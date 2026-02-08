Ο κατάσκοπος (των Κινέζων) και τα…απόνερα στον ΟΛΠ

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Συνέπειες που εκφεύγουν του εθνικού/διπλωματικού πλαισίου φαίνεται να έχει η γνωστή υπόθεση κατασκοπείας. Σε εξαιρετικά “πονηρή” περίοδο, καθώς η γνωστή θέση της Ουάσιγκτον για την παρουσία της CosCo στον Πειραιά-επαναδιατυπώθηκε με ευθύ τρόπο από την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα- μη αφήνοντας περιθώρια παρερμηνείας.

Λίγο πριν από την επικείμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρ.Τ Ερντογάν- υπό το…παθητικό μεν-άγρυπνο δε του ομολόγου της Κίμπερλι Γκιλφόϊλ στην Αγκυρα- σε μία περίοδο που η διοίκηση Τραμπ θέτει ρητά και ξάστερα το δίλημμα “ή με εμάς (Ουάσιγκτον) ή με τους άλλους (Πεκίνο).

 Από αυτή την άποψη η σύλληψη του φερόμενου για κατασκοπεία υπέρ των Κινέζων (συνακόλουθα σε βάρος της Ελλάδας) ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπλοκές.
Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία (που έγιναν γνωστά το Σ.Κ) ο αξιωματικός φέρεται να έχει στην κατοχή του ειδικό μηχάνημα με εγκατεστημένο λογισμικό με το οποίο φωτογράφιζε διαβαθμισμένα έγγραφα/απόρρητα στοιχεία, που στη συνέχεια έστελνε το εξωτερικό.

Η υπόθεση ξεδιπλώθηκε μετά από πληροφορία (που διαβιβάστηκε στην ΕΥΠ από μυστική υπηρεσία ξένης χώρας ( ; ), με την προειδοποίηση πως ο εν λόγω αξιωματικός θα έπρεπε να τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση. Προφανώς, από εκείνο το σημείο και μετά, ενεργοποιήθηκαν οι ελληνικές αρχές και ξεκίνησε η έρευνα, με το γνωστό αποτέλεσμα (της σύλληψης). Το πρωτεύον της υπόθεσης, είναι-προφανώς- το εθνικό/διπλωματικό, πλην όμως όπως σημείωναν χρηματιστηριακοί παράγοντες, υφίσταται και δευτερεύον.

Ο ΟΛΠ είναι όμιλος εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (με αποτίμηση 991 εκατ. ευρώ/”κλείσιμο” Παρασκευής στα 39,65 ευρώ).
Και ως προς αυτό θα πρέπει να επιληφθούν οι καθ’ όλα αρμόδιες Αρχές.

Παρασκηνιακά, πάντως, το ενδιαφέρον δεν ήταν τόσο για την τρέχουσα λειτουργία του Λιμανιού, όσο για τα επόμενα βήματα. Στελέχη με γνώση των αντιδράσεων που προκάλεσε η συγκεκριμένη εξέλιξη λένε πως τα ερωτήματα δεν αφορούσαν το σήμερα, αλλά το αύριο: επεκτάσεις, νέες προβλήτες, πρόσβαση σε δεδομένα, σχέσεις με ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εκεί, η υπόθεση της κατασκοπείας λειτούργησε σαν υπενθύμιση ότι το διεθνές περιβάλλον έχει αλλάξει και ότι κάθε κίνηση περνά πλέον από «διπλό φίλτρο».

