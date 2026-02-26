Το ορυχείο χρυσού που… μπαίνει στο ΧΑ και οι τραπεζίτες που πάνε Λονδίνο

Με εξασφάλιση υπόγεια μεταλλευτικά περιουσιακά στοιχεία στον Καναδά αξίας 164 δισεκατομμυρίων δολλαρίων, η SQ International SC Société Anonyme ανακοίνωσε ότι οι εξακόσιες χιλιάδες (600.000) προνομιούχες μετοχές αποϋλοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε λογιστική μορφή (book-entry) μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων «DSS» της ATHEXCSD και πωλήθηκαν σε Κυπριακό Trust.

Ο Εκδότης θα υποβάλει αίτηση για εισαγωγή των προνομιούχων μετοχών στη Βάση Δεδομένων Τίτλων της Euroclear Bank.

Οι μετοχές Σειράς A-1 είναι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, με συμμετοχή στα κέρδη, εξαγοράσιμες, μη σωρευτικές, με μεταβλητό μέρισμα και αόριστης διάρκειας («Preferred Shares»), οι οποίες έχουν ως εξασφάλιση υπόγεια μεταλλευτικά περιουσιακά στοιχεία στον Καναδά, τα οποία σύμφωνα με έκθεση NI-43-101 αποτιμώνται ακαθάριστα πριν την εξόρυξη σε ποσό που υπερβαίνει τα 164 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Οι Προνομιούχες Μετοχές αποτελούν την πρώτη φάση προγράμματος έκδοσης, στο οποίο ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει συνολικά έως 1.250.000.000 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες μπορούν να προσφερθούν προς πώληση μέσω ειδικής ιδιωτικής τοποθέτησης αποκλειστικά σε Ειδικευμένους και Επαγγελματίες Επενδυτές, στην τιμή των 88 € ανά μετοχή. Σε περίπτωση εξαγοράς μετά από ένα έτος, απαιτείται τιμή εξαγοράς 100 € ανά μετοχή, πλέον της διαφοράς – εφόσον υπάρχει – που αντιστοιχεί σε τρία έτη μερισμάτων δώδεκα τοις εκατό (12%). Επενδυτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κύπρο και την Ελλάδα δεν είναι επιλέξιμοι για αγορά των μετοχών, όπως επίσης και όλοι οι ιδιώτες επενδυτές του ΕΟΧ.

Ο Πρόεδρος της 4 SQ International SC Société Anonyme ανέφερε ότι μόλις η έκδοση καταχωρηθεί στη Βάση Δεδομένων Τίτλων της Euroclear Bank, η εταιρεία θα υποβάλει αίτηση στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) για άδεια έκδοσης επιπλέον 150 εκατομμυρίων μετοχών στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης.

