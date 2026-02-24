Ποιος Greek ενδιαφέρεται για τις μαρίνες του CVC Capital Partners

Γνωστό πως το CVC Capital Partners έχει βάλει “πωλητήριο” στην D- Marin. Την σχετική διαδικασία, κατ’ αρχήν διερεύνησης δυνητικού αγοραστικού ενδιαφέροντος, έχει αναλάβει η Goldman Sachs.

Επίσης γνωστό, πως ένας πρώτος γύρος επαφών έχει γίνει, από την πλευρά του αμερικανικού οίκου. Λιγότερο γνωστό το ότι η D- Marin εταιρεία διαχείρισης δικτύου μαρινών που εκτείνεται από την Ισπανία, Γαλλία, Μάλτα και Ιταλία, Κροατία, Αλβανίαμέχρι Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συζητά την τμηματική (ανά ευρύτερη γεωγραφική περιοχή) πώληση όπως και την παραχώρηση διαχείρισης.

Ενδεικτική η περίπτωση της Τουρκίας, όπου το CVC CP αγόρασε την D-Marin από την Dogus, με το fund να έχει την διαχείριση αλλά ο όμιλος του Fatih Terim κράτησε την ιδιοκτησία.

Λεπτομέρεια που ενδεχομένως να έχει σημασία, καθώς πληροφορίες θέλουν Ελληνα της ποντοπόρου να είναι σε επαφές με την Goldman Sachs για το ενδεχόμενο απόκτησης των μαρινών σε Ζέα, Γουβιές και Ζάκυνθο. Ενδιαφέρον πως, ένα χρόνο πριν η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου είχε πωλήσει την συμμετοχή (του Υπερταμείου) δλδ 25% στην D Marinas Hellas. Η συμφωνία της ΕΤΑΔ προέβλεπε επίσης την αύξηση του ετήσιου μισθώματος, κατά 40%, ενισχύοντας την εκτίμηση πως ο Greek του shipping είχε εδώ και καιρό στο monitoring του την Ζέα (προφανώς και των μαρινών σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο).

Για την ιστορία, την συναλλαγή κάλυψαν η Deloitte Business Solutions και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες.