Οι δύο κατασκευαστές που καλοβλέπουν την ONYX του Ζησιάδη

Κυκλοφορεί έντονα στη Θεσσαλονίκη πως ο Λεωνίδας Ζησιάδης δεν θα ήταν αρνητικός στο ενδεχόμενο στρατηγικής συνεργασίας που θα συνοδευτεί από διάθεση σημαντικού μετοχικού ποσοστού της ONYX.

Και όταν το mega project είναι αυτό που ακούγεται για τη Σάνη Χαλκιδικής, εύκολα καταλαβαίνει κανείς γιατί έχει αρχίσει να… σηκώνεται σκόνη. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο τουριστικό και αγροτουριστικό θέρετρο, συνολικού ύψους 388,1 εκατ. ευρώ, το οποίο προορίζεται να “τρέξει” με τη διαδικασία έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων. Με απλά λόγια: έργο μεγάλης κλίμακας, με πολυπλοκότητα, με χρονικό ορίζοντα, με απαιτήσεις σε κεφαλαιακή επάρκεια και –κυρίως– με ανάγκη για ισχυρό κατασκευαστικό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο βασικός μέτοχος της εισηγμένης εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με “κατώφλι” –λέγεται– τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας έτσι την πόρτα για είσοδο νέων επενδυτών.

Εδώ μπαίνει το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Πάντα με τον… αέρα του Βαρδάρη έφτασαν στο fpress πληροφορίες πως δύο εισηγμένοι από τους ισχυρούς του κατασκευαστικού κλάδου βλέπουν με θετικό μάτι το εγχείρημα της ONYX.

Με άλλα λόγια, δεν αποκλείεται να δούμε σχήμα όπου είτε ο ένας είτε ο άλλος (ή ακόμη και αμφότεροι) θα μπορούσαν να μπουν, όχι ως απλοί ανάδοχοι, αλλά ως “συν-παίκτες” που εξασφαλίζουν έργο, γεμίζουν ανεκτέλεστο και ταυτόχρονα παίρνουν θέση σε μία επένδυση με προοπτική μακροπρόθεσμης υπεραξίας. Το παρασκήνιο λέει πως υπάρχουν δύο που “ζεσταίνονται”. Σε κάθε περίπτωση, αν το σενάριο προχωρήσει, η ONYX θα περάσει σε άλλο επίπεδο. Γιατί άλλο να ακούς για ένα project 388,1 εκατ. και άλλο να βλέπεις γύρω του να μαζεύονται κεφάλαια, τεχνική δύναμη και εισηγμένοι “παίκτες” που δεν μπαίνουν εύκολα σε κάτι αν δεν έχουν κάνει το δικό τους due diligence.