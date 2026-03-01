Το σχέδιο εισόδου της “Attica Πολυκαταστήματα” στο ΧΑ και οι κρίσιμες συνεδριάσεις για AEGEAN και ΔΑΑ

Σχεδόν “κλειδωμένη” η εισαγωγή της “Attica Πολυκαταστήματα” στο χρηματιστήριο, εξέλιξη που θα μπορούσε να συμβάλλει στην διαμόρφωση fair value της “μητρικής” συμμετοχών IDEAL Holdings. Εκτίμηση που προκύπτει κυρίως από την απόφαση της Attica να προχωρήσει στην δημιουργία δικτύου καταστημάτων καλλυντικών- υπό το brand Attica beauty store. To πρώτο κατάστημα θα λειτουργήσει στο Athens Mall, ενώ στον σχεδιασμό υπό τον Δημοσθένη Μπούμη περιλαμβάνεται η δημιουργία άλλων 2-4 μέσα στο 2026- προοπτικά περισσότερων- “χτυπώντας” απ’ ευθείας την κυρίαρχη αλυσίδα του beaty/cosmetics Hondos. Σημειωτέον πως ο τομέας cosmetics εισφέρει το 20% του τζίρου της Attica Πολυκαταστήματα.

Στο monitoring είναι, ήδη η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, περιφέρειες όπως η Κρήτη και μάλιστα σε σημεία ευθέως ανταγωνιστικά.

Ο Δημοσθένης Μπούμης -προερχόμενος από τον τραπεζικό κλάδο (Citibank)- ανέλαβε κομβικό ρόλο στην Attica, επί Ηλία Κούκουτσα – δλδ τον βρήκε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου- εκ της δε πρότερης θητείας του και στην L’Oreal μπορεί να φέρει ισχυρά ονόματα στο νέο brand.

Ωστόσο, η δεσπόζουσα θέση της Hondos, της δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα όταν έρθει η ώρα να θέσει το δίλημμα αποκλειστικής συνεργασίας με τα ισχυρότερα brands των ξένων ομίλων cosmetics.

Η Hondos έχει το μέγεθος, διαθέτει το δίκτυο και την τεχνογνωσία για να επιδιώξει να επιβάλλει τους όρους της, με ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει για την Attica beaty store.

Στην πιάτσα μιλούν ήδη για επικείμενη κήρυξη “πολέμου” των δύο επιχειρηματικών πόλων, την ώρα που εντείνεται η φημολογία ότι ο αρχικός δημιουργός των “Αττικα” Κώστας Λαμπρόπουλος επιδιώκει την ενεργότερη επιστροφή του.

