Υπερταμείο: Δεν πωλείται η μαρίνα Καλαμαριάς – Τι απαντά στις αιτιάσεις του Δήμου

Απαντήσεις στους ισχυρισμούς της δημάρχου Καλαμαριάς, Χρύσας Αράπογλου, σχετικά με τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση της μαρίνας της περιοχής δίνει το Υπερταμείο, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για πώληση αλλά για παραχώρηση μακράς διάρκειας με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών.

Όπως τονίζει, οι εγκαταστάσεις παραμένουν περιουσία του Δημοσίου, ενώ προβλέπονται επενδύσεις, ανταποδοτικά έσοδα για τον δήμο και ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, στο πλαίσιο εγκεκριμένου Master Plan που έχει περάσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αναφορικά με τα όσα υποστήριξε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η Δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, για τον διαγωνισμό που αφορά στην αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα Καλαμαριάς, το Υπερταμείο επισημαίνει τα εξής:

Η μαρίνα Καλαμαριάς δεν πωλείται. Η διαγωνιστική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη αφορά στην αξιοποίηση και αναβάθμισή της μέσω σύμβασης παραχώρησης διάρκειας τουλάχιστον 35 ετών. Οι υφιστάμενες υποδομές αλλά και όσες κατασκευαστούν από τον παραχωρησιούχο αποτελούν και θα παραμείνουν περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου.

Εκτός από το εφάπαξ τίμημα που θα εισπράξει το Δημόσιο για την απομείωση του χρέους της χώρας και την υλοποίηση επενδύσεων σε δημόσιες υποδομές, ο παραχωρησιούχος αναμένεται να προχωρήσει σε επενδύσεις για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της μαρίνας, οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, το 1% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του παραχωρησιούχου θα αποδίδεται στον Δήμο Καλαμαριάς.

Σχετικά με τον ισχυρισμό της Δημάρχου ότι οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις στο φυλλάδιο του Δήμου έγιναν με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης με βάση τα δεδομένα της προκήρυξης, υπογραμμίζεται ότι στις εικόνες του Δήμου απεικονίζεται ξενοδοχείο πυραμοειδούς διάταξης, ύψους έως 10 ορόφων. Η εικόνα αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι το Master Plan που έχει εγκριθεί από το ΣτΕ προβλέπει την ανέγερση ξενοδοχείου δύο (2) επιπέδων (ισόγειο και όροφος) με πράσινη στέγη.

Εξίσου παραπλανητικός είναι και ο ισχυρισμός της Δημάρχου ότι στις φωτορεαλιστικές απεικονίσεις του Υπερταμείου απεικονίζεται ξενοδοχείο δίπλα στο τέως κεντρικό κτίριο του ΕΟΤ (Remezzo). Δίπλα στο Remezzo απεικονίζονται το νέο Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού και το νέο κτίριο του Ναυτικού Ομίλου, σύμφωνα με το Master Plan. Το Υπερταμείο, αναγνωρίζοντας την ιστορικότητα του σημείου για τον Ποντιακό Ελληνισμό, έχεικάνει δεκτό το αίτημα παλαιότερων Δημοτικών αρχών και έχει εντάξει τη δημιουργία σχετικού Μουσείου στη μαρίνα.

Στα τεύχη του διαγωνισμού ενσωματώθηκαν δεσμευτικές προβλέψεις που αφορούν στο Remezzo, στην υποχρέωση του παραχωρησιούχου να ενσωματώσει στο κτίριο τη δημοτική βιβλιοθήκη του Δήμου Καλαμαριάς, αλλά και στο ενδεχόμενο να μην υλοποιηθεί η προβλεπόμενη ξενοδοχειακή μονάδα εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας.

