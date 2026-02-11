Που τρώνε τα στελέχη του Σπύρου Λάτση

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Στην Αθήνα βρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της EFG International για επαφές με πελάτες, στο πλαίσιο “κλειστής” παρουσίασης του guidance της επενδυτικής τράπεζας για το 2026.

Από τα κεντρικά της Ζυρίχης οι Mozamil Afzal, Daniel Murray και από την θυγατρική στην Ελλάδα ο Δημήτρης Κεφαλογιάννης αναφέρθηκαν στις προκλήσεις των διεθνών αγορών επισημαίνοντας πως γεωπολιτική, Τεχνητή Νοημοσύνη και κατανομή κεφαλαίων (μεταξύ αναδυόμενων/αναπτυγμένων) θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για την συνέχεια.

Λίγο έως πολύ γνωστά τα όσα ειπώθηκαν από τους επιτελείς του Σπύρου Λάτση, ωστόσο από τα ενδιαφέροντα της παρουσίας τους στην Αθήνα ήταν η επιλογή του House of NYNN, ως το μέρος όπου τα τρία στελέχη του ομίλου, επέλεξαν να γευματίσουν, σύμφωνα με όσα μας μετέφερε η πηγή του fpress που τους είδε μεσημέρι Τρίτης να περνούν την είσοδο -επί της Βασιλέως Αλεξάνδρου-.

Προορίζεται το συγκεκριμένο private club στο κέντρο -αλλά εκτός κέντρου- για το meeting point των ισχυρών του χρήματος;

Κρίνοντας ενδεικτικά από συγκεκριμένα ονόματα που το επιλέγουν από την αρχή του 2026 η απάντηση είναι καταφατική.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Χρηματιστής “μαϊμού” στο στόχαστρο των αρχών

Χρηματιστής “μαϊμού” στο στόχαστρο των αρχών

12.02.20261 λεπτ.
Σήμερα κλειδώνει η αύξηση της Credia – Ποιοι θα μπουν

Σήμερα κλειδώνει η αύξηση της Credia – Ποιοι θα μπουν

12.02.20261 λεπτ.
Βάζουν τον… τζόγο στο καλάθι του νοικοκυριού

Βάζουν τον… τζόγο στο καλάθι του νοικοκυριού

11.02.20261 λεπτ.
«Αόρατη» για την ΕΕΤΤ η ΔΕΗ στην αγορά των τηλεπικοινωνιών

«Αόρατη» για την ΕΕΤΤ η ΔΕΗ στην αγορά των τηλεπικοινωνιών

11.02.20261 λεπτ.
«Το ίδιο fund που σόρταρε τον… Trump, μπήκε απέναντι και στην BYLOT – ΙΝΤΡΑΛΟΤ και…κάηκε

«Το ίδιο fund που σόρταρε τον… Trump, μπήκε απέναντι και στην BYLOT – ΙΝΤΡΑΛΟΤ και…κάηκε

11.02.20261 λεπτ.
Γιατί κάποιοι επιμένουν να θέλουν τον Παύλο ντε Γκρες δίπλα στην Καρυστιανού

Γιατί κάποιοι επιμένουν να θέλουν τον Παύλο ντε Γκρες δίπλα στην Καρυστιανού

11.02.20261 λεπτ.
Noval Property: Αναζητά μισθωτές για το Μετς, συζητά με Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα για Κηφισό

Noval Property: Αναζητά μισθωτές για το Μετς, συζητά με Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα για Κηφισό

11.02.20261 λεπτ.
Και ρυθμισμένος και… δαρμένος

Και ρυθμισμένος και… δαρμένος

10.02.20261 λεπτ.
Jumbo: Η Ρουμανία “παγώνει” επενδύσεις και… ξεκλειδώνει νέο cash bonus στους μετόχους

Jumbo: Η Ρουμανία “παγώνει” επενδύσεις και… ξεκλειδώνει νέο cash bonus στους μετόχους

10.02.20261 λεπτ.
Ο κατάσκοπος (των Κινέζων) και τα…απόνερα στον ΟΛΠ

Ο κατάσκοπος (των Κινέζων) και τα…απόνερα στον ΟΛΠ

09.02.20261 λεπτ.
Ο Μυτιληναίος, η Λαζαράκου, το θεσμικό πλαίσιο, οι έλεγχοι και η ψωροκώσταινα

Ο Μυτιληναίος, η Λαζαράκου, το θεσμικό πλαίσιο, οι έλεγχοι και η ψωροκώσταινα

09.02.20261 λεπτ.
Πρώτη καρέκλα… πίστα η Γεροβασίλη, το ΠΑΣΟΚ και ο Παναγόπουλος και η εκπομπή του Στέφανου

Πρώτη καρέκλα… πίστα η Γεροβασίλη, το ΠΑΣΟΚ και ο Παναγόπουλος και η εκπομπή του Στέφανου

09.02.20261 λεπτ.
Η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό;

Η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό;

06.02.20261 λεπτ.
Στο τραπέζι deal με κινεζικό κολοσσό για το ορυχείο των Μουνδρέα – Ιωάννου στη Μαδαγασκάρη

Στο τραπέζι deal με κινεζικό κολοσσό για το ορυχείο των Μουνδρέα – Ιωάννου στη Μαδαγασκάρη

06.02.20261 λεπτ.
Centric: Σε νέα υψηλά μέσω real estate, ή μήπως…

Centric: Σε νέα υψηλά μέσω real estate, ή μήπως…

06.02.20261 λεπτ.
Share