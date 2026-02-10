«Το ίδιο fund που σόρταρε τον… Trump, μπήκε απέναντι και στην BYLOT – ΙΝΤΡΑΛΟΤ και…κάηκε

Πο τους ξέρω, που τους ξέρω….

Χθες το πρωί έγινε χαμός στο χρηματιστήριο με την BYLOT- INTRALOT, αφού βρέθηκε να χάνει έως και 7,4% στα 0,91 ευρώ, καθώς κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι το fund Qube Research άρχισε να σορτάρει δυνατά τη μετοχή.

Την ίδια στιγμή στην αγορά, κάποιοι, για να δικαιολογήσουν την πίεση έλεγαν ότι ο λόγος για την σημαντική υποχώρηση της μετοχής, λόγω σορταρίσματος, είναι η ενδεχόμενη ανακοίνωση συρίκνωσης μεγαθών, τύπου METLEN, κάτι που όπως λένε στην αγορα δεν ισχύει. Αποτέλεσμα, στο κλείσιμο η μετοχή να ανακάμψει σημαντικά και να κλείσει με οριακές απώλειες μόλις 1,1%.

Επειδή το όνομα κάτι μου θύμιζε, κοίταξα λίγο τα κιτάπια μου και διπίστωσα ότι το συγκεκριμένο fund είναι το ίδιο με αυτό που είχε ανοίξει μεγάλη short θέση στη Trump Media & Technology Group (DJT) και η προεδράρα τους έσυρε στην Κεφαλαιαγορά για απαγορευμένο “naked short selling”.

Τι έγινε τότε στο Αμέρικα