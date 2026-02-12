Ξανά στο σφυρί η Unisystems; Οι κινήσεις του Θ. Φέσσα

Επανέρχονται πληροφορίες για ενδεχόμενη πώληση της UniSystems.

Σενάρια είχαν κυκλοφορήσει και πέρυσι (παλαιότερα ακόμη και για αυτόνομη εισαγωγή στο ΧΑ) αλλά το προσφερόμενο τίμημα (σε όρους χρηματιστηριακής αξίας της μητρικής) φέρεται πως είχε κριθεί μη ικανοποιητικό.

Ωστόσο, αυτή την φορά οι πηγές επιμένουν και μάλιστα προχωρώντας βήματα παραπέρα, καθώς ισχυρίζονται ότι ο Θεόδωρος Φέσσας έχει αναθέσει την σχετική διαδικασία (διερεύνησης ενδεχόμενης πώλησης) σε γνωστό οίκο.

Εάν, και εφ’ όσον υπάρξει deal, τότε μαζί με το ρευστό από την ACS η διοίκηση της Quest holdings θα μπορούσε να προχωρήσει σε γενναία διανομή ρευστού στους μετόχους/επενδυτές.

Θυμίζω ότι, ο μεν βασικός μέτοχος ελέγχει το 50,02% της Quest (μέσω της TedInvest) η δε Ευτυχία Κουτσουρέλη το 25,25% του μ.κ. Στο 9,37% το free float (και με 14,01% οι θεσμικοί).

Στα 7,02 ευρώ η μετοχή, με άνοδο 1,30% στην χθεσινή συνεδρίαση. Αποτίμηση στα 752,7 εκατ. ευρώ.