Το στοίχημα του Οσλο για τον Βαγγέλη Μαρινάκη και η νέα διανομή(?) της Ελλάκτωρ

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Σήμερα η “πρώτη” για τις ομολογίες της Capital Clean Energy Carriers Corp. Σύμφωνα με το εθιμικό της ΕΧΑΕ, στις 09.30′ είναι η προσέλευση, στις 10.25′ η έναρξη της συνεδρίασης- με το πρώτο “καμπανάκι” από τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να ακολουθήσει η δεξίωση υποδοχής.

Η Δημόσια Προσφορά ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή με επιτυχία. Θυμίζω, με επιτόκιο 3,75% (στο κάτω μέρος του εύρους), για 250 εκατ. ευρώ. Συνέχεια στο επιτυχημένο track record, καθώς ένα χρόνο πριν είχε προηγηθεί η Alter Ego Media.

Ο ναυτιλιακός όμιλος έχει εκδώσει με ανάλογη επιτυχία ακόμη δύο ομόλογα ( 2021 και 2022), συγκεντρώνοντας συνολικά μέχρι σήμερα 500 εκατ.. Ισχυρή η συμμετοχή των ιδιωτών, καθώς πληροφορίες θέλουν περί τους 7.000 να εγγράφονται στην σχετική διαδικασία.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό χθες ο επιχειρηματίας προχωρά στην δημιουργία ενός νέου σχήματος στην αγορά των δεξαμενόπλοιων. Με απόσχιση του στόλου των τάνκερ και εισφορά σε νέα εταιρεία με έδρα την Αθήνα και εισαγωγή στο Όσλο (Euronext Growth Oslo). Η Capital Tankers αποτιμάται στα 5,1 δισ. $ και σύμφωνα με τον σχεδιασμό στοχεύει στην άντληση έως 345 εκατ.$. Στόχος η χρηματοδότηση ενός εκτεταμένου ναυπηγικού προγράμματος.

Προφανώς η στήλη δεν αναφερόταν στον Βαγγέλη Μαρινάκη, όταν στις 6 Φεβρουαρίου αναφερόταν στην πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία στο χρηματιστηριακό ταμπλό.

Για το Euronext Athens, ετοιμάζεται να…σαλπάρει έτερος Greek του shipping.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Πήρε 45,8 εκατ. από την Dimand – Θα πάει και σε νέα διανομή;

Ολοκληρώθηκε η πώληση των ακινήτων Καμπά στην Dimand. H συναλλαγή αφορά ακίνητα συνολικής έκτασης 323,4 χιλ. τ.μ. στην Αττική, στις θέσεις «Κτήμα Καμπά» και «Τρίγωνο Καμπά», στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης.

Mε την καταβολή των 45,8 εκατ. κλείνει και ο κύκλος της συμφωνίας Χόλτερμαν- Ανδριόπουλου, που υπογράφηκε πέρυσι (Απρίλιος 2025) και αφορούσε την πώληση εκτάσεων και ακινήτων σε Γούρνες/Κρήτη και Καμπά.

Μέρος του τιμήματος, καλύφθηκε ως γνωστόν με την εισφορά μειοψηφικού ποσοστού της Dimand σε εταιρεία συμφερόντων του βασικού μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Με την ανακοίνωση της συμφωνίας (24/2) ακολούθησε ράλι της μετοχής στην χθεσινή συνεδρίαση, με τις εντολές να φθάνουν έως τα 1,376 ευρώ.

Υπεραντίδραση, που από χρηματιστές αποδόθηκε στην προεξόφληση αρκετών πως η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα προχωρήσει σε ακόμη μία γενναία διανομή ρευστού στους μετόχους.

