μια περίοδο όπου η Grivalia Hospitality συνεχίζει να εμφανίζει πιεσμένα αποτελέσματα και υψηλό λειτουργικό κόστος, μια διαφορετική στρατηγική φαίνεται να ξεδιπλώνεται πιο χαμηλόφωνα στο εσωτερικό του ομίλου.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3 εκατ. ευρώ στην Grivalia Development, θυγατρική που συστάθηκε τον Ιούλιο του 2024, διαβάζεται από γνώστες της αγοράς όχι ως κίνηση ανάγκης αλλά ως συνειδητή επιλογή timing. Σε μια συγκυρία όπου κάθε νέα ενίσχυση στη μητρική συνοδεύεται από εύλογα ερωτήματα, η συγκεκριμένη ΑΜΚ μοιάζει περισσότερο με τοποθέτηση για την επόμενη ημέρα παρά με διαχείριση της τρέχουσας πίεσης.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο γεγονός ότι η θυγατρική αυτή καλείται να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από projects-ναυαρχίδες, με πρώτο και κύριο το AmanZoe. Το resort στο Κρανίδι, που έχει εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα assets του διεθνούς brand AMAN του Vladislav Doronin, αποτελεί πλέον πλήρως ελεγχόμενο περιουσιακό στοιχείο της Grivalia Hospitality, μετά την τμηματική εξαγορά του από τη Dolphin Capital. Η αποτίμησή του, σύμφωνα με όσα έχουν ειπωθεί, έχει πολλαπλασιαστεί σε σχέση με το 2018, ενώ τα έσοδά του το 2024 ξεπέρασαν τα 35 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για το asset με τη μεγαλύτερη δυνητική αξία μεταπώλησης στον όμιλο, εφόσον κάποτε τεθεί τέτοιο ζήτημα από τον βασικό μέτοχο, τον Prem Watsa.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επιστροφή του Γιώργος Χρυσικός στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, μετά την αποχώρηση της Ναταλία Στράφτη, δεν θεωρείται τυχαία. Ο ίδιος γνωρίζει όσο λίγοι το AmanZoe, αλλά και το πώς μπορεί να μετατραπεί ένα ultra-luxury asset από απλή ξενοδοχειακή επένδυση σε μηχανή παραγωγής υπεραξίας.

Μέχρι πρότινος, μεγάλο μέρος του development και του project management των επενδύσεων της Grivalia ανατίθετο εκτός ομίλου, με outsourcing λύσεις που εξυπηρετούσαν την ταχύτητα αλλά άφηναν σημαντικό κομμάτι της προστιθέμενης αξίας εκτός εσωτερικού ελέγχου. Η Grivalia Development έρχεται να ανατρέψει αυτό το μοντέλο, αναλαμβάνοντας in-house τη συνολική λειτουργία και στελεχωμένη με πρόσωπα που γνωρίζουν το παιχνίδι των σύνθετων αναπτύξεων, όπως ο Αντώνης Χατζηκώστας, ο Πάνος Παναγιωτίδης και ο Bart van de Winkel.

Σε μια περίοδο όπου τα λειτουργικά αποτελέσματα της μητρικής συνεχίζουν να πιέζονται, η ενίσχυση της θυγατρικής στο παρασκήνιο, αρκετοί συνομιλητές της αγοράς εκτιμούν ότι το στοίχημα δεν βρίσκεται πλέον μόνο στα ίδια τα assets, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτά ωριμάζουν, επεκτείνονται και μεταφράζονται σε υπεραξία.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Τι ζήτησε ο Θύμιος από τον Φλωρίδη, η στρατολόγηση “μίας χρήσης” και οι γκρίνιες στην Αριστερά

Τι ζήτησε ο Θύμιος από τον Φλωρίδη, η στρατολόγηση “μίας χρήσης” και οι γκρίνιες στην Αριστερά

05.02.20261 λεπτ.
Μεσολαβητής υπουργός σε κόντρα γνωστού τραγουδιστή με επιχειρηματία

Μεσολαβητής υπουργός σε κόντρα γνωστού τραγουδιστή με επιχειρηματία

04.02.20261 λεπτ.
Orcel alpha bank
JPMC: Για ποιον “φυλάει” το 7,25% της Alpha Bank και οι επισημάνσεις του fpress για την τακτική Orcel

