Το πρόστιμο της ΑΑΔΕ για ύποπτη συναλλαγή επιχειρηματία από το πόρισμα Βουρλιώτη

Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγκύρως ότι ο προϊστάμενος της Αρχής για το Ξέπλυμα, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε στην ΑΑΔΕ το πόρισμα για μία από τις ύποπτες συναλλαγές επιχειρηματία που συνδέεται με τη Βενεζουέλα και δραστηριοποιείται στην αγορά ακινήτων.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε στη μεταφορά ενός μεγάλου ποσού από τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα. Με βάση το συγκεκριμένο πόρισμα, η ΑΑΔΕ επέβαλε πρόστιμο 1,5 εκατομμυρίων ευρώ στον εν λόγω επιχειρηματία.

Παράλληλα διατάχθηκε έλεγχος συνολικά για τη νομιμότητα των κεφαλαίων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ακινήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αρχή για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος διερευνά πέντε ακόμη υποθέσεις για ύποπτες συναλλαγές του επιχειρηματία που συνδέεται με παράγοντες του καθεστώτος της Βενεζουέλας.