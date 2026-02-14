Το χιονοδρομικό του Παρνασσού, ο Θ. Λασκαρίδης, το ελληνικό… Saint Moritz και το jet set της Αγόριανης

Σε τροχιά έντονων επενδυτικών διεργασιών φαίνεται να μπαίνει η ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού με ισχυρά ονόματα της ναυτιλίας, της τραπεζικής και της νομικής κοινότητας να αποκτούν παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας το ελληνικό «saint moritz».

Επίκεντρο όλων αυτών των διεργασιών είναι το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού, αφού σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της αγοράς, ο μεγαλοεφοπλιστής Θ. Λασκαρίδης φέρεται να εξετάζει σενάρια εμπλοκής του με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χειμερινού destination υψηλών προδιαγραφών.

Το σχέδιο συνδέεται άμεσα με το project του «Ελατος», το οποίο έχει περάσει στον έλεγχό του και προορίζεται  να μετατραπεί στο κορυφαίο resort της ορεινής Ελλάδας, με συνολικό επενδυτικό αποτύπωμα που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 50 εκατ. ευρώ.

Η φιλοσοφία του εγχειρήματος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι η δημιουργία ενός four-season resort που θα συνδυάζει luxury φιλοξενία, αναβαθμισμένες υπηρεσίες και άμεση σύνδεση με τις υποδομές του βουνού.

Την ίδια στιγμή, η περιοχή της Αγόριανης φαίνεται να μετατρέπεται σε νέο «hot spot» για ισχυρούς παίκτες. Τα ονόματα που φαίρονται ως αγοραστές είναι μεταξύ άλλων:  Ο μεγαλοεφοπλιστής Μπακολίτσας που οι πληροφορίες του fpress αναφέρουν ότι απέκτησε το ξενοδοχείο «Τερέσα», το οποίο προορίζεται για ιδιωτική χρήση, ο εφοπλιστής Περογιαννάκης, που χτίζει καναδέζικου τύπου σαλέ άνω των 4 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο σημείο, η πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού υλοποιεί επένδυση που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ, με αντίστοιχου ύψους project να κατασκευάζει και ο μεγαλοτραπεζίτης Νάσος Θανόπουλος.

Η περιοχή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συχνός επισκέπτης είναι και ο τραπεζίτης της Goldman Sachs Χάρης Ηλιάδης, ενισχύοντας την εικόνα ενός άτυπου «cluster» υψηλού προφίλ κατοικιών. Παράλληλα, ο μεγαλοδικηγόρος Νίκος Ανδρικόπουλος απέκτησε πολυτελές σαλέ στην Αγόριανη μαζί με εκτεταμένο κτήμα που διαθέτει ακόμη και φυσική πηγή, σε συμφωνία που, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, κινήθηκε σε επίπεδα πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Παρουσία και κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή φαίρονται να έχουν και οι Βίκτωρας Ρέστης, Μαθιός Ρήγας της Energean και πολλοί άλλοι.

Παράγοντες της αγοράς ακινήτων σημειώνουν ότι η συσσώρευση τέτοιων επενδύσεων δημιουργεί ήδη έντονες προσδοκίες για υπεραξίες στην περιοχή, με τις τιμές γης να ανεβαίνουν και την Αγόριανη να μεταμορφώνεται σταδιακά σε premium ορεινό προορισμό.

Εάν δε προχωρήσει και η συμμετοχή της Οικογένειας του Θ. Λασκαρίδη στο χιονοδρομικό, πολλοί εκτιμούν ότι ο Παρνασσός θα μπορούσε να περάσει σε μια νέα εποχή, προσελκύοντας επενδυτές και επισκέπτες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