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Ο Μυτιληναίος, η Λαζαράκου, το θεσμικό πλαίσιο, οι έλεγχοι και η ψωροκώσταινα

Ο Μυτιληναίος, η Λαζαράκου, το θεσμικό πλαίσιο, οι έλεγχοι και η ψωροκώσταινα

09.02.20261 λεπτ.
Πρώτη καρέκλα… πίστα η Γεροβασίλη, το ΠΑΣΟΚ και ο Παναγόπουλος και η εκπομπή του Στέφανου

Πρώτη καρέκλα… πίστα η Γεροβασίλη, το ΠΑΣΟΚ και ο Παναγόπουλος και η εκπομπή του Στέφανου

09.02.20261 λεπτ.
Η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό;

Η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό;

06.02.20261 λεπτ.
Στο τραπέζι deal με κινεζικό κολοσσό για το ορυχείο των Μουνδρέα – Ιωάννου στη Μαδαγασκάρη

Στο τραπέζι deal με κινεζικό κολοσσό για το ορυχείο των Μουνδρέα – Ιωάννου στη Μαδαγασκάρη

06.02.20261 λεπτ.
Centric: Σε νέα υψηλά μέσω real estate, ή μήπως…

Centric: Σε νέα υψηλά μέσω real estate, ή μήπως…

06.02.20261 λεπτ.
Δίκτυο της ΜΙΤ στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις;

Δίκτυο της ΜΙΤ στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις;

06.02.20261 λεπτ.
Συνάντηση με πολιτικό και οικονομικό βάθος στο Κολωνάκι

Συνάντηση με πολιτικό και οικονομικό βάθος στο Κολωνάκι

06.02.20261 λεπτ.
Τι ζήτησε ο Θύμιος από τον Φλωρίδη, η στρατολόγηση “μίας χρήσης” και οι γκρίνιες στην Αριστερά

Τι ζήτησε ο Θύμιος από τον Φλωρίδη, η στρατολόγηση “μίας χρήσης” και οι γκρίνιες στην Αριστερά

05.02.20261 λεπτ.
Η “σιωπηλή” στρατηγική της Grivalia – Κεφάλαια, AmanZoe και η επιστροφή Χρυσικού

Η “σιωπηλή” στρατηγική της Grivalia – Κεφάλαια, AmanZoe και η επιστροφή Χρυσικού

05.02.20261 λεπτ.
Μεσολαβητής υπουργός σε κόντρα γνωστού τραγουδιστή με επιχειρηματία

Μεσολαβητής υπουργός σε κόντρα γνωστού τραγουδιστή με επιχειρηματία

04.02.20261 λεπτ.
Orcel alpha bank
JPMC: Για ποιον “φυλάει” το 7,25% της Alpha Bank και οι επισημάνσεις του fpress για την τακτική Orcel

JPMC: Για ποιον “φυλάει” το 7,25% της Alpha Bank και οι επισημάνσεις του fpress για την τακτική Orcel

04.02.20261 λεπτ.
Ο Φλωρίδης και ο Ηγούμενος την Μονής Εσφιγμένου, το… κόμμα Σαμαρά και ο Ν. Μπίστης

Ο Φλωρίδης και ο Ηγούμενος την Μονής Εσφιγμένου, το… κόμμα Σαμαρά και ο Ν. Μπίστης

04.02.20261 λεπτ.
Το πρόστιμο της ΑΑΔΕ για ύποπτη συναλλαγή επιχειρηματία από το πόρισμα Βουρλιώτη

Το πρόστιμο της ΑΑΔΕ για ύποπτη συναλλαγή επιχειρηματία από το πόρισμα Βουρλιώτη

03.02.20261 λεπτ.
Οι βροχοπτώχεις χαλάνε τη…σούπα των κατασκευαστών για την αντιμετώπιση της…λειψυδρίας

Οι βροχοπτώχεις χαλάνε τη…σούπα των κατασκευαστών για την αντιμετώπιση της…λειψυδρίας

03.02.20261 λεπτ.
Χ. ΜΕΓΑΛΟΥ
Ο…πονοκέφαλος του Χ. Μεγάλου από ενδεχόμενο deal Πειραιώς – Euroxx

Ο…πονοκέφαλος του Χ. Μεγάλου από ενδεχόμενο deal Πειραιώς – Euroxx

03.02.20261 λεπτ.
Share