Χρηματιστής “μαϊμού” στο στόχαστρο των αρχών

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Πληθαίνουν τις τελευταίες ημέρες οι πληροφορίες στους διαδρόμους της αγοράς ότι οι διωκτικές αρχές βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη σύλληψη γνωστού «χρηματιστή-μαϊμού», ο οποίος φέρεται να είχε στήσει ένα καλοκουρδισμένο δίκτυο εταιρειών στο εξωτερικό, εμφανίζοντας δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλές αποδόσεις.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, ο συγκεκριμένος κινήθηκε μεθοδικά σε κύκλους εύπορων επενδυτών των βορείων προαστίων – κυρίως σε Εκάλη, Πολιτεία και Κηφισιά – εκμεταλλευόμενος προσωπικές γνωριμίες και «κλειστές» συστάσεις, ώστε να αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα χρήματα κατευθύνονταν σε εταιρικά σχήματα με έδρα χώρες του εξωτερικού, δημιουργώντας την εικόνα διεθνούς επενδυτικού ομίλου, ενώ στην πραγματικότητα οι αρχές εξετάζουν εάν επρόκειτο για ένα πολυεπίπεδο σύστημα εξαπάτησης. Το ενδιαφέρον είναι πως η υπόθεση, που μέχρι πρότινος κινούνταν χαμηλά, φαίνεται να έχει πλέον περάσει σε πιο προχωρημένο στάδιο, με ελέγχους τραπεζικών ροών και καταθέσεις μαρτύρων να «δένουν» τον φάκελο.

Στην πιάτσα ακούγεται έντονα ότι οι εξελίξεις μπορεί να είναι άμεσες, καθώς οι αρχές φέρονται να έχουν χαρτογραφήσει το δίκτυο συνεργατών και τις διαδρομές του χρήματος. Αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια, θα πρόκειται για μία από τις πιο ηχηρές υποθέσεις οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών στους κύκλους των ιδιωτών επενδυτών υψηλού προφίλ.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Σήμερα κλειδώνει η αύξηση της Credia – Ποιοι θα μπουν

Σήμερα κλειδώνει η αύξηση της Credia – Ποιοι θα μπουν

12.02.20261 λεπτ.
Που τρώνε τα στελέχη του Σπύρου Λάτση

Που τρώνε τα στελέχη του Σπύρου Λάτση

12.02.20261 λεπτ.
Βάζουν τον… τζόγο στο καλάθι του νοικοκυριού

Βάζουν τον… τζόγο στο καλάθι του νοικοκυριού

11.02.20261 λεπτ.
«Αόρατη» για την ΕΕΤΤ η ΔΕΗ στην αγορά των τηλεπικοινωνιών

«Αόρατη» για την ΕΕΤΤ η ΔΕΗ στην αγορά των τηλεπικοινωνιών

11.02.20261 λεπτ.
«Το ίδιο fund που σόρταρε τον… Trump, μπήκε απέναντι και στην BYLOT – ΙΝΤΡΑΛΟΤ και…κάηκε

«Το ίδιο fund που σόρταρε τον… Trump, μπήκε απέναντι και στην BYLOT – ΙΝΤΡΑΛΟΤ και…κάηκε

11.02.20261 λεπτ.
Γιατί κάποιοι επιμένουν να θέλουν τον Παύλο ντε Γκρες δίπλα στην Καρυστιανού

Γιατί κάποιοι επιμένουν να θέλουν τον Παύλο ντε Γκρες δίπλα στην Καρυστιανού

11.02.20261 λεπτ.
Noval Property: Αναζητά μισθωτές για το Μετς, συζητά με Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα για Κηφισό

Noval Property: Αναζητά μισθωτές για το Μετς, συζητά με Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα για Κηφισό

11.02.20261 λεπτ.
Και ρυθμισμένος και… δαρμένος

Και ρυθμισμένος και… δαρμένος

10.02.20261 λεπτ.
Jumbo: Η Ρουμανία “παγώνει” επενδύσεις και… ξεκλειδώνει νέο cash bonus στους μετόχους

Jumbo: Η Ρουμανία “παγώνει” επενδύσεις και… ξεκλειδώνει νέο cash bonus στους μετόχους

10.02.20261 λεπτ.
Ο κατάσκοπος (των Κινέζων) και τα…απόνερα στον ΟΛΠ

Ο κατάσκοπος (των Κινέζων) και τα…απόνερα στον ΟΛΠ

09.02.20261 λεπτ.
Ο Μυτιληναίος, η Λαζαράκου, το θεσμικό πλαίσιο, οι έλεγχοι και η ψωροκώσταινα

Ο Μυτιληναίος, η Λαζαράκου, το θεσμικό πλαίσιο, οι έλεγχοι και η ψωροκώσταινα

09.02.20261 λεπτ.
Πρώτη καρέκλα… πίστα η Γεροβασίλη, το ΠΑΣΟΚ και ο Παναγόπουλος και η εκπομπή του Στέφανου

Πρώτη καρέκλα… πίστα η Γεροβασίλη, το ΠΑΣΟΚ και ο Παναγόπουλος και η εκπομπή του Στέφανου

09.02.20261 λεπτ.
Η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό;

Η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό;

06.02.20261 λεπτ.
Στο τραπέζι deal με κινεζικό κολοσσό για το ορυχείο των Μουνδρέα – Ιωάννου στη Μαδαγασκάρη

Στο τραπέζι deal με κινεζικό κολοσσό για το ορυχείο των Μουνδρέα – Ιωάννου στη Μαδαγασκάρη

06.02.20261 λεπτ.
Centric: Σε νέα υψηλά μέσω real estate, ή μήπως…

Centric: Σε νέα υψηλά μέσω real estate, ή μήπως…

06.02.20261 λεπτ.
Share