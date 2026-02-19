Η πρώτη “κρυάδα” για τους μετόχους της ΕΧΑΕ από τους νέους ιδιοκτήτες και το πάθημα που γίνεται( ; ) μάθημα

Στα 86,3 εκατ. ευρώ (+58,9%) ο κύκλος εργασιών, στα 42,2 εκατ. (+78,1%) τα ebitda της ΕΧΑΕ, για το 2025. Θεαματική μεν η ενίσχυση μεγεθών, απόρροια της ισχυρής ανόδου του ΧΑ- στο πλαίσιο της διεθνούς τάσης- πλην όμως το κόστος λειτουργίας εκτινάχθηκε στα 40,6 εκατ. από τα 28,4 εκατ., του 2024.

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν 66,1% λόγω των αμοιβών συμβούλων με την πρόταση εξαγοράς του Euronext. Για ακόμη μία χρονιά αίσθηση προκάλεσε η νέα αύξηση των αμοιβών προσωπικού στα 20 εκατ. από 16 εκατ. δλδ 25% επιπλέον.

Με μεικτές αμοιβές κατά 57,9% ( ! ) υψηλότερες του προκατόχου του (Σωκράτη Λαζαρίδη) ο Γιάννος Κοντόπουλος το 2023, ακολούθησε υπέρ γαλαντόμο πολιτική όσον αφορά σε αποδοχές, επιπλέον μπόνους, φθάνοντας να λαμβάνει πάνω από 500.000 ετηχίως ( !! )- μεικτά εννοείται…-

Πολιτική, που ως συνέπεια είχε αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της ΕΧΑΕ (θυμίζω το Σωματείο είχε καταγγείλει πέρυσι ότι την τελευταία τριετία «οι αμοιβές Διοίκησης και υψηλόβαθμων στελεχών έχουν αυξηθεί από 50% έως 100%, ενώ οι αυξήσεις συνολικά στο υπόλοιπο προσωπικό, κυμαίνονται από 0-12%».

Η…μεθοδολογία γνωστή, η διοίκηση της ΕΧΑΕ εισηγούνταν την πολιτική αμοιβών (συν τα…έξτρας) το διοικητικό συμβούλιο την ενέκρινε και μαζί περνούσαν από το “ταμείο”. Πολιτική που είχε προκαλέσει (και προκαλεί) την κοινή λογική της ευρύτερης κοινότητας της κεφαλαιαγοράς, και πέραν αυτής.

Εύλογα θα πει κάποιος όταν οι αποδοχές του CEO της ΕΧΑΕ υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές του υπ.Οικ. του διοικητή της ΤτΕ και του επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ.

Συν τω χρόνω και η πρώτη “κρυάδα” για τους μετόχους/επενδυτές της ΕΧΑΕ, καθώς το μέρισμα που θα διανεμηθεί θα είναι…peanuts μόλις 0,11/μτχ (μικτό). Αυτό γιατί, όπως είχε ξεκαθαρίσει ο Μπουζνά θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί η – σχεδόν- εκ βάθρων τεχνολογική αναβάθμιση, προφανώς ενημερωθείς και για το φιάσκο με το μπλακ άουτ της 17/3/2025 και την συνεδρίαση που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Προφανώς, ο επικεφαλής του Euronext γνωρίζει για το συμβάν: όταν την πρώτη ημέρα του Κυριάκου Πιερρακάκη στο ΥΠ.ΕΘΟ ξεναγούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έπεσε το σύστημα…με την διοίκηση της ΕΧΑΕ να ενημερώνει την κοινότητα αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Επειδή ήμουν στο υπουργείο εκείνη την ημέρα, το τι…γαλλικά ακούστηκαν το φαντάζεστε. Υποθέτω ότι όλα αυτά – και όχι μόνον- λαμβάνονται υπ’ όψιν, για όταν…