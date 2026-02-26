Το ορυχείο χρυσού που… μπαίνει στο ΧΑ και οι τραπεζίτες που πάνε Λονδίνο

Κοιτάσματα ορυχείου στον Καναδά θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ

Με εξασφάλιση υπόγεια μεταλλευτικά περιουσιακά στοιχεία στον Καναδά αξίας 164 δισεκατομμυρίων δολλαρίων, η SQ International SC Société Anonyme ανακοίνωσε ότι οι εξακόσιες χιλιάδες (600.000) προνομιούχες μετοχές αποϋλοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε λογιστική μορφή (book-entry) μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων «DSS» της ATHEXCSD και πωλήθηκαν σε Κυπριακό Trust.

Ο Εκδότης θα υποβάλει αίτηση για εισαγωγή των προνομιούχων μετοχών στη Βάση Δεδομένων Τίτλων της Euroclear Bank.

Οι μετοχές Σειράς A-1 είναι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, με συμμετοχή στα κέρδη, εξαγοράσιμες, μη σωρευτικές, με μεταβλητό μέρισμα και αόριστης διάρκειας («Preferred Shares»), οι οποίες έχουν ως εξασφάλιση υπόγεια μεταλλευτικά περιουσιακά στοιχεία στον Καναδά, τα οποία σύμφωνα με έκθεση NI-43-101 αποτιμώνται ακαθάριστα πριν την εξόρυξη σε ποσό που υπερβαίνει τα 164 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Οι Προνομιούχες Μετοχές αποτελούν την πρώτη φάση προγράμματος έκδοσης, στο οποίο ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει συνολικά έως 1.250.000.000 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες μπορούν να προσφερθούν προς πώληση μέσω ειδικής ιδιωτικής τοποθέτησης αποκλειστικά σε Ειδικευμένους και Επαγγελματίες Επενδυτές, στην τιμή των 88 € ανά μετοχή. Σε περίπτωση εξαγοράς μετά από ένα έτος, απαιτείται τιμή εξαγοράς 100 € ανά μετοχή, πλέον της διαφοράς – εφόσον υπάρχει – που αντιστοιχεί σε τρία έτη μερισμάτων δώδεκα τοις εκατό (12%). Επενδυτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κύπρο και την Ελλάδα δεν είναι επιλέξιμοι για αγορά των μετοχών, όπως επίσης και όλοι οι ιδιώτες επενδυτές του ΕΟΧ.

Ο Πρόεδρος της 4 SQ International SC Société Anonyme ανέφερε ότι μόλις η έκδοση καταχωρηθεί στη Βάση Δεδομένων Τίτλων της Euroclear Bank, η εταιρεία θα υποβάλει αίτηση στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) για άδεια έκδοσης επιπλέον 150 εκατομμυρίων μετοχών στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης.

Δεκαπενθήμερο τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρώπη

Μπορεί η διοίκηση της Πειραιώς να ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα χθες, τα σπουδαία όμως τα ετοιμάζει ο Χρήστος Μεγάλου και το team του για το Capital Markets Day στο Λονδίνο. Την προσεχή Πέμπτη, στο City η διοίκηση της Πειραιώς θα παρουσιάσει το νέο (επικαιροποιημένο) 3ετές business plan του ομίλου, με την Εθνική Ασφαλιστική εκ των κύριων πυλώνων του εγχειρήματος. Για την Εθνική ΕΓΑ θα παρουσιαστούν αναλυτικοί στόχοι (με ανά κλάδο- ασφάλισης- κατηγοριοποίηση), ενώ ειδικό section έχει εκπονηθεί για το asset management (ενδεικτικοί στόχοι που δίνει βάρος ο διευθύνων σύμβουλος, για την διασφάλιση επίτευξης επαναλαμβανόμενων λειτουργικών κερδών).
Επίσης στο Λονδίνο, θα γίνει το Investor’s Day της CrediaBank λίγες ημέρες αργότερα (Δευτέρα 9 Μαρτίου). Σκοπός της Ελένης Βρεττού να “πατήσει” στερεότερα στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους αλλά και με το αφήγημά της να προσελκύσει κεφάλαια για επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Οσον αφορά στην Alpha Bank, η διοίκηση Ψάλτη προγραμματίζει το δικό της investment day, για αρχές καλοκαιριού- επίσης στο Λονδίνο.  Αντιθέτως, η Τράπεζα Κύπρου επιλέγει την Αθήνα (Ζάππειο Μέγαρο) για την παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, την προσεχή Τρίτη.
Την ίδια ημέρα, ανακοινώνει τα αποτελέσματα 2025 η διοίκηση της Optima Bank, με τους επενδυτές να προεξοφλούν μεγέθη-ρεκόρ. Κάτι που αποτυπώθηκε με νέες σημαντικές εισροές στο εύρος των 9,87-10,02 ευρώ (νέα ιστορικά υψηλά για το “χαρτί”).
