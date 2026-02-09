Real Consulting: Κόκκαλης, Θεοδωρίδης, Μαρινάκης και Τζίγγερ αγοράζουν το 32,56% και όλοι… μαζί την OTS

Συμφωνία για την εξαγορά του 100% της OTS σύνηψε σήμερα η Real Consulting, με σκοπό τη δημιουργία ενός ισχυρότερου και διαφοροποιημένου επιχειρηματικού σχήματος, με αυξημένες δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Παράλληλα, η βασική μέτοχος της εταιρείας, OneDealer Holdings, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον Νικόλαο Βαρδινογιάννη, συμφώνησε με διάφορους σημαντικούς επενδυτές την πώληση του 32,56% των μετοχών της εταιρείας στην τιμή των €4,70 ανά μετοχή.

Έτσι, η μετοχική βάση της Real Consulting διευρύνεται και ενισχύεται με τη συμμετοχή σημαντικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ομίλων Intracom, Μοtor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλων.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές της Real Consulting. Για τον λόγο αυτό, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση, η όποια θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την εξουσιοδότηση του ΔΣ, προκειμένου να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €3.681.529,60 με εισφορά του 100% των μετοχών της OTS χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας, με την έκδοση 9.203.824 νέων μετοχών αξίας €0,40 εκάστη και τιμή διάθεσης €5.10 η κάθε μία.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2025, σε ενοποιημένη βάση, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία. Για το 2026, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι διαμορφώνονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της. Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η συναλλαγή ενισχύει ουσιαστικά τη θέση του Ομίλου RC στην αγορά, δημιουργώντας σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αυξημένη αξία για μετόχους και βελτιωμένες προοπτικές για πελάτες και εργαζομένους. Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα έως την 31 Μαρτίου 2026.

Η ανακοίνωση της Real Consulting

H εταιρεία με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία» ή «RC») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του Ν.3556/2007 περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών ότι συνήψε σήμερα, 09 Φεβρουαρίου 2026, συμφωνία με όλους τους μετόχους της εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Open Technology Services ή OTS) για την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΟΤS. Η απόκτηση θα ολοκληρωθεί υπό τον όρο έκδοσης νέων μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες θα λάβουν ως αντάλλαγμα οι υφιστάμενοι μέτοχοι της OTS, η συνολική τιμή διάθεσης των οποίων θα αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών της OTS, όπως αυτή έχει αποτιμηθεί από την ελεγκτική εταιρεία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και αποτυπώνεται στην από 09η Φεβρουαρίου 2026 έκθεση αποτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018. Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση της RC η όποια θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €3.681.529,60 με εισφορά του 100% των μετοχών της OTS (εισφορά σε είδος) χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, με την έκδοση 9.203.824 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και τιμή διάθεσης €5.10 η κάθε μία.

Η ανωτέρω συμφωνία εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της RC και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και διαφοροποιημένου επιχειρηματικού σχήματος, με αυξημένες δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2025, σε ενοποιημένη βάση, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία. Για το 2026, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι διαμορφώνονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της. Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η συναλλαγή ενισχύει ουσιαστικά τη θέση του Ομίλου RC στην αγορά, δημιουργώντας σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αυξημένη αξία για μετόχους και βελτιωμένες προοπτικές για πελάτες και εργαζομένους.

Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα έως την 31.03.2026. Ως οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας για τη συναλλαγή ενεργούν η KPC Finance και η δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης & Παπαπολίτης, ενώ τους μετόχους της OTS εκπροσώπησε η Σουριαδάκις Τσιμπρής. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης της συναλλαγής.

Παράλληλα, η βασική μέτοχος της Εταιρείας, OneDealer Holdings, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον κύριο Νικόλαο Βαρδινογιάννη, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι συμφώνησε σήμερα με διάφορους σημαντικούς επενδυτές την πώληση συνολικά 7.000.000 μετοχών που εκπροσωπούν 32,56% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στην τιμή των €4,70 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών η μετοχική βάση της Εταιρείας διευρύνεται και ενισχύεται με τη συμμετοχή σημαντικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ομίλων Intracom, Μοtor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλων.

Εφόσον η Εταιρεία λάβει τις προβλεπόμενες από τον Νόμο 3556/2007 γνωστοποιήσεις για την απόκτηση ή/και διάθεση σημαντικών συμμετοχών θα προβεί άμεσα σε αντίστοιχες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό.