Τι δείχνουν οι πρώτες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις για Μητσοτάκη και αντιπολίτευση

Ο Μητσοτάκης… εμβολίζει την άκρα Δεξιά

Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγκύρως ότι τα πρώτα αποτελέσματα από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Μαξίμου καταγράφουν μεγάλες μεταβολές στις τάσεις του εκλογικού σώματος.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, για πρώτη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται να διεμβολίζει τη λεγόμενη άκρα Δεξιά ενώ ταυτόχρονα διευρύνει τη στήριξή του από τις δυνάμεις που τοποθετούνται στο Κέντρο.

Στο κρίσιμο ερώτημα για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, έχει κερδίσει ακόμη πέντε μονάδες, ενώ τον χωρίζει χάσμα από τον δεύτερο, γεγονός που αποκαλύπτει την ανυπαρξία ηγετών στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Η απόφαση της κυβέρνησης να μετακινήσει Patriot στην Κάρπαθο και να στείλει μαχητικά και φρεγάτες στην Κύπρο, έχουν την έγκριση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Το πολεμικό κλίμα συσπειρώνει τον κόσμο γύρω από την κυβέρνηση και ταυτόχρονα αποσυσπειρώνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η αλλαγή πολιτικής και επικοινωνιακής ατζέντας ευνοεί τα μέγιστα τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια οι κυλιόμενες αποτυπώνουν την εικόνα της στιγμής, γιατί στην πορεία οι παρενέργειες του πολέμου μπορεί να αλλάξουν ριζικά τις ισορροπίες. Γι’ αυτό στο Μαξίμου επικρατεί συναγερμός και έχουν κινητοποιηθεί όλοι οι υπουργοί προκειμένου να αντιμετωπιστούν κερδοσκοπικά παιχνίδια στην αγορά.

Αυτή τη φορά η κυβέρνηση έχει βάλει στο παιχνίδι και τους παράγοντες της αγοράς ενέργειας, δηλαδή τους ιδιοκτήτες των διυλιστηρίων και των μεγάλων εταιρειών προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητες αυξήσεις. Η ίδια συνταγή θα ακολουθηθεί και για τον κλάδο των τροφίμων.

Πρόκειται να γίνουν συναντήσεις υπουργών με τους ιδιοκτήτες των μεγάλων διατροφικών αλυσίδων για να υπάρξει συντονισμός κινήσεων. Γιατί από μόνοι τους οι έλεγχοι δεν μπορούν να φέρουν αποτελέσματα, αλλά ούτε και οι απειλές για πρόστιμα.

Την ίδια στιγμή η αλλαγή πολιτικής και επικοινωνιακής ατζέντας δεν αλλάζει τις ημερομηνίες για τα συνέδρια της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, τα οποία θα γίνουν κανονικά. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν πρόκειται να ασχοληθεί με τις εσωκομματικές διαδικασίες όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μία γενικευμένη σύγκρουση στη γειτονιά μας.

Ο προβληματισμός του Αμυνας

Το Υπουργείο Άμυνας λαμβάνει σοβαρά τις απειλές των Ιρανών για χτυπήματα στις αμερικανικές βάσεις και τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, η ανησυχία οφείλεται στο γεγονός ότι οι πύραυλοι μέσου βεληνεκούς του καθεστώτος των Μουλάδων έχουν εμβέλεια μέχρι τη Ρουμανία. Το καθεστώς διαθέτει επίσης και υπερηχητικούς πυραύλους, η κατάρριψη των οποίων έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας.

Τα fake news και οι επιρροή τους στις αγορές

Τρομάζει η νευρικότητα που επικρατεί στις αγορές. Μία είδηση στον ιστότοπο αμερικανικής εφημερίδας για δήθεν συνάντηση Ιρανών πρακτόρων με πράκτορες της CIA προκειμένου να βρουν λύση για να σταματήσουν οι βομβαρδισμό, άλλαξε το κλίμα στη Γουόλ Στρητ. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει ότι κάποιοι μπορούν με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα να ανεβάσουν ή να κατεβάσουν τους δείκτες των χρηματιστηρίων στήνοντας κερδοσκοπικά παιχνίδια.

