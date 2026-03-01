Κατώτατος Μισθός: Κλείδωμα αύξησης από 1η Απριλίου – Στο τραπέζι σενάρια έως 5% και στόχος τα 950 ευρώ το 2027

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026, με την οποία η κυβέρνηση ανοίγει τον κύκλο των θετικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση των εισοδημάτων τόσο για το 2026 όσο και για το 2027. Η επικείμενη αναπροσαρμογή εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για σταδιακή βελτίωση των αποδοχών, με σαφή δέσμευση ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 950 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας το 2027.

Εντός Μαρτίου, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως αναμένεται να εισηγηθεί στο υπουργικό συμβούλιο το ποσοστό της νέας αύξησης, μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Η αναπροσαρμογή του κατώτατου δεν αφορά μόνο τους χαμηλόμισθους, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά σειρά επιδομάτων που συνδέονται με αυτόν, όπως το επίδομα ανεργίας, τα επιδόματα μητρότητας και γονικών αδειών, τα εποχικά βοηθήματα και άλλες κοινωνικές παροχές για ευάλωτες ομάδες.

Οι προτάσεις των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων καταγράφουν ένα εύρος αυξήσεων που κινείται κυρίως μεταξύ 2,5% και 5%. Η Τράπεζα της Ελλάδος εισηγείται αύξηση έως 4%, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα, εκτιμώντας ότι μια τέτοια προσαρμογή ενισχύει την αγοραστική δύναμη χωρίς να πλήττει την ανταγωνιστικότητα. Το ΙΟΒΕ προτείνει εύρος 2,5%-3,5%, ενώ το ΚΕΠΕ τοποθετεί την αύξηση μεταξύ 3,5% και 5%. Το ΙΝΣΕΤΕ εισηγείται αύξηση 4%.

Από την πλευρά των εργοδοτικών φορέων, ο ΣΕΒ προτείνει αύξηση 3%-3,5%, σε συνδυασμό με μείωση ασφαλιστικών εισφορών και επιδότηση ενέργειας, ενώ η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει αυξήσεις 3,5%-4% και η ΕΣΕΕ 3,6%. Στον αντίποδα, η ΓΣΕΕ ζητά κατώτατο μισθό στα 1.052 ευρώ, διεκδικώντας σημαντικότερη ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων.

Η νέα αύξηση αναμένεται να έχει θετική επίδραση και στον μέσο μισθό, για τον οποίο ο κυβερνητικός στόχος των 1.500 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας έχει ήδη επιτευχθεί από εφέτος, σύμφωνα με δηλώσεις της Νίκης Κεραμέως. Το γεγονός αυτό ενισχύει το αφήγημα περί σταδιακής αποκατάστασης της αγοραστικής δύναμης μετά από μια μακρά περίοδο πιέσεων.

Παράλληλα, προσδοκίες για περαιτέρω μισθολογικές αυξήσεις σε ολόκληρη την οικονομία δημιουργεί ο νέος νόμος για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που ψηφίστηκε στη Βουλή. Το νέο πλαίσιο προβλέπει την επαναφορά της μετενέργειας των συμβάσεων μέχρι την υπογραφή νέας συμφωνίας, τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής των εργαζομένων στη διαιτησία, τη μείωση στο 40% από 50% του ποσοστού συμμετοχής εργοδοτών για την επέκταση των συμβάσεων σε όλο τον κλάδο και την υποχρεωτική εφαρμογή τους όταν συνυπογράφονται από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

Το τελικό ύψος της αύξησης θα αποτελέσει κρίσιμο δείκτη ισορροπίας μεταξύ ενίσχυσης των εισοδημάτων και διατήρησης της ανταγωνιστικότητας, σε μια περίοδο όπου η οικονομία επιδιώκει σταθερή αναπτυξιακή τροχιά και κοινωνική συνοχή.