Ο σχεδιασμός για την ανέγερση ξενοδοχείου εδράζεται στο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 2160/93), σύμφωνα με το οποίο η ανέγερση ξενοδοχείου επιτρέπεται σε 11 Τουριστικούς Λιμένες, μεταξύ αυτών και στη μαρίνα Καλαμαριάς, με μέγιστο ύψος τα 13 μέτρα. Το εγκεκριμένο από το ΣτΕ ΠΔ της νέας χωροθέτησης ενέκρινε την χρήση ξενοδοχείου Condo Hotel που θα προσφέρει διαμερίσματα προς μακροχρόνια μίσθωση, με μέγιστο ύψος 8,5 μέτρα (συν στέγη). Ξενοδοχεία υπάρχουν πλέον στον σχεδιασμό όλων των σύγχρονων μαρίνων στην Ελλάδα (μαρίνες Αλίμου, Χίου και Πύλου) αλλά και στον κόσμο ( μαρίνα Λεμεσού – Κύπρος, Porto Cervo – Sardinia, Sir Joan – Ibiza, Bodrum – Turkey, κα.), αφού δεν νοείται τουριστικός προορισμός χωρίς τα ανάλογα τουριστικά καταλύματα. H περιοχή της Αρετσούς προσφέρει σήμερα μόνο ένα ξενοδοχείο 2 αστέρων. Η ανέγερση ξενοδοχείου με ιδιαίτερα ήπιους όρους δόμησης κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να προσελκύσει η μαρίνα ιδιοκτήτες σκαφών από τη βόρεια Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες για μόνιμο ελλιμενισμό. Παρά ταύτα, στη συνάντηση του Δήμου Καλαμαριάς και του Υπερταμείου, παρουσία θεσμικών στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συμφωνήθηκε ότι δεν θα υλοποιηθεί η προβλεπόμενη ξενοδοχειακή ανάπτυξη με διαμερίσματα μακροχρόνιας μίσθωσης εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, σε περίπτωση που κατά την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, έχει αδειοδοτηθεί ξενοδοχειακή δραστηριότητα σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τη Μαρίνα.

Παραπλανητικοί είναι και οι ισχυρισμοί της Δημάρχου περί περίκλειστης μαρίνας χωρίς ελεύθερη πρόσβαση πολιτών. Όπως έχει επανειλημμένα τονίσει το Υπερταμείο, η πρόσβαση των πολιτών θα είναι απολύτως ελεύθερη με ελεγχόμενη είσοδο αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας. Ειδικότερα:

Η μαρίνα είναι Δημόσιος Χώρος και ως εκ τούτου δεν επιτρέπονται περιορισμοί πρόσβασης. Για λόγους ασφαλείας (πχ. ελεγχόμενης εκκένωσης σε περίπτωση ανάγκης) προβλέπονται δύο είσοδοι αυτοκινήτων και πεζών και δύο είσοδοι πεζών από το πρανές (σκάλες). Η κυκλοφορία οχημάτων θα είναι περιορισμένη ώστε η μαρίνα να λειτουργεί ως χώρος περιπάτου, ενώ η τροφοδοσία των καταστημάτων και σκαφών θα επιτρέπεται μόνο συγκεκριμένες ώρες.

Μεταξύ της οδού Νικ. Πλαστήρα, που οριοθετεί τη χερσαία ζώνη της μαρίνας, και του οριζοντίου επιπέδου της μαρίνας παρεμβάλλεται πρανές ύψους περίπου 16 μέτρων με ιδιαίτερα επικίνδυνες κλίσεις. Για λόγους προστασίας των πεζών απαιτείται η κατασκευή στηθαίου ύψους έως 50 εκ. Η περίφραξη της μαρίνας θα υλοποιηθεί με στηθαίο και κιγκλίδωμα συνολικού ύψους έως 2 μέτρα, χωρίς να περιορίζεται η οπτική επαφή της πόλης με τη θάλασσα και τη μαρίνα.

Σε ό,τι αφορά την πρόσκληση της Δημάρχου για debate, υπενθυμίζεται ότι για την αξιοποίηση και τη χωροθέτηση της μαρίνας το Υπερταμείο έχει εκπονήσει Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης (Master Plan), το οποίο έχει εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2023. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκπόνησης του Μaster Plan και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), πραγματοποιήθηκε εκτενής δημόσια διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν ο Δήμος Καλαμαριάς και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

«Με αίσθημα ευθύνης στην κοινωνία και με γνώμονα την αποστολή του για τη δημιουργία βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής αξίας για τις επόμενες γενιές, το Υπερταμείο συνεχίζει με προσήλωση και συνέπεια τη διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση της μαρίνας Καλαμαριάς, με στόχο την αναβάθμισή της προς όφελος της περιφερειακής ανάπτυξης και της εθνικής οικονομίας», καταλήγει η ανακοίνωση.