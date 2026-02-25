Το στοίχημα του Οσλο για τον Βαγγέλη Μαρινάκη και η νέα διανομή(?) της Ελλάκτωρ

Σήμερα η “πρώτη” για τις ομολογίες της Capital Clean Energy Carriers Corp. Σύμφωνα με το εθιμικό της ΕΧΑΕ, στις 09.30′ είναι η προσέλευση, στις 10.25′ η έναρξη της συνεδρίασης- με το πρώτο “καμπανάκι” από τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να ακολουθήσει η δεξίωση υποδοχής.

Η Δημόσια Προσφορά ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή με επιτυχία. Θυμίζω, με επιτόκιο 3,75% (στο κάτω μέρος του εύρους), για 250 εκατ. ευρώ. Συνέχεια στο επιτυχημένο track record, καθώς ένα χρόνο πριν είχε προηγηθεί η Alter Ego Media.

Ο ναυτιλιακός όμιλος έχει εκδώσει με ανάλογη επιτυχία ακόμη δύο ομόλογα ( 2021 και 2022), συγκεντρώνοντας συνολικά μέχρι σήμερα 500 εκατ.. Ισχυρή η συμμετοχή των ιδιωτών, καθώς πληροφορίες θέλουν περί τους 7.000 να εγγράφονται στην σχετική διαδικασία.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό χθες ο επιχειρηματίας προχωρά στην δημιουργία ενός νέου σχήματος στην αγορά των δεξαμενόπλοιων. Με απόσχιση του στόλου των τάνκερ και εισφορά σε νέα εταιρεία με έδρα την Αθήνα και εισαγωγή στο Όσλο (Euronext Growth Oslo). Η Capital Tankers αποτιμάται στα 5,1 δισ. $ και σύμφωνα με τον σχεδιασμό στοχεύει στην άντληση έως 345 εκατ.$. Στόχος η χρηματοδότηση ενός εκτεταμένου ναυπηγικού προγράμματος.

Προφανώς η στήλη δεν αναφερόταν στον Βαγγέλη Μαρινάκη, όταν στις 6 Φεβρουαρίου αναφερόταν στην πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία στο χρηματιστηριακό ταμπλό.

Για το Euronext Athens, ετοιμάζεται να…σαλπάρει έτερος Greek του shipping.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Πήρε 45,8 εκατ. από την Dimand – Θα πάει και σε νέα διανομή;

Ολοκληρώθηκε η πώληση των ακινήτων Καμπά στην Dimand. H συναλλαγή αφορά ακίνητα συνολικής έκτασης 323,4 χιλ. τ.μ. στην Αττική, στις θέσεις «Κτήμα Καμπά» και «Τρίγωνο Καμπά», στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης.

Mε την καταβολή των 45,8 εκατ. κλείνει και ο κύκλος της συμφωνίας Χόλτερμαν- Ανδριόπουλου, που υπογράφηκε πέρυσι (Απρίλιος 2025) και αφορούσε την πώληση εκτάσεων και ακινήτων σε Γούρνες/Κρήτη και Καμπά.

Μέρος του τιμήματος, καλύφθηκε ως γνωστόν με την εισφορά μειοψηφικού ποσοστού της Dimand σε εταιρεία συμφερόντων του βασικού μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Με την ανακοίνωση της συμφωνίας (24/2) ακολούθησε ράλι της μετοχής στην χθεσινή συνεδρίαση, με τις εντολές να φθάνουν έως τα 1,376 ευρώ.

Υπεραντίδραση, που από χρηματιστές αποδόθηκε στην προεξόφληση αρκετών πως η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα προχωρήσει σε ακόμη μία γενναία διανομή ρευστού στους μετόχους.

Για να δούμε, εάν θα επιβεβαιωθούν…