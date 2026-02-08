Ο Μυτιληναίος, η Λαζαράκου, το θεσμικό πλαίσιο, οι έλεγχοι και η ψωροκώσταινα

Το «καμπανάκι» της METLEN περί αναθεώρησης μεγεθών αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν και παραμένει μέχρι ώρας ο φτωχός συγγενής των ανεπτυγμένων αγορών (ευχόμαστε να αλλάξει στην Euronext εποχή).

Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνουμε από την ανακοίνωση της εισηγμένης, η οποία επί της ουσίας επισημαίνει ότι αν δεν είχε εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, μπορεί και να μην είχε διαπιστώσει έγκαιρα τις υπερβάσεις κόστους της θυγατρικής και άρα μπορεί και να μην είχε προχωρήσει σε Profit warning για EBITDA 2025 περίπου 25% χαμηλότερα από το προηγούμενο guidance.

Είναι προφανές λοιπόν ότι σε χρηματιστήρια όπως αυτό του Λονδίνου δεν παίζεις. Βρίσκεσαι κάτω από άλλους προβολείς και κάθε «παραστράτημα» έχει τις συνέπειες του. Δεν ξέρω και για να είμαι ειλικρινής δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία για εμάς,  το αν και εφόσον η μετοχή θα αντιδράσει ή θα κινηθεί χαμηλότερα, αν σορταρίστηκε από κάποιους που γνώριζαν την αναθεώρηση, αν δεν σορταρίστηκε.

Αυτό είναι δουλειά των αρμόδιων Αρχών και δη της κ. Λαζαράκου, της προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (φωτό) να το διαπιστώσουν αφού ελέγξουν τις συναλλαγές και κυρίως από πού έγιναν οι πωλήσεις. Εμείς σήμερα προσπαθούμε να αναδείξουμε το θεσμικό κομμάτι, αυτό που κάνει μία αγορά να ξεχωρίζει από την φτωχή ψωροκώσταινα που λέγεται «Σοφοκλέους».

Γιατί πρέπει να σημειώσω ότι η τελευταία φορά που θυμάμαι ότι έγινε αναθεώρηση μεγεθών ήταν στις 13/06/2008, όταν η Coca-Cola HBC – αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για ανάπτυξη κερδών (από 12%–15% σε 5%–8%).

Σε καμία περίπτωση δεν επιχειρούμε να τα ισοπεδώσουμε όλα και να πούμε ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Όμως, όπως και να το κάνεις έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε ως αγορά για να διεκδικήσουμε με αξιώσεις καλύτερη συμπεριφορά των εισηγμένων απέναντι στο επενδυτικό κοινό που πολλές φορές έχει πληρώσει την ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου και των ελέγχων.

 

Η ξεκάθαρη ανακοίνωση της METLEN

«…Σε συνέχεια της εισαγωγής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, τέθηκαν σε εφαρμογή ενισχυμένες πολιτικές και διαδικασίες και πλέον πραγματοποιούνται τριμηνιαίοι έλεγχοι όλων των έργων, ώστε να διασφαλίζεται ότι το κόστος, τα χρονοδιαγράμματα και οι προϋπολογισμοί παραμένουν εντός προγραμματισμού. Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας κλεισίματος του Δ’ τριμήνου και του FY2025, η Εταιρεία έχει εντοπίσει πρόσθετες υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα, που επιβαρύνουν αποκλειστικά την απόδοση της MPP, χωρίς να επηρεάζουν τις βασικές μας δραστηριότητες. Τα επηρεαζόμενα έργα πλέον αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός προθεσμίας και βάσει του αναθεωρημένου προϋπολογισμού…».

