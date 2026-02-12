Ξανά στο σφυρί η Unisystems; Οι κινήσεις του Θ. Φέσσα

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Επανέρχονται πληροφορίες για ενδεχόμενη πώληση της UniSystems.

Σενάρια είχαν κυκλοφορήσει και πέρυσι (παλαιότερα ακόμη και για αυτόνομη εισαγωγή στο ΧΑ) αλλά το προσφερόμενο τίμημα (σε όρους χρηματιστηριακής αξίας της μητρικής) φέρεται πως είχε κριθεί μη ικανοποιητικό.

Ωστόσο, αυτή την φορά οι πηγές επιμένουν και μάλιστα προχωρώντας βήματα παραπέρα, καθώς ισχυρίζονται ότι ο Θεόδωρος Φέσσας έχει αναθέσει την σχετική διαδικασία (διερεύνησης ενδεχόμενης πώλησης) σε γνωστό οίκο.

Εάν, και εφ’ όσον υπάρξει deal, τότε μαζί με το ρευστό από την ACS η διοίκηση της Quest holdings θα μπορούσε να προχωρήσει σε γενναία διανομή ρευστού στους μετόχους/επενδυτές.

Θυμίζω ότι, ο μεν βασικός μέτοχος ελέγχει το 50,02% της Quest (μέσω της TedInvest) η δε Ευτυχία Κουτσουρέλη το 25,25% του μ.κ.  Στο 9,37% το free float (και με 14,01% οι θεσμικοί).

Στα 7,02 ευρώ η μετοχή, με άνοδο 1,30% στην χθεσινή συνεδρίαση. Αποτίμηση στα 752,7 εκατ. ευρώ.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

You May Also Like

Ρήξη μεταξύ συνεταίρων-εφοπλιστών. Μοιράζουν τα… ιμάτια τους

Ρήξη μεταξύ συνεταίρων-εφοπλιστών. Μοιράζουν τα… ιμάτια τους

13.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστής “μαϊμού” στο στόχαστρο των αρχών

Χρηματιστής “μαϊμού” στο στόχαστρο των αρχών

12.02.20261 λεπτ.
Την ερχόμενη εβδομάδα κλειδώνει η αύξηση της Credia – Ποιοι θα μπουν

Την ερχόμενη εβδομάδα κλειδώνει η αύξηση της Credia – Ποιοι θα μπουν

12.02.20261 λεπτ.
Που τρώνε τα στελέχη του Σπύρου Λάτση

Που τρώνε τα στελέχη του Σπύρου Λάτση

12.02.20261 λεπτ.
Βάζουν τον… τζόγο στο καλάθι του νοικοκυριού

Βάζουν τον… τζόγο στο καλάθι του νοικοκυριού

11.02.20261 λεπτ.
«Αόρατη» για την ΕΕΤΤ η ΔΕΗ στην αγορά των τηλεπικοινωνιών

«Αόρατη» για την ΕΕΤΤ η ΔΕΗ στην αγορά των τηλεπικοινωνιών

11.02.20261 λεπτ.
«Το ίδιο fund που σόρταρε τον… Trump, μπήκε απέναντι και στην BYLOT – ΙΝΤΡΑΛΟΤ και…κάηκε

«Το ίδιο fund που σόρταρε τον… Trump, μπήκε απέναντι και στην BYLOT – ΙΝΤΡΑΛΟΤ και…κάηκε

11.02.20261 λεπτ.
Γιατί κάποιοι επιμένουν να θέλουν τον Παύλο ντε Γκρες δίπλα στην Καρυστιανού

Γιατί κάποιοι επιμένουν να θέλουν τον Παύλο ντε Γκρες δίπλα στην Καρυστιανού

11.02.20261 λεπτ.
Noval Property: Αναζητά μισθωτές για το Μετς, συζητά με Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα για Κηφισό

Noval Property: Αναζητά μισθωτές για το Μετς, συζητά με Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα για Κηφισό

11.02.20261 λεπτ.
Και ρυθμισμένος και… δαρμένος

Και ρυθμισμένος και… δαρμένος

10.02.20261 λεπτ.
Jumbo: Η Ρουμανία “παγώνει” επενδύσεις και… ξεκλειδώνει νέο cash bonus στους μετόχους

Jumbo: Η Ρουμανία “παγώνει” επενδύσεις και… ξεκλειδώνει νέο cash bonus στους μετόχους

10.02.20261 λεπτ.
Ο κατάσκοπος (των Κινέζων) και τα…απόνερα στον ΟΛΠ

Ο κατάσκοπος (των Κινέζων) και τα…απόνερα στον ΟΛΠ

09.02.20261 λεπτ.
Ο Μυτιληναίος, η Λαζαράκου, το θεσμικό πλαίσιο, οι έλεγχοι και η ψωροκώσταινα

Ο Μυτιληναίος, η Λαζαράκου, το θεσμικό πλαίσιο, οι έλεγχοι και η ψωροκώσταινα

09.02.20261 λεπτ.
Πρώτη καρέκλα… πίστα η Γεροβασίλη, το ΠΑΣΟΚ και ο Παναγόπουλος και η εκπομπή του Στέφανου

Πρώτη καρέκλα… πίστα η Γεροβασίλη, το ΠΑΣΟΚ και ο Παναγόπουλος και η εκπομπή του Στέφανου

09.02.20261 λεπτ.
Η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό;

Η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό;

06.02.20261 λεπτ.
Share
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com