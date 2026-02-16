Ετοιμάζει… χτύπημα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (μέσω Landmark);

Η πολυκοσμία αργά βράδυ στο 25 της Ερμού, στην Κηφισιά έβαλε σε σκέψεις φίλο της στήλης για το αν επίκειται άμεσα κάποια κίνηση από την πλευρά της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Γνωστό πως στο συγκεκριμένο κτήριο είναι τα κεντρικά του ομίλου, αλλά παράλληλα δηλώνεται ως έδρα και της Landmark, που ενδεχομένως, μέσω αυτής να ετοιμάζεται το “χτύπημα”.

Θυμίζω πως πρόκειται για την 100% θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που συστάθηκε τέλη Ιανουαρίου με καταβολή 46 εκατ. ευρώ- ποσό που είχε θεωρηθεί (και είναι ) υψηλό για νεοσυσταθείσα εταιρεία. Μάλιστα, ακριβώς λόγω αυτού του λόγου είχε θεωρηθεί ότι η Lamndmark δεν συστάθηκε απλά για να αποτελέσει “όχημα” αλλά για να επιτελεσθεί συγκεκριμένο έργο.

Λόγω του αντικειμένου δραστηριότητας (όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ) προορίζεται να καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (από αγοραπωλησίες, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων μέχρι παροχή τεχνικών, επιχειρηματικών συμβουλών).

Κατά κάποιο τρόπο θα μπορεί να ενεργεί όπως η R.E.D.S (αποκλειστικά συμφερόντων Χένρυ Χόλτερμαν) μόνο που ως Συμμετοχών (Landmark Holdings) έχει την δυνατότητα να λειτουργεί ευρύτερα. Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν πρόσωπα άμεσα συνδεδεμένα με τον όμιλο, όπως ο Ευθύμιος Μπουλούτας (διευθύνων σύμβουλος), Κωνσταντίνος Τούμπουρος (πρόεδρος *), Δημοσθένης Ρεβέλας (μέλος).

Το σίγουρο είναι, όπως εξ’ αρχής εκτίμησε το fpress πως δεν πρόκειται να υπάρξει η παραμικρή συνέργεια του βασικού μετόχου (Χένρυ Χόλτερμαν) λ.χ. με την Dimand (Δημήτρη Ανδριόπουλου) καθώς τα πακέτα που είχαν δοθεί από τον δεύτερο στον πρώτο ήταν μέρος της συμφωνίας για την εξαγορά των περιοχών Γουρνών και κτήματος Καμπά.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται η συνεργασία με έτερο εισηγμένο στο ΧΑ- θυγατρική ΑΕΕΑΠ, ιστορικού ομίλου- στην διαχείριση/εκμίσθωση συγκεκριμένων ακινήτων. Σε αναμονή λοιπόν να δούμε τον ρόλο που θα διαδραματίσει η Landmark (των 46 εκατ. ευρώ).