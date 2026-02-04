Τι ζήτησε ο Θύμιος από τον Φλωρίδη, η στρατολόγηση “μίας χρήσης” και οι γκρίνιες στην Αριστερά

Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγκύρως ότι ο Θύμιος Λυμπερόπουλος εκτός από τον Θανάση Νέζη συνάντησε τυχαία στο Μαξίμου και τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ ενημέρωσε τον Γιώργο Φλωρίδη για την πρόθεση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη να απαγορεύσει με νόμο σε άτομα που έχουν ποινικό μητρώο να οδηγούν ταξί. Με δεδομένο ότι είναι πολλοί αυτοί που διαθέτουν ποινικό μητρώο και ταυτόχρονα είναι οδηγοί ταξί, ο Λυμπερόπουλος έθεσε το ζήτημα στον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος του υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει το ζήτημα.

Οι έρευνες που πραγματοποιούν από κοινού πράκτορες της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών και του κλιμάκιο της ΕΥΠ στη Θράκη για τον 52χρονο από την Κομοτηνή που κατηγορείται για συμμετοχή σε δολιοφθορά πολεμικών πλοίων, δεν έχουν εντοπίσει ύποπτες επαφές του με φιλορωσικές οργανώσεις. Αλλωστε οι οργανώσεις αυτές δεν δέχονται μουσουλμάνους. Γι’ αυτό έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για στρατολόγηση μίας χρήσης. Πάντως προεξοφλείται η δικαστική απόφαση για έκδοσή του στη Γερμανία.

Χολερικά σχόλια από στελέχη της Αριστεράς προκάλεσε η πρωτοβουλία Τσίπρα για το ζήτημα της Διαύγειας την ημέρα που κυριαρχούσε στην επικαιρότητα η τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Νέας Αριστεράς έλεγαν ότι πρόκειται για ατόπημα. Τον κατηγόρησαν επίσης ότι δεν σήκωσε τους τόνους στο μεταναστευτικό γιατί επιχειρεί να ψαρέψει στα θολά νερά της σοσιαλδημοκρατίας, που έχει αλλεργία στους παράνομους μετανάστες.