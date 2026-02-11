Χρηματιστής “μαϊμού” στο στόχαστρο των αρχών

Πληθαίνουν τις τελευταίες ημέρες οι πληροφορίες στους διαδρόμους της αγοράς ότι οι διωκτικές αρχές βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη σύλληψη γνωστού «χρηματιστή-μαϊμού», ο οποίος φέρεται να είχε στήσει ένα καλοκουρδισμένο δίκτυο εταιρειών στο εξωτερικό, εμφανίζοντας δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλές αποδόσεις.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, ο συγκεκριμένος κινήθηκε μεθοδικά σε κύκλους εύπορων επενδυτών των βορείων προαστίων – κυρίως σε Εκάλη, Πολιτεία και Κηφισιά – εκμεταλλευόμενος προσωπικές γνωριμίες και «κλειστές» συστάσεις, ώστε να αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα χρήματα κατευθύνονταν σε εταιρικά σχήματα με έδρα χώρες του εξωτερικού, δημιουργώντας την εικόνα διεθνούς επενδυτικού ομίλου, ενώ στην πραγματικότητα οι αρχές εξετάζουν εάν επρόκειτο για ένα πολυεπίπεδο σύστημα εξαπάτησης. Το ενδιαφέρον είναι πως η υπόθεση, που μέχρι πρότινος κινούνταν χαμηλά, φαίνεται να έχει πλέον περάσει σε πιο προχωρημένο στάδιο, με ελέγχους τραπεζικών ροών και καταθέσεις μαρτύρων να «δένουν» τον φάκελο.

Στην πιάτσα ακούγεται έντονα ότι οι εξελίξεις μπορεί να είναι άμεσες, καθώς οι αρχές φέρονται να έχουν χαρτογραφήσει το δίκτυο συνεργατών και τις διαδρομές του χρήματος. Αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια, θα πρόκειται για μία από τις πιο ηχηρές υποθέσεις οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών στους κύκλους των ιδιωτών επενδυτών υψηλού προφίλ.