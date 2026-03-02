Ελλάκτωρ: Απέκτησε μισθωμένο ακίνητο από την Prodea – Στα 44 εκατ. ευρώ το τίμημα

Στην απόκτηση μισθωμένου αυτοτελούς κτιρίου γραφείων από την εταιρεία Prodea Investments, προχώρησε η κατά 100% θυγατρική της Ελλάκτωρ, Landmark Holdings.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 44,00 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Το κτίριο αποτελείται από έξι ορόφους και έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης, είναι συνολικής επιφάνειας 8.546,88 τ.μ. επί οικοπέδου 2.036 τ.μ. και βρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 15, στο κέντρο της Αθήνας.

Εν τω μεταξύ, προ ημερών ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση απο την Reds , εξ ολοκλήρου θυγατρική της Ελλάκτωρ, σε θυγατρικές εταιρείες της Dimand , ακινήτων συνολικής έκτασης 323,4 χιλ. τ.μ. στην Αττική, στις θέσεις «Κτήμα Καμπά» και «Τρίγωνο Καμπά», στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης ενώ το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στα 45,8 εκατ. ευρώ.