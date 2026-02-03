Orcel alpha bank

JPMC: Για ποιον “φυλάει” το 7,25% της Alpha Bank και οι επισημάνσεις του fpress για την τακτική Orcel

Την έμμεση συμμετοχή της στο μ.κ της Alpha Bank με ποσοστό 1,21% ανακοίνωσε χθες η JPMC, ενώ το 6,04% αφορά σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που οδηγούν στην απόκτηση 139.749.960 μετοχών της τράπεζας. Σε ανάλογη ανακοίνωση ο αμερικανικός οίκος- για το 3,45% του μ.κ- είχε προχωρήσει στις 16 Δεκεμβρίου, για επίσης έμμεση συμμετοχή (από την 11/12/2025), με την κοινότητα να βλέπει πίσω από τις κινήσεις αυτές την Unicredit.

To fpress επιχείρησε να αναλύσει την τακτική Orcel με την Alpha Bank, τους λόγους που ο επικεφαλής του μιλανέζικου ομίλου ακολουθούσε εξαιρετικά προσεκτική/συντηρητική γραμμή στο θέμα της (εμφανούς) συμμετοχής στο μ.κ της ελληνικής τράπεζας. Ωστόσο, η νέα ανακοίνωση της JPMC έρχεται να ξανά “φουντώσει” σενάρια γύρω από την μελλοντική παρουσία της Unicredit στην Alpha Bank, το κατά πόσον είναι βάσιμες (ή όχι ) επιφυλάξεις μελών της αγοράς για ενδεχόμενη δημόσια πρόταση, και κάθε λογής σενάρια που διακνούνται, εκ νέου, στα χρηματιστηριακά (και όχι μόνο ) γραφεία.

Το fpress επικοινώνησε με παράγοντες, οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν (κατά 99,9% τι…τρέχει) και σας μεταφέρει τα εξής:
-οι αγορές μετοχών της Alpha Bank από την JPMC πραγματοποιούνται μέσω Λονδίνου και Νέας Υόρκης (και όχι Αθηνών, όπως εσφαλμένα είδα κάπου),
-όπως αναφέρεται σχετικά αφορά έμμεση συμμετοχή, άρα γίνονται για λογαριασμό τελικού πελάτη- που για το πλειοψηφικό ποσοστό- παραπέμπουν στην Unicredit,
-ο αμερικανικός οίκος έχει έσοδα όχι τόσο από προμήθειες συναλλαγών-όσο από διακράτηση (που σημαίνει ότι υφίσταται συμφωνία βάσει μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού).

Βάσει του πίνακα ( * ) η έμμεση συμμετοχή της JPMC μέσω derivatives είναι 6,04%, το δε σύνολο δικαιωμάτων ψήφου στο 7,25% του μ.κ
Με την υπόθεση πως ο οίκος ενεργεί ως proxy των Ιταλών, η άμεση & έμμεση θέση της Unicredit υπερβαίνει σημαντικά το ποσοστό καταστατικής
μειοψηφίας, αθροιζόμενο στο 37%-38,5% της Alpha Bank.

Tέλος όσον αφορά στο μέλλον, θέμα δημόσιας πρότασης δεν υφίσταται- κάτι που φέρεται να συμφωνήθηκε στην συνάντηση Orcel- Μητσοτάκη-
να συμπεριλήφθηκε στις συζητήσεις υπ.Οικ με Euronext- με την περίπτωση Deutsche Telekom/OTE να λειτουργεί ως προηγούμενο.
Θυμίζοντας πως, περίπτωση μη υποχρέωσης υφίσταται ( και ) σε Ενδοομιλικές Μεταβιβάσεις: δλδ μεταβίβαση μετοχών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου.

