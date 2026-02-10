«Το ίδιο fund που σόρταρε τον… Trump, μπήκε απέναντι και στην BYLOT – ΙΝΤΡΑΛΟΤ και…κάηκε

Πο τους ξέρω, που τους ξέρω….

Χθες το πρωί  έγινε χαμός στο χρηματιστήριο με την BYLOT- INTRALOT, αφού βρέθηκε να χάνει έως και 7,4% στα 0,91 ευρώ, καθώς κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι το fund Qube Research άρχισε να σορτάρει δυνατά τη μετοχή.

Την ίδια στιγμή στην αγορά, κάποιοι, για να δικαιολογήσουν την πίεση έλεγαν ότι ο λόγος για την σημαντική υποχώρηση της μετοχής, λόγω σορταρίσματος, είναι η ενδεχόμενη ανακοίνωση συρίκνωσης μεγαθών, τύπου METLEN, κάτι που όπως λένε στην αγορα δεν ισχύει. Αποτέλεσμα, στο κλείσιμο η μετοχή να ανακάμψει σημαντικά και να κλείσει με οριακές απώλειες μόλις 1,1%.

Επειδή το όνομα κάτι μου θύμιζε, κοίταξα λίγο τα κιτάπια μου και διπίστωσα ότι το συγκεκριμένο fund είναι το ίδιο με αυτό που είχε ανοίξει μεγάλη short θέση στη Trump Media & Technology Group (DJT) και η προεδράρα τους έσυρε στην Κεφαλαιαγορά για απαγορευμένο “naked short selling”.

Τι έγινε τότε στο Αμέρικα

  • 14 Απριλίου 2025: Η Qube Research & Technologies γνωστοποίησε (μέσω του γερμανικού Bundesanzeiger) short θέση 105 εκατ. δολ. στη DJT, περίπου 2,53% του free float.

  • 17 Απριλίου 2025: Η Trump Media ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την SEC να ερευνήσει αυτό που χαρακτήρισε «ύποπτη δραστηριότητα», αφήνοντας αιχμές και για παράνομο στις ΗΠΑ “naked short selling” .

  • Πάντως η  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) δεν έχει ανακοινώσει πόρισμα για την κίνηση μέχρι σήμερα, ούτε έχει επιβάλλει κάποια ποινή στην Qube. 

  • Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο με όλες τις μετοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο: Τράπεζες, coca cola, METLEN, ΟΠΑΠ κλπ

