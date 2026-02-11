Που τρώνε τα στελέχη του Σπύρου Λάτση

Στην Αθήνα βρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της EFG International για επαφές με πελάτες, στο πλαίσιο “κλειστής” παρουσίασης του guidance της επενδυτικής τράπεζας για το 2026.

Από τα κεντρικά της Ζυρίχης οι Mozamil Afzal, Daniel Murray και από την θυγατρική στην Ελλάδα ο Δημήτρης Κεφαλογιάννης αναφέρθηκαν στις προκλήσεις των διεθνών αγορών επισημαίνοντας πως γεωπολιτική, Τεχνητή Νοημοσύνη και κατανομή κεφαλαίων (μεταξύ αναδυόμενων/αναπτυγμένων) θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για την συνέχεια.

Λίγο έως πολύ γνωστά τα όσα ειπώθηκαν από τους επιτελείς του Σπύρου Λάτση, ωστόσο από τα ενδιαφέροντα της παρουσίας τους στην Αθήνα ήταν η επιλογή του House of NYNN, ως το μέρος όπου τα τρία στελέχη του ομίλου, επέλεξαν να γευματίσουν, σύμφωνα με όσα μας μετέφερε η πηγή του fpress που τους είδε μεσημέρι Τρίτης να περνούν την είσοδο -επί της Βασιλέως Αλεξάνδρου-.

Προορίζεται το συγκεκριμένο private club στο κέντρο -αλλά εκτός κέντρου- για το meeting point των ισχυρών του χρήματος;

Κρίνοντας ενδεικτικά από συγκεκριμένα ονόματα που το επιλέγουν από την αρχή του 2026 η απάντηση είναι καταφατική.