Ο κατάσκοπος (των Κινέζων) και τα…απόνερα στον ΟΛΠ

Συνέπειες που εκφεύγουν του εθνικού/διπλωματικού πλαισίου φαίνεται να έχει η γνωστή υπόθεση κατασκοπείας. Σε εξαιρετικά “πονηρή” περίοδο, καθώς η γνωστή θέση της Ουάσιγκτον για την παρουσία της CosCo στον Πειραιά-επαναδιατυπώθηκε με ευθύ τρόπο από την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα- μη αφήνοντας περιθώρια παρερμηνείας.

Λίγο πριν από την επικείμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρ.Τ Ερντογάν- υπό το…παθητικό μεν-άγρυπνο δε του ομολόγου της Κίμπερλι Γκιλφόϊλ στην Αγκυρα- σε μία περίοδο που η διοίκηση Τραμπ θέτει ρητά και ξάστερα το δίλημμα “ή με εμάς (Ουάσιγκτον) ή με τους άλλους (Πεκίνο).

Από αυτή την άποψη η σύλληψη του φερόμενου για κατασκοπεία υπέρ των Κινέζων (συνακόλουθα σε βάρος της Ελλάδας) ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπλοκές.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία (που έγιναν γνωστά το Σ.Κ) ο αξιωματικός φέρεται να έχει στην κατοχή του ειδικό μηχάνημα με εγκατεστημένο λογισμικό με το οποίο φωτογράφιζε διαβαθμισμένα έγγραφα/απόρρητα στοιχεία, που στη συνέχεια έστελνε το εξωτερικό.

Η υπόθεση ξεδιπλώθηκε μετά από πληροφορία (που διαβιβάστηκε στην ΕΥΠ από μυστική υπηρεσία ξένης χώρας ( ; ), με την προειδοποίηση πως ο εν λόγω αξιωματικός θα έπρεπε να τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση. Προφανώς, από εκείνο το σημείο και μετά, ενεργοποιήθηκαν οι ελληνικές αρχές και ξεκίνησε η έρευνα, με το γνωστό αποτέλεσμα (της σύλληψης). Το πρωτεύον της υπόθεσης, είναι-προφανώς- το εθνικό/διπλωματικό, πλην όμως όπως σημείωναν χρηματιστηριακοί παράγοντες, υφίσταται και δευτερεύον.

Ο ΟΛΠ είναι όμιλος εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (με αποτίμηση 991 εκατ. ευρώ/”κλείσιμο” Παρασκευής στα 39,65 ευρώ).

Και ως προς αυτό θα πρέπει να επιληφθούν οι καθ’ όλα αρμόδιες Αρχές.

Παρασκηνιακά, πάντως, το ενδιαφέρον δεν ήταν τόσο για την τρέχουσα λειτουργία του Λιμανιού, όσο για τα επόμενα βήματα. Στελέχη με γνώση των αντιδράσεων που προκάλεσε η συγκεκριμένη εξέλιξη λένε πως τα ερωτήματα δεν αφορούσαν το σήμερα, αλλά το αύριο: επεκτάσεις, νέες προβλήτες, πρόσβαση σε δεδομένα, σχέσεις με ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εκεί, η υπόθεση της κατασκοπείας λειτούργησε σαν υπενθύμιση ότι το διεθνές περιβάλλον έχει αλλάξει και ότι κάθε κίνηση περνά πλέον από «διπλό φίλτρο».