Για να δούμε, εάν θα επιβεβαιωθούν…

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Η νέα βόμβα Σαμαρά για τα…οικόπεδα, το διαζύγιο υπουργού, οι δημοσκοπήσεις και το μιντιακό deal

Η νέα βόμβα Σαμαρά για τα…οικόπεδα, το διαζύγιο υπουργού, οι δημοσκοπήσεις και το μιντιακό deal

26.02.20261 λεπτ.
Ποιος Greek ενδιαφέρεται για τις μαρίνες του CVC Capital Partners

Ποιος Greek ενδιαφέρεται για τις μαρίνες του CVC Capital Partners

25.02.20261 λεπτ.
Τι θέλει ο Φέσσας στην Fourlis

Τι θέλει ο Φέσσας στην Fourlis

24.02.20261 λεπτ.
Η πρώτη “κρυάδα” για τους μετόχους της ΕΧΑΕ από τους νέους ιδιοκτήτες και το πάθημα που γίνεται( ; ) μάθημα

Η πρώτη “κρυάδα” για τους μετόχους της ΕΧΑΕ από τους νέους ιδιοκτήτες και το πάθημα που γίνεται( ; ) μάθημα

20.02.20261 λεπτ.
Οι παρενέργειες της «Βιολάντα» στο Μαξίμου, η σιγή της Deutsche Welle και η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα

Οι παρενέργειες της «Βιολάντα» στο Μαξίμου, η σιγή της Deutsche Welle και η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα

20.02.20261 λεπτ.
«Happy Day»: Η υπομονή τελειώνει για συνεργάτη με αιχμηρές ατάκες

«Happy Day»: Η υπομονή τελειώνει για συνεργάτη με αιχμηρές ατάκες

20.02.20261 λεπτ.
Οι δύο κατασκευαστές που καλοβλέπουν την ONYX του Ζησιάδη

Οι δύο κατασκευαστές που καλοβλέπουν την ONYX του Ζησιάδη

19.02.20261 λεπτ.
Μετά την Intralot “επαιξαν” με την ΤΗΕΟΝ και… κάηκαν

Μετά την Intralot “επαιξαν” με την ΤΗΕΟΝ και… κάηκαν

19.02.20261 λεπτ.
Οι ζημιά στο ΠΑΣΟΚ από την σκανδαλολογία, οι καθυστερήσεις της Καρυστιανού και το real estate project της Κουμουνδούρου

Οι ζημιά στο ΠΑΣΟΚ από την σκανδαλολογία, οι καθυστερήσεις της Καρυστιανού και το real estate project της Κουμουνδούρου

19.02.20261 λεπτ.
Tι (δεν) θα εξαγοράσει ο Μυλωνάς από Ζυρίχη μεριά

Tι (δεν) θα εξαγοράσει ο Μυλωνάς από Ζυρίχη μεριά

18.02.20261 λεπτ.
Βάζει τα Attica στο ΧΑ ο Παπακωνσταντίνου;

Βάζει τα Attica στο ΧΑ ο Παπακωνσταντίνου;

18.02.20261 λεπτ.
Η επίθεση Σαμαρά και ο προβληματισμός του Μαξίμου, η επιρροή Δημητριάδη στη βάση της ΝΔ και οι χορηγίες του Δήμου της Αθήνας

Η επίθεση Σαμαρά και ο προβληματισμός του Μαξίμου, η επιρροή Δημητριάδη στη βάση της ΝΔ και οι χορηγίες του Δήμου της Αθήνας

18.02.20261 λεπτ.
Παίζει μεταγραφή για γυναίκα HR από τράπεζα σε μεγάλο όμιλο;

Παίζει μεταγραφή για γυναίκα HR από τράπεζα σε μεγάλο όμιλο;

17.02.20261 λεπτ.
Ετοιμάζει… χτύπημα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (μέσω Landmark);

Ετοιμάζει… χτύπημα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (μέσω Landmark);

17.02.20261 λεπτ.
Πολεμος κατασκευαστικών με διατητή Μαξίμου, η έρευνα που πάγωσε, η ενόχληση των δικαστών, ποιος θέλει και άλλη εφημερίδα και η “εκτόξευση” Παπασταύρου

Πολεμος κατασκευαστικών με διατητή Μαξίμου, η έρευνα που πάγωσε, η ενόχληση των δικαστών, ποιος θέλει και άλλη εφημερίδα και η “εκτόξευση” Παπασταύρου

17.02.20261 λεπτ.
Share