JPMC: Για ποιον “φυλάει” το 7,25% της Alpha Bank και οι επισημάνσεις του fpress για την τακτική Orcel

04.02.20261 λεπτ.
Ο Φλωρίδης και ο Ηγούμενος την Μονής Εσφιγμένου, το… κόμμα Σαμαρά και ο Ν. Μπίστης

Ο Φλωρίδης και ο Ηγούμενος την Μονής Εσφιγμένου, το… κόμμα Σαμαρά και ο Ν. Μπίστης

04.02.20261 λεπτ.
Το πρόστιμο της ΑΑΔΕ για ύποπτη συναλλαγή επιχειρηματία από το πόρισμα Βουρλιώτη

Το πρόστιμο της ΑΑΔΕ για ύποπτη συναλλαγή επιχειρηματία από το πόρισμα Βουρλιώτη

03.02.20261 λεπτ.
Οι βροχοπτώχεις χαλάνε τη…σούπα των κατασκευαστών για την αντιμετώπιση της…λειψυδρίας

Οι βροχοπτώχεις χαλάνε τη…σούπα των κατασκευαστών για την αντιμετώπιση της…λειψυδρίας

03.02.20261 λεπτ.
Χ. ΜΕΓΑΛΟΥ
Ο…πονοκέφαλος του Χ. Μεγάλου από ενδεχόμενο deal Πειραιώς – Euroxx

Ο…πονοκέφαλος του Χ. Μεγάλου από ενδεχόμενο deal Πειραιώς – Euroxx

03.02.20261 λεπτ.
Ιωάννης Καποδίστριας: Αυτό το ερείπιο είναι το σπίτι της οικογένειάς του;

Ιωάννης Καποδίστριας: Αυτό το ερείπιο είναι το σπίτι της οικογένειάς του;

03.02.20261 λεπτ.
Χάλασε το deal εξαγοράς ασφαλιστικής εταιρίας από τράπεζα, πουλιέται σε ανταγωνιστική τράπεζα. Αναταράξεις…

Χάλασε το deal εξαγοράς ασφαλιστικής εταιρίας από τράπεζα, πουλιέται σε ανταγωνιστική τράπεζα. Αναταράξεις…

01.02.20261 λεπτ.
Deal done για τον Αστέρα Βουλιαγμένης. Ο Γ. Προκοπίου πούλησε σε Αραβες επενδυτές. Τι προβλέπει η συμφωνία και το τίμημα

Deal done για τον Αστέρα Βουλιαγμένης. Ο Γ. Προκοπίου πούλησε σε Αραβες επενδυτές. Τι προβλέπει η συμφωνία και το τίμημα

01.02.20261 λεπτ.
Aegean: Στα 17
Και η AEGEAN στην αμυντική βιομηχανία;

Και η AEGEAN στην αμυντική βιομηχανία;

01.02.20261 λεπτ.
 Στην Ελλάδα ο ΕΦΚΑ θέλει… δεκανίκι και ο αντίστοιχος της Ουγγαρίας εξαγόρασε το 10% της Fourlis

 Στην Ελλάδα ο ΕΦΚΑ θέλει… δεκανίκι και ο αντίστοιχος της Ουγγαρίας εξαγόρασε το 10% της Fourlis

01.02.20261 λεπτ.
karistianou
Οι ξένες Πρεσβείες και η Καρυστιανού, ο Τούμπουρος και οι επαφές Τσίπρα και η ανακατατάξεις στο ΠΑΣΟΚ

Οι ξένες Πρεσβείες και η Καρυστιανού, ο Τούμπουρος και οι επαφές Τσίπρα και η ανακατατάξεις στο ΠΑΣΟΚ

01.02.20261 λεπτ.
Πόσο "τιμολογείται" η ΤΕΜΕΣ
Πόσο "τιμολογείται" η ΤΕΜΕΣ

Πόσο "τιμολογείται" η ΤΕΜΕΣ

30.01.20261 λεπτ.
Goldman Sachs: MSCI και FTSE αλλάζουν τον χάρτη του Χ.Α. – Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι των δεικτών
Goldman Sachs: MSCI και FTSE αλλάζουν τον χάρτη του Χ.Α. – Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι των δεικτών

Goldman Sachs: MSCI και FTSE αλλάζουν τον χάρτη του Χ.Α. – Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι των δεικτών

29.01.20261 λεπτ.
Share