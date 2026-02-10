Real Consulting: Κάτω από το 50% ο Ν. Βαρδινογιάννης – Τα ποσοστά των νέων επενδυτών

Κάτω από το όριο του 50% υποχώρησε η συμμετοχή του Νικόλαου Βαρδινογιάννη στη Real Consulting, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης μετοχών σε στρατηγικούς επενδυτές. Σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση, στη μετοχική σύνθεση καταγράφονται πλέον συμμετοχές από τους ομίλους Intracom Holdings και Motor Oil, καθώς και από επενδυτικά σχήματα όπως η Blue Oak.

Αναλυτικά, αναφέρει η εταιρεία:

Η εταιρεία με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «REAL CONSULTING A.E», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8755501000 και έδρα στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 268 Τ.Κ. 15232 (η Εταιρεία), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει από τα αντίστοιχα υπόχρεα πρόσωπα, οι μέτοχοι που κατέχουν από την 09.02.2026 σημαντική συμμετοχή στην Εταιρεία κατά την έννοια των άρθρων 9,10, και 11 του Ν. 3556/2007 έχουν ως κάτωθι:

Ο κ. Νικόλαος Βαρδινογιάννης του Βαρδή κατέχει έμμεσα 3.977.441 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 18,50 του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και επομένως κατήλθε του ορίου του 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο κ. Νικόλαος Βαρδινογιάννης κατέχει τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου μέσω της Kikero Enterprises LTD , η οποία ελέγχει την First Advisory and Holdings SA , η οποία κατέχει άμεσα 34.441 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου και παράλληλα ελέγχει την Onedealer Holdings, η οποία με τη σειρά της κατέχει 3.943.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 18,34% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ενημέρωση προς την Εταιρεία έλαβε χώρα την 10η Φεβρουαρίου 2026.

Η εταιρεία με την επωνυμία INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS κατέχει άμεσα 1.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,907% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eταιρείας. Η ενημέρωση προς την Εταιρεία έλαβε χώρα την 09η Φεβρουαρίου 2026.

Η εταιρεία με την επωνυμία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε κατέχει έμμεσα 1.521.529 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,077 % του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε κατέχει τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών ΙREON INVESTMENTS LTD και ΙREON VENTURES LTD. Η ενημέρωση προς την Εταιρεία έλαβε χώρα την 09η Φεβρουαρίου 2026.

Ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης κατέχει έμμεσα 1.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,116% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης κατέχει τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου μέσω της BLACK OAK CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία ελέγχει την BLUE OAK FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία με την σειρά της κατέχει άμεσα 1.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,116% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ενημέρωση προς την Εταιρεία έλαβε χώρα την 10η Φεβρουαρίου 2026.