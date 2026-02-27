Κινούμαι Ηλεκτρικά: Αύξηση προϋπολογισμού κατά 3 εκατ. ευρώ – Παράταση προσθεσμίας αιτήσεων

Στα 60 εκατ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός του τρίτου κύκλου της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά», μετά την έκδοση ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (αρ. 30456/26.02.2026, Β’ 989). Οι νέοι πόροι θα κατευθυνθούν σες επιδοτήσεις οχημάτων νομικών προσώπων (κατηγορία Β) και ποδηλάτων φυσικών προσώπων (Κατηγορία Α) ενώ ταυτόχρονα έγινε γνωστό ότι παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, έως 30 Ιουνίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων.

Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξαντληθούν νωρίτερα.

Πίνακας κατανομής χρημάτων

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Μέχρι τις 30 Ιουνίου παρατείνεται το πρόγραμμα – Με επιπλέον 3 εκατ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός
