ΕΚΤ: Η Κρ. Λαγκάρντ δεν έχει λάβει «καμιά απόφαση» για πρόωρη αποχώρηση σύμφωνα με εκπρόσωπό της

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λακάρντ δεν έχει λάβει «καμιά απόφαση» σχετικά με ενδεχόμενη πρόωρη αποχώρησή της, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του θεσμού, αφού οι Financial Times έκαναν λόγο για πιθανή έξοδό της πριν από το τέλος της θητείας της το 2027.

«Η πρόεδρος Λαγκάρντ είναι πλήρως επικεντρωμένη στην αποστολή της και δεν έχει λάβει καμιά απόφαση αναφορικά με το τέλος της θητείας της», δήλωσε ο εκπρόσωπος αυτός σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, διαψεύδοντας έτσι τις πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδας.

Ως αντίδραση στη αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έχανε το πρωί 0,16% και η ισοτιμία του διαμορφωνόταν στο 1,18 δολάριο.

Οι Financial Times, βασιζόμενοι σε μία μόνο ανώνυμη πηγή, η οποία παρουσιάζεται ως ενήμερη για τις προθέσεις της Λαγκάρντ, γράφουν πως η πρώτη θεματοφύλακας του ευρώ εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τα καθήκοντά της πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της, η οποία ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο 2027, και να το πράξει πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν τον Απρίλιο 2027.

Επικεφαλής της ΕΚΤ από το Νοέμβριο 2019, αφού διηύθυνε προηγουμένως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Κριστίν Λαγκάρντ επιθυμεί, σύμφωνα με τους FT, να δώσει στους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας τη δυνατότητα να συμφωνήσουν στο διάδοχό της επικεφαλής αυτού του σημαντικού θεσμού.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία, θα ήθελε να έχει λόγο στην επιλογή του μελλοντικού προέδρου της ΕΚΤ, σ’ ένα ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο που θεωρείται ευαίσθητο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η επικεφαλής του ακροδεξιού γαλλικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN) Μαρίν Λεπέν έρχεται πρώτη στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών. Σε περίπτωση που δεν μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα λόγω της καταδίκης της από δικαστήριο, θα μπορούσε να την αντικαταστήσει ο προστατευόμενός της Ζορντάν Μπαρντελά.

Αμφότεροι είναι ευρωσκεπτικιστές, ένας παράγοντας που θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

