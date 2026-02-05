Τράπεζες: 50% «κούρεμα» για ΑμΕΑ με δάνειο σε ελβετικό φράγκο

Χωρίς περαιτέρω κριτήρια θα εντάσσονται τα ΑΜΕΑ στην πρώτη και καλύτερη κατηγορίας μετατροπής του ελβετικού φράγκου χωρίς να απαιτούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες γι’ αυτό.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοινώνει ότι οι τράπεζες μέλη της, θα εντάξουν την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ΑΜΕΑ (με πιστοποιημένη αναπηρία, τουλάχιστον 67%), στην κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Δηλαδή θα τους εντάξουν στην ομάδα της κατά 50% βελτιωμένης μετατροπής της ισοτιμίας, με σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Το σχετικό πιστοποιητικό ένταξης στην Κατηγορία 1 βάσει του παραπάνω ποσοστού αναπηρίας θα εκδίδεται από την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα για το ελβετικό θα ανοίξει στις 19 Φεβρουαρίου και οι δανειολήπτες έχουν 6 μήνες σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο στη διάθεσή τους για να ενταχθούν.

Η ανακοίνωση της ΕΕΤ

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοίνωσε ότι οι τράπεζες μέλη της, θα εντάξουν την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ΑΜΕΑ (με πιστοποιημένη αναπηρία, τουλάχιστον 67%), στην κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Δηλαδή θα τους εντάξουν στην ομάδα της κατά 50% βελτιωμένης μετατροπής της ισοτιμίας, με σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Το σχετικό πιστοποιητικό ένταξης στην Κατηγορία 1 βάσει του παραπάνω ποσοστού αναπηρίας θα εκδίδεται από την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

 

