Βάζει τα Attica στο ΧΑ ο Παπακωνσταντίνου;

Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο εισαγωγής της “Αττικά πολυκαταστήματα” στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου.

 Κοινό μυστικό στην κοινότητα πως, ο επικεφαλής της IDEAL Holdings- εδώ και καιρό- εξέταζε το ενδεχόμενο αυτόνομης εισαγωγής κάποιας εκ των 2-3 εταιρειών ικανού μεγέθους που διαθέτει στο portfolio της εισηγμένης.

“Μπάρμπα Στάθης”, “Byte”, “Attica” αφ’ ενός είναι από τα μεγάλα measures στους κλάδους τους, αφ’ ετέρου έχουν την δυναμική να δημιουργήσουν    story ικανό για ένα τριψήφιο ΙΡΟ.

To γιατί τα “Αττικά Πολυκαταστήματα” – κατά πάσα βεβαιότητα ;- εκτιμώ πως είναι το πιο “ώριμο” project (θυμίζω ότι αρχές Ιανουαρίου εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 7 εκατ. ευρώ), έχει προς υλοποίηση επενδυτικό πλάνο 20 εκατ. ευρώ (έως το 2028) που μεταξύ άλλων  προβλέπεται επέκταση 3.500 τ.μ. του φυσικού δικτύου και ψηφιακή αναβάθμιση του e-commerce.

Σημείο αναφοράς παραμένει το City Link στο Σύνταγμα, όπου τα Αttica κατέχουν ήδη το 60% της επιφάνειας και σχεδιάζουν περαιτέρω ενίσχυση με νέες κατηγορίες, όπως το home design και περισσότερους χώρους F&B.  Επίσης έχει την συμφωνία με την Lamda Development για το Riviera Galleria ενώ συζητά και για το Hellinikon Mall.

Το πρόβλημα με την IDEAL Holdings, έγκειται στο ότι η αγορά δεν “τιμολογεί” εύλογα την “εσωτερική αξία” των περιουσιακών στοιχείων που έχει. Πρακτικά, τα 323,1 εκατ. της χρηματιστηριακής αξίας είναι under valued, καθώς η αυτόνομη/ξεχωριστή “τιμολόγηση” κάποιου από τα 3 assets θα έπιανε άνετα τα μισά (at least…).

Το σκέφτηκε απ’ εδώ- το ξανά σκέφτηκε απ’ εκεί ο Λάμπρος και- πιθανότατα- καταλήγει σε εισαγωγή στο ΧΑ.

Τώρα που πηγαίνει “σφαίρα” και η ΑΕΚάρα του…

