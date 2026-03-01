Γκάφα ή σκοπιμότητα η πληροφορία για ιρανική πυραυλική επίθεση στην Κύπρο

Αναστάτωση προκάλεσε σε Αθήνα και Λευκωσία μία περίεργη δήλωση του Βρετανού υπουργού Άμυνας ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δύο πύραυλοι που είχαν εκτοξευτεί από το Ιράν εξουδετερώθηκαν πάνω από την Κύπρο. Μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι στόχος ήταν η βρετανική βάση στην Κύπρο. Τελικά αποδείχτηκε ότι όλο αυτό το σενάριο του υπουργού Άμυνας ήταν ένα κακόγουστο αστείο. Ο ίδιος ο Κιρ Στάρμερ έδωσε εξηγήσεις στον Πρόεδρο της Κύπρου, προκαλώντας μάλιστα τη δικαιολογία ότι ο υπουργός του μπέρδεψε το λιμάνι της Χάιφα με το Ακρωτήρι. Βέβαια το παπατζιλίκιτου Βρετανού υπουργού Άμυνας δεν ήταν και τόσο αθώο. Οι Άγγλοι έψαχναν αφορμή για να στείλουν μαχητικά σε κάποιες χώρες του Κόλπου στις οποίες έχουν μεγάλα συμφέροντα. Γι’ αυτό επινόησαν την δήθεν επίθεση στη βάση που διαθέτουν στην Κύπρο.

Σε επιφυλακή η ΕΥΠ

Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας δεν έχει ιστορικό ισλαμικής τρομοκρατίας, τόσο η ΕΥΠ όσο και η ΕΛΑΣ έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Στην Κατεχάκη φοβούνται το ενδεχόμενο κάποιου τυφλού χτυπήματος, όχι από οργανωμένο τρομοκρατικό δίκτυο αλλά από φανατικούς σιίτες. Πάντως στην περίοδο του ισλαμικού κράτους που εκδηλώθηκαν τρομοκρατικές επιθέσεις προς την Ευρώπη, η Ελλάδα βρέθηκε στο απυρόβλητο.

ΝΕΑ δεδομένα για κυβέρνηση και Κ. Μητσοτακη μετά την επίθεση στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν αλλάζει ριζικά την πολιτική και επικοινωνιακή ατζέντα. Οι κρίσεις λειτουργούν πάντα συσπειρωτικά για την κυβέρνηση, ενώ η κοινωνία ενδιαφέρεται πρωτίστως για την ασφάλεια στην πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Οι πρωτοβουλίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης που βασίζονταν στην ανάδειξη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και τις υποκλοπές, είναι καταδικασμένες τόσο σε πολιτικό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνει η κρίση στη Μέση Ανατολή, δεν ευνοεί ούτε την ανακοίνωση νέων κομμάτων. Αναγκαστικά η εξαγγελία του κόμματος Τσίπρα πάει για τον Οκτώβριο, ενώ θα καθυστερήσει και το εγχείρημα της Καρυστιανού. Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζουνπολύτιμο χρόνο, με ό,τι συνεπάγεται μία τέτοια εξέλιξη.

Οι φόβοι για καραβάνια προσφύγων

Προβληματισμός επικρατεί στο Μαξίμου για την επόμενη μέρα στο Ιράν. Σε περίπτωση κατά την οποία το καθεστώς καταρρεύσει, τότε δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ενός αιματηρού εμφυλίου. Αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια Ιρανοί θα εγκαταλείψουν τη χώρα με πρώτο σταθμό την Τουρκία και στη συνέχεια θα επιχειρήσουν να φτάσουν στην Ελλάδα. Μία τέτοια εξέλιξη μπορεί να αυξήσει δραματικά τις προσφυγικές ροές και το πρόβλημα θα γίνει μη διαχειρίσιμο.

