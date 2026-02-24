Ποιος Greek ενδιαφέρεται για τις μαρίνες του CVC Capital Partners

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Γνωστό πως το CVC Capital Partners έχει βάλει “πωλητήριο” στην D- Marin. Την σχετική διαδικασία, κατ’ αρχήν διερεύνησης δυνητικού αγοραστικού ενδιαφέροντος, έχει αναλάβει η Goldman Sachs.

Επίσης γνωστό, πως ένας πρώτος γύρος επαφών έχει γίνει, από την πλευρά του αμερικανικού οίκου. Λιγότερο γνωστό το ότι η D- Marin εταιρεία διαχείρισης δικτύου μαρινών που εκτείνεται από την Ισπανία, Γαλλία, Μάλτα και Ιταλία, Κροατία, Αλβανίαμέχρι Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συζητά την τμηματική (ανά ευρύτερη γεωγραφική περιοχή) πώληση όπως και την παραχώρηση διαχείρισης.

Ενδεικτική η περίπτωση της Τουρκίας, όπου το CVC CP αγόρασε την D-Marin από την Dogus, με το fund να έχει την διαχείριση αλλά ο όμιλος του Fatih Terim κράτησε την ιδιοκτησία.

Λεπτομέρεια που ενδεχομένως να έχει σημασία, καθώς πληροφορίες θέλουν Ελληνα της ποντοπόρου να είναι σε επαφές με την Goldman Sachs για το ενδεχόμενο απόκτησης των μαρινών σε Ζέα, Γουβιές και Ζάκυνθο. Ενδιαφέρον πως, ένα χρόνο πριν η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου είχε πωλήσει την συμμετοχή (του Υπερταμείου) δλδ 25% στην D Marinas Hellas. Η συμφωνία της ΕΤΑΔ προέβλεπε επίσης την αύξηση του ετήσιου μισθώματος, κατά 40%, ενισχύοντας την εκτίμηση πως ο Greek του shipping είχε εδώ και καιρό στο monitoring του την Ζέα (προφανώς και των μαρινών σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο).

Για την ιστορία, την συναλλαγή κάλυψαν η Deloitte Business Solutions και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Τι θέλει ο Φέσσας στην Fourlis

Τι θέλει ο Φέσσας στην Fourlis

24.02.20261 λεπτ.
Η πρώτη “κρυάδα” για τους μετόχους της ΕΧΑΕ από τους νέους ιδιοκτήτες και το πάθημα που γίνεται( ; ) μάθημα

Η πρώτη “κρυάδα” για τους μετόχους της ΕΧΑΕ από τους νέους ιδιοκτήτες και το πάθημα που γίνεται( ; ) μάθημα

20.02.20261 λεπτ.
Οι παρενέργειες της «Βιολάντα» στο Μαξίμου, η σιγή της Deutsche Welle και η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα

Οι παρενέργειες της «Βιολάντα» στο Μαξίμου, η σιγή της Deutsche Welle και η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα

20.02.20261 λεπτ.
«Happy Day»: Η υπομονή τελειώνει για συνεργάτη με αιχμηρές ατάκες

«Happy Day»: Η υπομονή τελειώνει για συνεργάτη με αιχμηρές ατάκες

20.02.20261 λεπτ.
Οι δύο κατασκευαστές που καλοβλέπουν την ONYX του Ζησιάδη

Οι δύο κατασκευαστές που καλοβλέπουν την ONYX του Ζησιάδη

19.02.20261 λεπτ.
Μετά την Intralot “επαιξαν” με την ΤΗΕΟΝ και… κάηκαν

Μετά την Intralot “επαιξαν” με την ΤΗΕΟΝ και… κάηκαν

19.02.20261 λεπτ.
Οι ζημιά στο ΠΑΣΟΚ από την σκανδαλολογία, οι καθυστερήσεις της Καρυστιανού και το real estate project της Κουμουνδούρου

Οι ζημιά στο ΠΑΣΟΚ από την σκανδαλολογία, οι καθυστερήσεις της Καρυστιανού και το real estate project της Κουμουνδούρου

19.02.20261 λεπτ.
Tι (δεν) θα εξαγοράσει ο Μυλωνάς από Ζυρίχη μεριά

Tι (δεν) θα εξαγοράσει ο Μυλωνάς από Ζυρίχη μεριά

18.02.20261 λεπτ.
Βάζει τα Attica στο ΧΑ ο Παπακωνσταντίνου;

Βάζει τα Attica στο ΧΑ ο Παπακωνσταντίνου;

18.02.20261 λεπτ.
Η επίθεση Σαμαρά και ο προβληματισμός του Μαξίμου, η επιρροή Δημητριάδη στη βάση της ΝΔ και οι χορηγίες του Δήμου της Αθήνας

Η επίθεση Σαμαρά και ο προβληματισμός του Μαξίμου, η επιρροή Δημητριάδη στη βάση της ΝΔ και οι χορηγίες του Δήμου της Αθήνας

18.02.20261 λεπτ.
Παίζει μεταγραφή για γυναίκα HR από τράπεζα σε μεγάλο όμιλο;

Παίζει μεταγραφή για γυναίκα HR από τράπεζα σε μεγάλο όμιλο;

17.02.20261 λεπτ.
Ετοιμάζει… χτύπημα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (μέσω Landmark);

Ετοιμάζει… χτύπημα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (μέσω Landmark);

17.02.20261 λεπτ.
Πολεμος κατασκευαστικών με διατητή Μαξίμου, η έρευνα που πάγωσε, η ενόχληση των δικαστών, ποιος θέλει και άλλη εφημερίδα και η “εκτόξευση” Παπασταύρου

Πολεμος κατασκευαστικών με διατητή Μαξίμου, η έρευνα που πάγωσε, η ενόχληση των δικαστών, ποιος θέλει και άλλη εφημερίδα και η “εκτόξευση” Παπασταύρου

17.02.20261 λεπτ.
Παρενέργειες από το… σκάνδαλο των προγραμμάτων, η κόντρα Άδωνι – Δένδια και το παραμύθι του προοδευτικού μετώπου

Παρενέργειες από το… σκάνδαλο των προγραμμάτων, η κόντρα Άδωνι – Δένδια και το παραμύθι του προοδευτικού μετώπου

16.02.20261 λεπτ.
Οταν (μέχρι και) η Citi πιάνεται… αδιάβαστη

Οταν (μέχρι και) η Citi πιάνεται… αδιάβαστη

16.02.20261 λεπτ.
Share