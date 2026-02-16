Παίζει μεταγραφή για γυναίκα HR από τράπεζα σε μεγάλο όμιλο;

Φημολογείται σε χρηματιστηριακά γραφεία πως κορυφαίο στέλεχος “ειδικών αποστολών” έχει δεχθεί κρούση προκειμένου να αναλάβει head HR σε κορυφαίο όμιλο.

Γνωστό και ως Iron Lady σε ζητήματα cost cutting (στο σκέλος των λειτουργικών εξόδων, μισθολογικό κόστος, και παρεμφερή) απέκτησε το…good will σε εταιρεία τηλεφωνίας- μειώνοντας δραστικά προσωπικό, και συναφή- θητεία που έφερε την πρόσληψη σε συστημική τράπεζα. Περιορισμός προσωπικού, μείωση μέσου όρου ηλικίες, αναπροσαρμογή μισθών χαρακτήρισαν την σχεδόν 5ετή παρουσία στην θέση “κλειδί”.

Ωστόσο, ευρείας έκτασης μετοχικές αλλαγές, είχαν ως συνέπεια την αλλαγή πολιτικής που ασκούσε η διοίκηση, το κορυφαίο στέλεχος φέρεται να έχει πέσει σε δυσμένεια, εξέλιξη που σύμφωνα πάντα με τα rumors της αγοράς το φέρνει κοντά σε κορυφαίο Οργανισμό.

Προφανώς για να αναλάβει ανάλογο πρόγραμμα δραστικών περικοπών. Στην περίπτωση που αποδεχτεί- τελικά- την πρόταση που φέρεται να έχει γίνει από τον ξένο επικεφαλής του Οργανισμού.